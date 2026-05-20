Se registró un sismo de 4.3 en Catamarca que repercutió en el sur de Tucumán

Hasta el momento, no se registraron daños materiales (INPRES)

Un sismo de magnitud 4.3 se registró durante la noche del martes en la provincia de Catamarca. No obstante, la magnitud del fenómeno fue tal que llegó a ser percibido en localidades del sur tucumano, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento ocurrió a las 23:34 horas, con epicentro ubicado a 43 kilómetros al noroeste de Catamarca, a 66 kilómetros al norte de Chumbicha y a 73 kilómetros al noreste de Aimogasta. Asimismo, el organismo precisó que el temblor tuvo una profundidad de 24 kilómetros.

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De acuerdo al reporte preliminar, el evento fue calculado automáticamente, por lo que se encuentra sujeto a revisión por un sismólogo. Sin embargo, se dio a conocer que las coordenadas informadas fueron -28.258 de latitud y -66.144 de longitud.

De acuerdo con los primeros reportes recopilados por Contexto Tucumán, el sismo también se habría sentido en algunas zonas del sur de Tucumán. Hasta el momento, no se informaron daños materiales ni personas afectadas. Asimismo, indicaron que el movimiento fue percibido principalmente por habitantes cercanos al epicentro durante la noche, lo que generó inquietud en algunos sectores.

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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica indicó que el evento permanece bajo revisión técnica para confirmar sus características definitivas.

Antecedentes en la región

Hace casi un mes, un sismo de magnitud 4.4 sacudió al norte de la provincia de Salta, despertando a los habitantes de varias localidades del departamento San Martín poco después de las siete de la mañana. En esa oportunidad, el INPRES confirmó el movimiento, que se produjo con epicentro en la Sierra de Tartagal y no dejó heridos ni daños en las construcciones.

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La energía sísmica se liberó a 10 kilómetros de profundidad, una característica que contribuyó a que el temblor se percibiera con claridad en zonas urbanas, de acuerdo con el reporte del organismo nacional. Asimismo, informaron que el epicentro se localizó a 95 kilómetros al este de Mazza, 107 kilómetros al este de Tartagal y 130 kilómetros al noroeste de Hickmann.

El sismo de 4.4 se registró a las 07:00 horas del 29 de abril

La intensidad fue clasificada como Grado III en la escala de Mercalli Modificada, lo que implica vibración de cristales y puertas, así como movimiento visible de objetos colgantes. En Tartagal, Salta y General Mosconi, el INPRES catalogó el fenómeno como “débil”, ya que fue percibido principalmente por personas que se encontraban en reposo.

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En lugares más alejados, como Aguaray, Coronel Cornejo y JC Salvatierra, así como en la provincia de Formosa, la intensidad fue evaluada como “muy débil”, perceptible apenas en edificios o para quienes estaban descansando.

El sismo fue motivo de conversación durante toda la mañana en General Mosconi y Tartagal, según medios locales. Vecinos relataron que el movimiento fue leve, pero suficiente para despertarlos y generar alerta en la comunidad. A pesar de la percepción, las autoridades locales indicaron que no se registraron daños materiales de gravedad ni personas lesionadas.

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A principios de marzo, otro sismo de magnitud 5 en la escala de Richter sacudió la región de La Rioja. El evento telúrico se registró a las 14:13 horas, con epicentro a 36 kilómetros al sudoeste de Chepes, en territorio riojano, y a una profundidad de 135 kilómetros, datos aportados por el organismo nacional.

El epicentro del sismo de magnitud 5 registrado el 10 de marzo de este año

El fenómeno, considerado un sismo intermedio por su profundidad, se percibió en varias provincias del centro y oeste de Argentina, entre ellas San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza. De acuerdo con El Tiempo de San Juan, residentes de esa provincia notaron el temblor, aunque en forma tenue. También hubo reportes desde Alta Gracia, La Falda y Villa Carlos Paz en Córdoba, confirmados por registros de guardias de Defensa Civil.

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El INPRES precisó que el movimiento se originó en las coordenadas -31,532° de latitud sur y -66,893° de longitud oeste, con un área de percepción ubicada a 155 kilómetros al este de San Juan y a 203 kilómetros al norte de San Luis. El alcance del sismo se extendió a diversas localidades, donde la intensidad varió en función de la distancia al epicentro y la geografía local.

En Chepes (La Rioja), Villa San Agustín y San Juan se alcanzó un nivel medio, suficiente para que “objetos colgantes oscilen”, según el reporte oficial, mientras que en Mendoza y Córdoba, la intensidad se ubicó entre débil y medio, por lo que, además del movimiento de objetos suspendidos, algunas personas en reposo pudieron advertirlo.

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En el caso de San Luis, la percepción fue la menor, clasificada como muy débil en la escala Mercalli, y solo fue advertida por algunas personas en reposo. Ninguna de las provincias afectadas reportó daños materiales ni personales como consecuencia del sismo, según los datos oficiales.