Angustia en Chaco por la desaparición de un joven de 21 años: despliegan un gran operativo de búsqueda

Despliegue policial por tierra, agua y aire en la búsqueda de Axel González (Fuente: diario norte)

La desaparición de Axel Alejandro González, un joven de 21 años, originó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en la provincia de Chaco y mantiene en vilo a su entorno y a la comunidad local. El sábado, González salió de su vivienda del barrio Takay, en Puerto Tirol, con rumbo a la casa de su novia en Puerto Vicentini. Desde entonces, no existen datos confirmados sobre su paradero.

Según diario Norte, la denuncia presentada por la madre del joven desencadenó la activación del Protocolo de Búsqueda de Personas y generó una movilización masiva de recursos policiales y judiciales. El lunes por la tarde, la Policía del Chaco llevó adelante un operativo de búsqueda en Fontana y zonas cercanas, con el objetivo de avanzar en la localización de Axel González.

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En el operativo participaron divisiones de la Dirección General de Inteligencia Criminal, Bomberos, Seguridad Rural y Ambiental, la División Búsqueda de Personas, el Departamento Canes y personal de las comisarías Primera y Tercera de Fontana. La supervisión estuvo a cargo de altos mandos de la fuerza, que asignaron recursos especiales para intensificar las tareas investigativas y los rastrillajes por agua, tierra y aire.

La Policia de Chaco desplegó un operativo especial para hallar a Axel González y realizó rastrillajes en Fontana y alrededores (Fuente: diario Norte)

La dimensión del caso se amplió cuando la familia de Axel González denunció ante la policía la presunta implicancia de dos efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana. El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó que la madre del joven señaló a los agentes como posibles responsables de la desaparición. A raíz de esta acusación, la Justicia provincial inició dos investigaciones paralelas: una orientada a establecer el paradero de González y otra destinada a esclarecer la posible responsabilidad de los policías en los hechos.

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Según la reconstrucción oficial, la madrugada del domingo, un móvil policial intervino en un procedimiento cuando intentó identificar a dos jóvenes en las inmediaciones de Puerto Tirol. De acuerdo con el testimonios, uno de ellos, de apellido Lázaro, fue identificado por los policías, mientras que Axel González habría huido del lugar antes de ser interceptado.

Además, avanzan con la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido previo a la desaparición. Hasta el momento ninguno de los testigos declaró haber visto que el joven fuera trasladado por los policías denunciados, ni haber escuchado disparos de arma de fuego. La investigación judicial quedó en manos de dos fiscalías: una ordinaria, centrada en la desaparición de Axel González, y otra de Derechos Humanos, abocada a determinar la posible responsabilidad penal de los efectivos involucrados.

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La desaparición de Axel González, ocurrida tras salir de su casa en Puerto Tirol, movilizó recursos policiales y judiciales en Chaco (Fuente: diario Norte)

El joven desaparecido

La Policía del Chaco difundió las características físicas del joven para facilitar la colaboración ciudadana. Axel González mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello negro con rulos en la parte superior. Como señas particulares, posee un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho y utiliza una tobillera tejida de color rosado o morado. Al momento de su desaparición, vestía pantalón de buzo negro tipo acetato, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.

El caso provocó conmoción en la sociedad chaqueña. Las autoridades y la familia solicitaron a la comunidad que aporte cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Axel González. Quienes cuenten con información relevante pueden comunicarse con la Comisaría de Puerto Tirol al número 3624-492007 o directamente al servicio de emergencias 911.

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La preocupación crece a medida que avanza el tiempo sin novedades y la continuidad de los operativos de la Policía del Chaco refleja la complejidad del caso. Hasta el momento, la búsqueda de Axel González permanece abierta y las investigaciones judiciales siguen su curso, con la expectativa de obtener resultados a partir de los datos recabados en el terreno.