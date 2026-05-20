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Tucumán refuerza la vigilancia sanitaria ante el aumento de casos de influenza

El Ministerio de Salud Pública de la provincia evaluó el panorama epidemiológico local y regional, con foco también en brotes de sarampión y fiebre amarilla

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Gripa enfermedades respiratorias Covid-19 Influenza
Tucumán en alerta por el aumento de casos de influenza (Especial)

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán reunió ayer martes a la Sala de Situación para analizar el estado epidemiológico en la provincia y la región.

El encuentro, encabezado por el ministro Luis Medina Ruiz, se realizó en el contexto de un aumento de enfermedades respiratorias y la vigilancia intensificada ante brotes internacionales de sarampión y fiebre amarilla.

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Las autoridades locales evaluaron los riesgos y actualizaron las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento, reforzando la coordinación interinstitucional ante la circulación de nuevos virus y la amenaza de enfermedades importadas, según informó el portal Contexto.

La reunión contó con la participación de referentes del área de Epidemiología y autoridades sanitarias, quienes pusieron especial atención en la evolución de los casos de bronquiolitis, influenza, chikungunya y dengue en la provincia, así como en la situación de países vecinos. Durante el intercambio, se definieron nuevas acciones para fortalecer la respuesta sanitaria y se subrayó la importancia de la vacunación y el diagnóstico precoz en los grupos de riesgo.

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El análisis epidemiológico local confirmó que la circulación de bronquiolitis se mantiene dentro de los parámetros esperados para la época, con aproximadamente 150 casos semanales. Este dato coincide con los registros históricos y no representa una alarma para el sistema sanitario. Sin embargo, las autoridades señalaron que los cuadros de enfermedad tipo influenza han superado las previsiones, con predominio de los virus Influenza y rinovirus en la mayoría de los contagios.

En relación al impacto hospitalario, desde la cartera sanitaria se informó que, pese al aumento de infecciones respiratorias, no se observa una presión inusual sobre las terapias intensivas. Esta situación se atribuye principalmente al diagnóstico temprano y al inicio oportuno de los tratamientos, en particular el uso de antivirales en pacientes con factores de riesgo. El sistema público provincial cuenta con reservas de oseltamivir, medicamento utilizado para reducir complicaciones derivadas de la gripe.

El informe presentado indica que, en el Noroeste Argentino (NOA), se observa un incremento de afecciones respiratorias impulsadas fundamentalmente por la circulación de Influenza A, con preponderancia del subtipo H3N2. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución de estos cuadros para anticipar posibles aumentos en la demanda hospitalaria.

En paralelo, el ministro Luis Medina Ruiz expresó preocupación por los brotes de sarampión reportados en Estados Unidos, México y Brasil, así como por los casos de fiebre amarilla detectados en Bolivia. Frente a este escenario, se decidió reforzar la vigilancia epidemiológica en los pasos fronterizos y puntos de ingreso al país, con el objetivo de prevenir la introducción y diseminación de enfermedades que ya han causado alertas internacionales.

Dos manos enguantadas de celeste vacunan el brazo de un niño, con un vial de vacuna desenfocado en primer plano y un fondo hospitalario verde y blanco.
Frente a la situación, se definieron nuevas acciones para fortalecer la respuesta sanitaria y se subrayó la importancia de la vacunación y el diagnóstico precoz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas subrayaron la importancia de sostener una vigilancia activa, especialmente en viajeros y grupos poblacionales que no hayan completado sus esquemas de vacunación. Se recomendó a la población consultar ante la aparición de síntomas compatibles y mantener actualizadas las inmunizaciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

El Ministerio hizo hincapié en la necesidad de completar la vacunación antigripal en los grupos considerados de riesgo, como adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes o inmunodepresión. Según lo informado, la provincia cuenta con stock suficiente de vacunas y medicamentos para atender la demanda.

En el contexto del aumento de infecciones respiratorias, se recordó a la población la disponibilidad del antiviral oseltamivir en el sistema público, destinado a reducir las complicaciones asociadas a la gripe. La estrategia de tratamiento temprano se presenta como uno de los factores clave para evitar la sobrecarga de los servicios hospitalarios y disminuir la gravedad de los cuadros clínicos.

Las autoridades sanitarias también remarcaron la necesidad de sostener las medidas preventivas habituales, como la higiene frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la consulta médica oportuna ante síntomas respiratorios. Se insistió en la importancia de la vacunación como principal herramienta para cortar la cadena de contagios y proteger a los sectores más vulnerables.

En relación a las enfermedades transmitidas por mosquitos, el informe oficial destacó que Tucumán atraviesa la tercera semana consecutiva de descenso de casos de chikungunya. Durante la última semana, se notificaron 51 nuevos contagios, con un acumulado de 533 casos confirmados desde el inicio del año. Actualmente, los casos activos representan el 16% del total, lo que muestra una tendencia sostenida a la baja y una mejora en el control del brote.

Por otra parte, el dengue mantiene una circulación baja en todo el país. A nivel nacional, se notificaron 58 casos, la mayoría concentrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Este panorama difiere de situaciones anteriores, donde se habían registrado mayores brotes en distintas regiones del país.

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