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Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 12 heridos

Dnipro, Odesa, Kharkiv y Sumy fueron blanco de nuevos bombardeos por parte de las tropas rusas, las cuales intensificaron sus hostilidades contra zonas residenciales ucranianas en los últimos días

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El sector residencial, los almacenes y una infraestructura crítica de la ciudad ucraniana resultaron dañados

Un ataque del Ejército ruso contra la ciudad ucraniana de Dnipro, en el este del país, y Odesa, al sur, provocó la muerte de dos personas y dejó seis heridos, según informaron este miércoles las autoridades militares regionales.

Moscú continúa con los bombardeos sobre ciudades ucranianas tras más de cuatro años de invasión, aunque el último ataque se produce luego de una serie de enfrentamientos especialmente violentos entre ambos bandos en las últimas semanas.

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Dos personas murieron y seis resultaron heridas en el ataque ruso nocturno contra Dnipro”, informó Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional, vía Telegram. Cinco de los heridos fueron hospitalizados, tres de ellos en estado grave, precisó Ganzha.

Como resultado de otro ataque del Kremlin en Odesa, el sector residencial, los almacenes y una infraestructura crítica de la ciudad resultaron dañados. Los equipos de rescate trabajaron simultáneamente en varios puntos para mitigar los daños causados ​​por los ataques.

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un bombero intenta sofocar el incendio en la región de Odesa mientras un rodado ilumina el sector (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)
un bombero intenta sofocar el incendio en la región de Odesa mientras un rodado ilumina el sector (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

“En uno de los distritos de la ciudad, un edificio residencial de una sola planta quedó destruido y posteriormente se incendió. Se registró el impacto de un dron contra el piso 18 de un edificio de 24 plantas aún en construcción. También se produjo un incendio de grandes proporciones en un almacén donde se guardaba vajilla”, detalló la Dirección General del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Odesa.

Al menos 86 rescatistas y 20 unidades de bomberos y rescate del Servicio Estatal de Emergencias participaron en las labores de sofocación esta madrugada, además de cuatro personas y una unidad de equipo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ucrania.

En la región nororiental de Sumy, las autoridades reportaron al menos seis heridos por “ataques masivos con drones enemigos”. El jefe regional, Oleg Grygorov, indicó que Moscú atacó “zonas residenciales” en las comunidades de Konotop y Shostka.

Bomberos sofocando el incendio en la región de Odesa (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)
Bomberos sofocando el incendio en la región de Odesa (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

A su vez, En Kharkiv, una joven de 16 años sufrió una reacción de estrés agudo tras un ataque con drones rusos en el distrito de Novobavarsky, de acuerdo con el jefe de la administración militar regional, Oleg Synegubov.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso informó que 273 drones ucranianos fueron interceptados y destruidos durante la noche del martes. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, comunicó que un dron que se dirigía a Moscú fue destruido por las fuerzas de defensa aérea.

La guerra entre Rusia y Ucrania se recrudece

La ONU denunció el martes un repunte de los ataques rusos contra Kiev en las últimas semanas, justo después del alto el fuego de tres días acordado a principios de mayo. El organismo advirtió que, pese a superar ya los cuatro años, “la guerra es cada día más mortífera”.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania, la directora de la división de Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Kayoko Gotoh, y la directora de la División de Respuesta a las Crisis de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Edem Wosornu, informaron sobre la situación.

La Sra. Kayoko Gotoh, Oficial a Cargo de la División de Europa, Asia Central y América de los Departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz (REUTERS/Eduardo Munoz)
La Sra. Kayoko Gotoh, Oficial a Cargo de la División de Europa, Asia Central y América de los Departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz (REUTERS/Eduardo Munoz)

La reunión se celebró a petición de Kiev, que el 13 de mayo solicitó la convocatoria del órgano tras advertir de la intensificación de los ataques rusos con drones y misiles contra la población civil e infraestructuras críticas, inmediatamente después del alto el fuego pactado entre Ucrania y Rusia del 9 al 11 de mayo por el Día de la Victoria.

Gotoh aseguró que la semana pasada Ucrania enfrentó “uno de los bombardeos aéreos más importantes” desde el inicio de la invasión en 2022. “Entre el 13 y el 14 de mayo, Rusia lanzó más de 1.500 drones y docenas de misiles, atacando a ciudades ucranianas en todo el país”, detalló. Según la directora regional, el mes pasado se consolidó como el más mortífero en casi un año, con 238 civiles muertos y 1.404 heridos.

(Con información de AFP y EFE)

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