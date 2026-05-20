Crimen y Justicia

Detuvieron a dos adolescentes que intentaron robarle a una jubilada usando un arma de utilería

La rápida reacción de vecinos y efectivos policiales evitó el robo y permitió recuperar el arma falsa. Enfrentarán cargos por robo agravado en grado de tentativa

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Vista aérea diurna de la intersección de las calles Balcarce y La Pampa, mostrando un edificio de una planta color terracota en la esquina y árboles frondosos
La esquina de La Pampa y Balcarce en Mar del Plata, lugar donde una jubilada sufrió un violento robo que conmocionó a la comunidad local (Google Maps)

La tranquilidad habitual de la intersección de La Pampa y Balcarce en la ciudad de Mar del Plata se vio alterada el martes por un episodio que puso en alerta a vecinos y transeúntes.

Una jubilada de 76 años fue sorprendida por dos adolescentes que, empuñando un arma de utilería, intentaron asaltarla en plena vía pública. La rápida intervención de quienes presenciaron el hecho permitió que la situación no escalara, y que el desenlace fuera controlado por las fuerzas de seguridad.

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El episodio comenzó cuando los jóvenes, de 14 y 15 años, abordaron a la mujer con el objetivo de sustraerle sus pertenencias. Bajo amenazas y exhibiendo lo que parecía una pistola, lograron amedrentarla, aunque la reacción de personas que circulaban por la zona resultó determinante: alertaron de inmediato a la policía y generaron un clima de tensión que provocó la huida de los agresores.

De acuerdo a lo informado por el portal 0223, el accionar coordinado entre la comunidad y las fuerzas policiales resultó clave para evitar que la víctima sufriera lesiones o pérdidas materiales de consideración. Los adolescentes fueron interceptados minutos después en la avenida Libertad e Italia, mientras intentaban escapar del lugar.

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Según informaron fuentes policiales, tras recibir el aviso telefónico al 911, un patrullero acudió al sitio y logró identificar a los sospechosos en plena fuga. Durante la persecución, los menores descartaron el arma utilizada en el asalto, la cual fue hallada y secuestrada por el personal policial en las inmediaciones.

El objeto resultó ser una pistola de aire comprimido calibre 6 mm, marca FOX, de color negro. Si bien se trata de un arma de utilería, su aspecto resulta intimidante y puede ser confundido fácilmente con un arma de fuego convencional, lo que aumenta el riesgo y la peligrosidad durante este tipo de hechos. Los efectivos aseguraron la escena y recabaron pruebas para el avance de la investigación.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal Marcelo Yanez Urrutia, perteneciente al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Los adolescentes fueron notificados de la apertura de una causa por “robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa”. Tras las diligencias iniciales, ambos fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Batán, donde quedaron a disposición de la justicia.

La investigación judicial se centrará en determinar las circunstancias que rodearon el intento de asalto y el grado de responsabilidad de los menores, así como su situación sociofamiliar y antecedentes.

Una pistola de aire comprimido negra y plateada con cargador insertado, vista desde arriba sobre una superficie clara y ligeramente texturizada
La pistola de aire comprimido utilizada por los adolescentes para robar a una jubilada fue secuestrada por la policía en Mar del Plata (0223)

Violento asalto a un jubilado en Constitución

Hacia fines del mes de marzo pasado, un jubilado de 70 años sufrió un violento asalto mientras caminaba por las calles del barrio porteño de Constitución, donde lo abordaron por la espalda dos delincuentes, uno de ellos chileno. Tras cometer el robo, los sospechosos se dieron a la fuga, pero el sistema de cámaras de seguridad desplegado en CABA los detectó y terminaron detenidos.

Según precisaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el cruce de las calles Pavón y Santiago del Estero, a tan solo una cuadra de la transitada plaza Constitución y otras dos cuadras de las autopistas 25 de Mayo y 9 de Julio Sur.

La víctima, que paseaba a plena luz del día, fue sorprendido de atrás por dos ladrones. Según la descripción que realizó el operador del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la ciudad de Buenos Aires en el video que encabeza esta nota, uno de ellos vestía remera de color celeste, pantalón oscuro y calzado blanco, mientras que su compañero lucía una remera negra, pantalón largo claro y, al igual que su cómplice, zapatillas blancas.

Luego de cometer el robo, los asaltantes se dieron a la fuga a pie con las pertenencias de la víctima.

Al recibir el alerta del CMU, personal de la Comisaría Vecinal 1C de la Policía de la Ciudad acudió al lugar del hecho y, ya con las características físicas y de vestimenta de los sospechosos, desplegó un amplio operativo por la zona.

Momentos después, los efectivos detuvieron a los dos delincuentes. Uno de ellos, de 28 años y nacionalidad chilena, fue capturado en avenida Pavón al 1.200, a tan solo una cuadra de la esquina donde habían asaltado al jubilado. Mientras tanto, su cómplice, un argentino de 35 años, fue interceptado por un efectivo cuando caminaba junto a otro hombre por la calle Salta, en dirección hacia Pavón.

Los dos detenidos, un argentino de 35 años y un chileno de 28.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°52 a cargo de Gabriel Omar Ghirlanda, quien que ante la Secretaría N°60 de Claudia Sabrina Rita Anselmo, labró actuaciones por tentativa de robo.

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