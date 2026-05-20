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La UE y Turquía coincidieron en la necesidad de garantizar la apertura de rutas comerciales en el marco de la guerra de Irán

El bloque europeo celebró que Ankara apoye “la desescalada y una solución diplomática al conflicto” en Medio Oriente y calificó al país como “un socio clave en una región convulsa”

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Ankara, Turquía (Oficina de Prensa Presidencial de Turquía/REUTERS/Archivo)
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Ankara, Turquía (Oficina de Prensa Presidencial de Turquía/REUTERS/Archivo)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó los “intereses comunes” entre la Unión Europea y Turquía durante una llamada con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la que ambos coincidieron en la importancia de garantizar la apertura de rutas comerciales y la estabilidad de las cadenas de suministro ante la guerra de Irán.

“Nuestros intereses convergen: mantener abiertas las rutas comerciales, el flujo de energía y la estabilidad de las cadenas de suministro. Seguiremos colaborando estrechamente en estas prioridades. La UE valora los esfuerzos de Turquía por apoyar la desescalada y una solución diplomática al conflicto con Irán”, expresó Von der Leyen en redes sociales.

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La funcionaria europea calificó a Turquía como “un socio clave en una región convulsa” y afirmó que abordó junto a Erdogan temas relacionados con el Mediterráneo Oriental y Chipre. “Subrayamos la importancia de las relaciones UE-Turquía. La UE está dispuesta a apoyar el proceso liderado por la ONU en todas sus etapas”, concluyó la titular de la Comisión.

Por su parte, la Presidencia turca comunicó que trasladó a Von der Leyen su postura sobre Israel, país que, según Ankara, “desea que los conflictos permanezcan en la región y sigue cometiendo violaciones del Derecho Internacional, incluyendo actividades de piratería”.

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“El presidente Erdogan expresó durante la conversación que Turquía hizo esfuerzos para mantener el alto el fuego y lograr la paz en el marco del conflicto en nuestra región y que es necesario abrir el estrecho de Ormuz lo antes posible”, señala el comunicado.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (Europa Press)
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (Europa Press)

Erdogan también instó a aumentar “la presión internacional sobre Israel” y abordó con la presidenta de la Comisión Europea otros temas bilaterales, regionales y globales. “La conversación, que se centró en la solución de los temas en nuestra agenda para fortalecer la integración económica, pone de manifiesto una vez más la importancia estratégica de las relaciones entre Turquía y la UE en medio de las tensiones en nuestra región”, indicó la Presidencia turca.

El mandatario turco sostuvo que “sería beneficioso incluir a Turquía en las iniciativas relacionadas con las estrategias de seguridad de Europa”, y subrayó la necesidad de actualizar la Unión Aduanera y de desarrollar la cooperación en todos los ámbitos.

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, reiteró hace una semana atrás su propuesta de ampliar la misión naval de la UE en el mar Rojo, Aspides, para que esta sea la contribución del bloque comunitario a la operación internacional liderada por Francia y Reino Unido destinada a proteger el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Tras el escepticismo manifestado en marzo por los Veintisiete ante la posibilidad de extender el mandato de ‘Aspides’ hacia Ormuz, Kallas sostuvo que “bastaría con cambiar el plan operativo” y que los Estados miembro aportaran más barcos para sumarse a la coalición internacional de más de 40 países que estudia desplegar una operación en la zona ante el bloqueo impuesto por Irán.

La directora de relaciones exteriores de la Unión Europea Kaja Kallas habla con la prensa en Bruselas, el 11 de mayo del 2026 (AP/Marius Burgelman)
La directora de relaciones exteriores de la Unión Europea Kaja Kallas habla con la prensa en Bruselas, el 11 de mayo del 2026 (AP/Marius Burgelman)

“‘Aspides’ es una operación naval que ya se encuentra en la región y cuyo ámbito operativo también incluye el estrecho de Ormuz. Bastaría con cambiar el mandato y se necesitarían más barcos”, afirmó Kallas en rueda de prensa desde Bruselas tras una reunión del Consejo de Asuntos de Exteriores (CAE) de Defensa.

La jefa de la diplomacia europea defendió que esta sería “la forma más rápida de avanzar” y permitiría que la Unión Europea participe “como una sola Europa” en la Coalición de Voluntarios, facilitando que países con flotas pequeñas puedan sumarse sin abandonar su contribución a la misión naval. “Si operamos juntos bajo ‘Aspides’, esa podría ser también nuestra contribución a la Coalición de Voluntarios como Europa. Esa es la manera más rápida de hacerlo y también la manera de hacer que Europa sea realmente fuerte en la región y geopolíticamente”, explicó.

Kallas señaló además que, aunque aún no hay suficientes barcos para implementar un cambio de mandato, algunos países ya han comenzado a realizar nuevas contribuciones a ‘Aspides’ con el objetivo de contar con una mayor flota, realizar tareas de escolta y ampliar la misión a actividades de desminado.

(Con información de Europa Press)

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