Mano a mano con Fernando Belasteguín: de la razón detrás del nuevo auge del pádel al “poder” que le descubrió a su amigo Colapinto

Fernando Belasteguín es considerado el mejor jugador en la historia del pádel. Fue número uno del mundo durante 16 años y ganó 230 títulos

Este martes Fernando Belasteguín, el mejor jugador en la historia del pádel, cumplió 47 años. Quien supo ser número uno del mundo durante 16 años y ganar 230 títulos, siendo el más laureado del World Padel Tour, estuvo de paso por Argentina, por cuestiones comerciales, y durante su estadía le brindó una entrevista con Infobae.

Retirado de la práctica profesional desde fines de 2024, Bela vive desde hace años en España. Habló del deporte que ama, que tanto le dio y que volvió a ser furor como hace tres décadas. Con más de 77.000 canchas en el mundo y presencia creciente en mercados como Europa, Medio Oriente y América Latina, este deporte se consolida como un fenómeno internacional en pleno crecimiento. En ese mapa, Argentina ocupa un lugar central: con más de 7.000 canchas, es uno de los países con mayor desarrollo y cuna de algunas de las máximas figuras de la disciplina. Durante su paso por Argentina, Belasteguín anunció la construcción del primer Bela Pádel Center en el país y visitó el predio donde se levantará la franquicia a cargo de Pride Developer.

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-¿Por qué el pádel?

-Muy fácil: en mi pueblo, Pehuajó, había canchas de fútbol, pero en 1989 pusieron por primera vez dos canchas de pádel y era hacer deporte o estar fumando en una plaza. Conocí el pádel, me encantó y le debo todo.

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-¿Cómo se hace para estar 16 años en la cima?

-Primero gracias a mis parejas de juego. También, en mis 30 años de jugador profesional, de dieciséis años y medio de número uno del mundo, fui tan obsesivo con mi profesión que nunca disfruté absolutamente nada. Yo ganaba y ya estaba volviendo a mi casa con todas las anotaciones para trabajar el lunes para seguir mejorando. Y ahora que lo veo de afuera, después de un año y medio, no solamente disfruto mi carrera, sino también disfruto muchísimo de dónde está el deporte, de todos hemos sido un poco parte para que esté donde esté.

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Así será el centro de pádel de Fernando Belasteguín en Argentina

-¿Por qué pádel volvió a estar de moda?

-La pandemia fue clave por fue uno de los primeros deportes que se habilitaron al no estar en contacto los participantes. También porque es fácil, muy social y estás mucho tiempo en contacto con la pelota. Es lo que te hace pasarlo bien. Hay pocos deportes que es una cancha chiquita, somos dos los que jugamos y si no tocás la pelota, te pasa cerquita. Tenés la sensación de que también podés tocarla. Y eso te hace estar muy pendiente del juego. Por eso es algo tan, tan lindo y que se lo pasan tan bien.

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-¿Cómo será tu centro que se construirá en Canning?

-Principalmente vamos a ayudar a muchos chicos argentinos a que puedan desarrollar su carrera y esa fue una de las condiciones que le pedí a los inversores y a los dueños de la franquicia, para poder darles la concesión de la marca Bela Padel Center. Me han enseñado lo que van a hacer ahí y no puedo estar más orgulloso porque he visto clubes de pádel en el mundo, pero que va a ser algo único.

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-¿Qué valor especial tiene que sea en Argentina?

-Tiene algo que es un valor que no se puede comprar, que es el valor sentimental. Tenía muchísimas ganas de hacer algo en Argentina. Lo podría haber hecho en otras zonas, pero yo creo que Buenos Aires es lo que me llevó a ser jugador profesional y la idea es empezar en Canning, hacer un club espectacular y no me cabe la menor duda que vamos a seguir creciendo en diferentes partes del país y en diferentes partes de Sudamérica, porque cuando vean el club que se va a hacer en Canning, van a venir y van a decir: “Quiero que esto me lo armes en diferentes partes del mundo”.

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-¿Y está pensado que se inaugure el día de tu cumpleaños?

-Tiene un poquito una historia romántica, porque cuando anuncié en Barcelona que lo abríamos a final de septiembre del 2025, lo anunciamos el 19 de mayo del 2025, que es la fecha de mi cumpleaños. Y Argentina yo creo que se merecía igual. Lo anunciamos el día de mi cumpleaños. La construcción va a ser más o menos diez, doce meses y la idea es inaugurarlo el 19 de mayo del 2027, que es para cerrar ese círculo sentimental, porque Argentina es donde tengo el corazón y se merecía sea una historia así de bonita.

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El de Pehuajó anunció la llegada del primer Bela Pádel Centel a Argentina

El encuentro se dio en una pausa de una labor de comentarista en el Padel Premier Buenos Aires en Parque Roca. Pasado el mediodía del domingo, Bela amplió sus conceptos con su amabilidad y claridad en sus conceptos. También, abriéndose sobre lo que dejó a nivel familia por su campaña profesional. También reveló detalles de su vínculo con Franco Colapinto, el piloto argentino del equipo Alpine de Fórmula 1, al que se sumó a su grupo de trabajo.

-¿Cómo fue la anécdota en la que le ocultaste a tus hijos que habías sido número uno durante 16 años?

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-En casa siempre fuimos de que podés dejar de ser deportista de un día para el otro, porque una lesión te saca del deporte. Siempre fui un chico bastante estructurado y tenía muy claro que en algún momento de mi vida iba a tener hijos y no quería que mis hijos se críen en el entorno del campeón. Y como he ganado torneos desde muy joven, los he ido regalando con amigos y patrocinadores. Vos entrás a mi casa y no hay un trofeo. Sí mis hijos veían que yo iba a jugar torneos, pero que no era para verme por la tele ni nada. Un día uno de mis hijos, a los nueve años, me dijo que en el colegio sus compañeritos le dijeron: “Che, ¿vos sabés que vi a tu viejo y es el número uno del mundo?”. Cuando me lo dijo me hice un poco el boludo, puse música y le digo: “Ah, no, hijo, sí, juego, no sé qué”. Y lo hablé con mi señora, lo hablamos y ahí le fue a contar a sus hermanas súper orgulloso. A partir de ahí me empezaron a seguir, pero después de que se enteraron, fui número uno dos o tres años más y después los últimos cinco años de mi carrera dejé de serlo. Creo mucho en los valores del deporte y ellos me vieron ser número uno e ir a entrenar y me vieron perder cada vez más e ir a entrenar con las mismas ganas. Entonces, lo tomé como una parte formativa para ellos.

-¿Qué partido a lo largo de tu carrera fue una bisagra?

-No elijo un momento. Siempre en mi carrera yo decía: “Bueno, lo mejor está por venir”. Y no paré de sorprenderme hasta el último día de mi carrera, con mi despedida en Mar del Plata. Quizás te podría decir mi despedida en el Sant Jordi, en Barcelona, ante quince mil personas, en diciembre del 2024, que fue la última vez que pisé una cancha como jugador profesional. El día de mi despedida final te podría decir que fue el día más lindo de mi carrera porque los tuve a todos adentro de una cancha, a mis compañeros, a mis rivales, a mis amigos y a mi familia. Y fue un día muy muy especial.

-¿Qué es el pádel para vos?

-Es el deporte que me dio todo y que también me quitó un montón de cosas, como por ejemplo, compartir muchísimas cosas buenas y sobre todo, cosas tristes de mi familia que no pude estar a su lado cuando pasaron.

-¿Por ejemplo?

-Cuando ha fallecido algún familiar, cuando hemos tenido muchos cumpleaños que los he pasado lejos de mi familia. Momentos de la vida de una persona. El pádel me dio todo, es lo que soy y también me quitó un montón de cosas, pero no estoy para nada arrepentido de nada. He tomado yo siempre las decisiones y si vuelvo atrás, volvería a ser exactamente todo igual.

-¿Qué es lo que más extrañas de Argentina?

-Poder darle un beso a mi familia cuando tengo ganas, no cuando puedo.

Junto a su amigo Franco Colapinto, al que le aporta toda su experiencia en el alto rendimiento deportivo

-¿Cómo nació la amistad con Franco, con Colapinto?

-A Franco lo conocí a finales del 2023, cuando a él le hicieron una entrevista que decía que sus ídolos eran Fangio, Maradona y Belasteguín. Un amigo me lo mandó y le mandé un mensaje y le mandé un par de paletas dándole las gracias. Empezó a jugar ahí y nos conocimos en persona en Madrid, en enero del 2024, y desde ahí hemos pegado una onda espectacular hasta que en mayo del año pasado, ya estando en el equipo Alpine de Fórmula 1, su equipo comercial, María y Jamie, me propusieron empezar a formar parte del equipo deportivo de Franco, siendo yo una persona que no estoy vinculada al mundo del automovilismo. Soy un outsider del mundo de la Fórmula 1, pero para poder ayudar y aportar toda mi experiencia en el mundo del deporte.

-¿Cómo sería ese aporte hacia él?

-Con Franco es más una relación de deportista a deportista, pero también pasamos muchísimos momentos hablando de padre a hijo. A mí me hace acordar mucho cuando yo me tuve que ir solo de mi casa. Pasamos mucho tiempo solos los dos cuando éramos chiquitos, pero sobre todo se ha ganado el corazón de mi familia y esa función que me dio su equipo en la parte deportiva, hay momentos que le hablo de deportista a deportista y hay momentos que le hablo de más de padre a hijo, porque hay una diferencia de edad muy grande y se ha complementado. Cuando está en casa, ya le decimos que es como nuestro cuarto hijo, se siente muy cómodo, nosotros nos sentimos muy cómodos, se ha ganado el corazón de la familia y cada vez que me han preguntado por él, hay una locura acá por el Franco deportista, pero los que tenemos la suerte de conocer al Franco persona, al chico que está abajo de ese casco, te puedo asegurar que es muchísimo mejor persona que deportista.

-¿Qué cualidad ves como deportista en Franco puntual que te llama la atención?

-Tiene un poder que es muy del argentino. Para mí, un deportista, para tener éxito en su carrera y ser una persona consistente a lo largo de su carrera, se tiene que ir adaptando a lo que te toque. Es un chico que desde que se fue de su casa, incluso cuando era más chiquito, se ha ido adaptando a lo que le tocaba, corriendo en equipos sin dinero, con un montón de condiciones que hoy hacen que con 22 años sea un chico que se adapta absolutamente a todo. Para mí esto es fundamental de cara al desarrollo de su carrera deportiva. El año pasado tenía un coche para terminar en las posiciones que terminaba. Y es muy difícil manejar la frustración en un deportista, y él lo fue haciendo de una manera espectacular. Entonces, para mí el poder de adaptación que tiene lo hacen ser un piloto especial por el desarrollo que tuvo en su carrera deportiva y no me cabe duda que con su equipo comercial y el apoyo de su equipo deportivo, en su psicólogo, Gustavo (Ruiz), en su preparador físico, Miguel (Presencia Leal), en su nutricionista, últimamente con Lucas Velasco; el hombre deportista no me cabe duda que va a hacer una linda carrera, si es inteligente y toma las decisiones que tiene que tomar.

La emoción de Bela el día de su retiro profesional. Se convirtió en leyenda del pádel y del deporte

-¿Alguna historia que te haya marcado al tener que crecer de golpe en el exterior?

-Creo que esto te lo van a poder entender solo los que nos hemos tenido que ir de nuestra casa. Cuando vos te vas de tu casa, sobre todo me pasaba mucho con mis abuelos, porque la naturaleza a los primeros que te lleva, si va todo normal, es a la gente mayor. Vos te vas de tu casa y le dabas un beso el 20 de enero, cuando me volví de España hasta diciembre no los volvés a ver. Cuando vos le das un beso y cuando llegás en diciembre no sabés si le das un beso o le llevás una flor al cementerio. Los que hemos experimentado el dolor del corazón de tener que despedirnos de nuestra familia, todo lo que venga después no duele nada. Lo que te duele la parte física de un deportista, yo a mi preparador físico le pedía cada vez más. Digo: “Quiero que me des cada vez más, que me duela el cuerpo”, porque los que hemos experimentado el dolor del corazón es incomparable con el dolor del cuerpo. Para mí ha sido lo más difícil y sigue siendo lo más difícil, aunque ya no tengo más a mis abuelos, ahora me despido de mis viejos. Sigue siendo lo más difícil de la distancia, que te despedís de tus seres queridos con un beso y no sabés cuándo puede ser el próximo encuentro, si es un beso o le llevás una flor.

-¿Qué le dirías a aquel Fernando niño que comenzó con aquellos sueños en Pehuajó, allá por el ’89?

-Que va a estar con este deporte espectacular, que a nivel deportivo le va a ir muy bien, que se va a tener que esforzar cada día como si fuera el último y que también va a pasar muchos momentos de su carrera deportiva y de su vida en que va a estar llorando solo por no poder estar cerca de su familia. Pero que al final del camino todo valió la pena, porque hoy, si le estoy hablando a ese niño, en el futuro va a poder mirar a su familia a los ojos con la tranquilidad de que entrenó cada día como si fuera el último.