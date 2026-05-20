Crimen y Justicia

Cayó una banda acusada de violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell

La investigación judicial, coordinada por la UFIJ N°15, reveló una estructura delictiva integrada por diez jóvenes, acusados de cometer robos bajo la modalidad de entradera y actuar de forma organizada en distintos barrios

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Imagen dividida. Izquierda: mesa con fotos de jóvenes, velas, bebidas, joyas, cigarrillos y dos armas. Derecha: mano sosteniendo una pistola plateada y un revólver oscuro
Elementos secuestrados a la banda "La del 79", que operaba en La Plata, Gonnet y City Bell, incluyendo armas de fuego y objetos personales (0221)

La Justicia de La Plata desbarató una presunta organización criminal conformada por diez jóvenes, acusados de protagonizar una serie de violentas entraderas en los barrios de La Plata, Gonnet y City Bell.

La investigación, iniciada a fines de 2023 y extendida hasta este mes, reunió pruebas contundentes que llevaron a la detención de los sospechosos y el pedido de imputación por asociación ilícita.

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El expediente, instruido por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°15 a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, documenta el accionar coordinado y sistemático de la banda, que empleaba armas de fuego para irrumpir en viviendas y someter a sus víctimas.

De acuerdo al portal 0221, la causa sostiene que el grupo operaba con reparto de funciones y una estructura estable, lo que permitió a los investigadores reconstruir una seguidilla de robos cometidos bajo la modalidad “entradera”.

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Según el expediente, los asaltantes elegían objetivos en distintos barrios tras realizar tareas de inteligencia o recorridas para detectar posibles víctimas. Actuaban principalmente durante la noche o la madrugada, con rostros cubiertos, guantes y vestimenta oscura, utilizando vehículos propios o robados para huir tras los ilícitos.

Las pesquisas determinaron que la banda utilizaba autos obtenidos en robos previos, que eran “enfriados” en distintos puntos de la ciudad antes de ser empleados nuevamente. El accionar de los sospechosos quedó al descubierto tras una serie de procedimientos llevados a cabo entre el viernes 15 y el lunes 18 de mayo, cuando fueron detenidos y se formalizó el pedido de imputación. La estructura y la planificación de los hechos fueron elementos clave para la calificación de asociación ilícita, sumando cargos por robo agravado y tenencia ilegal de armas.

La investigación judicial identificó como integrantes de la organización a Ignacio Camilo Pugliese, Nicolás Gustavo Emanuel Coria, Tobías Leonardo Monzón, Dylan Nahuel Comisso, Lautaro Jesús Vilardebo, Alan Leonel Pintos, Cristian Luciano Arce, Franco Nicolás Rodríguez, Anton Daniel Monzón y David Jesús Bargas. La hipótesis fiscal describe una organización estable y coordinada, con reparto de tareas y comunicación interna permanente.

Un elemento relevante surgió del análisis del teléfono celular de Pugliese, donde los investigadores hallaron un grupo de WhatsApp denominado “79”, número asociado en la jerga del juego al “ladrón”. En ese chat, varios de los acusados intercambiaban mensajes, audios y referencias que, para la fiscalía, evidencian la planificación de los delitos. Entre los mensajes detectados figuran expresiones como: “¿Estamos activos, vamos a salir a jugar un partidito?”, interpretada como un código para salir a delinquir, y alusiones a “confites de nueve”, en referencia a municiones calibre 9 milímetros.

La pesquisa también registró fotografías de armas, dinero y objetos robados, así como conversaciones donde se admitía la magnitud de los hechos cometidos. En una de ellas, Pugliese habría afirmado: “Somos una banda como 10… estamos haciendo un re ruido en La Plata, 14 ranchos en una semana”. Las conversaciones incluían referencias a autos robados, denominados “ponchos”, y audios donde se mencionaba la incorporación de nuevas armas: “Ya hay dos 9 milímetros más para la banda, estamos preparados para la guerra”.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
La investigación, iniciada a fines de 2023 reunió pruebas contundentes que llevaron a la detención de los sospechosos

La banda es investigada por al menos cuatro episodios violentos ocurridos entre noviembre y diciembre de 2023. Uno de los casos centrales tuvo lugar el 24 de noviembre en una vivienda de calle 36 entre 141 y 142 de La Plata, donde Ignacio Pugliese y Lautaro Vilardebo habrían interceptado a una víctima en la puerta y la obligaron a ingresar bajo amenazas armadas. El botín incluyó $600.000, una tablet Samsung, un casco y un Renault Sandero.

El 27 de noviembre, en calle 27 entre 512 y 512 bis, Nicolás Coria, Cristian Arce y Dylan Comisso irrumpieron cuando la familia se encontraba afuera, forzándolos a ingresar. Se llevaron dinero en efectivo, una alianza de oro, tres televisores, una notebook Lenovo y una camioneta Hyundai Tucson. Dos días después, en Melchor Romero, se les atribuye el robo a mano armada de un Fiat Uno Way, con participación de Comisso y otro cómplice en moto.

El 17 de diciembre, en una vivienda de calle 135 entre 531 y 32, Nicolás Coria, Ignacio Pugliese, Tobías Monzón y Cristian Arce irrumpieron encapuchados y armados, golpearon a una joven y exigieron dólares. El robo incluyó pesos, 2.800 dólares, joyas, una notebook, ropa, carteras y un Volkswagen Fox. Estos hechos forman parte de una seguidilla documentada por la fiscalía, que señala la existencia de una estructura criminal con roles definidos y permanencia en el tiempo.

Las tareas de inteligencia permitieron identificar domicilios vinculados a los sospechosos y realizar allanamientos clave. En la vivienda de Pugliese, ubicada en calle 135 entre 527 y 528, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) secuestró una escopeta, un revólver calibre 32, guantes, pasamontañas, cubrecuellos, precintos, prendas oscuras y el teléfono iPhone que resultó pieza fundamental para la causa. En el domicilio de Vilardebo, en calle 530 entre 30 y 31, fue hallada una pistola Bersa Thunder calibre .22, lo que derivó en una imputación adicional por tenencia ilegal de arma de fuego.

En la vivienda de Arce —quien inicialmente fue identificado como Cristian Velázquez—, en calle 174 entre 525 y 526, se incautaron guantes, una réplica de pistola, siete televisores y una PlayStation 4. Los investigadores también identificaron otros puntos de interés, como una vivienda de calle 137 entre 527 y 528 donde presuntamente se refugiaban algunos integrantes, y diferentes domicilios utilizados por Coria.

La reconstrucción judicial detalla el uso de sobrenombres o “nombres de guerra” dentro del grupo. En el chat “79” figuraban usuarios como “El Franquito” (Franco Rodríguez), “El Anton” (Anton Monzón), “El Cristian” (Cristian Arce), “Nc79” (Nicolás Coria) y “El Tobi” (Tobías Monzón), lo que facilitaba la comunicación y coordinación de los hechos.

La fiscal Cecilia Corfield sostuvo que todos los elementos recopilados refuerzan la hipótesis de una organización delictiva estable, con permanencia y división de tareas. La imputación principal es por asociación ilícita, sumando cargos de robo agravado por el uso de armas, robo automotor y tenencia ilegal de armas.

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