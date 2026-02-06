Salud

Cómo la salud del intestino puede afectar la aparición del acné y qué hacer para prevenirlo

Hábitos cotidianos como la alimentación balanceada, el ejercicio y el descanso refuerzan los mecanismos de defensa cutánea y digestiva

Guardar
El microbioma intestinal influye de
El microbioma intestinal influye de manera directa en la aparición y la gravedad del acné, según expertos en salud intestinal y dermatología (Freepik)

La relación entre la salud intestinal y la piel despierta cada vez más interés en la comunidad científica. Un creciente cuerpo de investigaciones apunta a que el equilibrio del microbioma intestinal no solo influye en el bienestar digestivo, sino que también podría tener repercusiones en afecciones cutáneas como el acné.

Especialistas consultados por Good Housekeeping explican cómo el cuidado conjunto del intestino y la piel puede abrir nuevas perspectivas para el tratamiento de este problema dermatológico.

El vínculo entre el intestino y el acné

Un número creciente de investigaciones indica que la salud intestinal podría desempeñar un papel relevante en la aparición del acné, según especialistas consultados por Good Housekeeping.

Tanto dermatólogos como gastroenterólogos coinciden en que el microbioma intestinal influye en los procesos de inflamación sistémica que pueden verse reflejados en la piel. Los expertos señalan que cambios sencillos en la alimentación y los hábitos diarios pueden favorecer tanto la salud digestiva como la cutánea.

book img

¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar

Gratis

Descargar
book img

Nutrición sin dramas

$3,99 USD

Comprar
book img

La nutrición ortomolecular

$9,99 USD

Comprar
book img

El milagro metabólico (Edición mexicana)

$17,99 USD

Comprar
book img

Ayuno intermitente saludable

$7,99 USD

Comprar
book img

Energía y nutrición

$4,99 USD

Comprar
book img

La Dieta Slow

$5,99 USD

Comprar
book img

La vida después del reseteo

$9,99 USD

Comprar
book img

Nutrición (de)mente

$8,99 USD

Comprar
book img

La microbiota estresada

$8,99 USD

Comprar
book img

La dieta pegana

$12,99 USD

Comprar

El intestino y la piel comparten mecanismos de defensa inmunológica y barreras biológicas. El doctor Don Rockey, portavoz de la Asociación Americana de Gastroenterología, afirmó al medio: “La relación entre el microbioma y la piel explica por qué existen nexos entre los problemas intestinales y manifestaciones inflamatorias como el acné”.

Los dermatólogos y gastroenterólogos alertan
Los dermatólogos y gastroenterólogos alertan que alteraciones en la barrera intestinal pueden aumentar las manifestaciones cutáneas como el acné (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Lauren Taglia, dermatóloga en Northwestern Medicine, subrayó que la función de barrera está presente tanto en la mucosa intestinal como en la piel. Explicó que una de las tareas fundamentales de la piel es actuar como barrera, protegiendo las estructuras internas del organismo.

El intestino realiza una labor parecida: filtra lo que ingresa al torrente sanguíneo y protege frente a agentes potencialmente dañinos. Cuando la barrera intestinal sufre alteraciones, aumentan la circulación de productos bacterianos y señales inflamatorias, lo que puede provocar consecuencias cutáneas.

En ciertos pacientes, los brotes de acné de tipo inflamatorio, especialmente los localizados en la mandíbula o la parte inferior del rostro, pueden aparecer al mismo tiempo que síntomas digestivos como hinchazón, estreñimiento, sensación de plenitud o cambios tras consumir antibióticos.

Hábitos y recomendaciones para el cuidado integral

El cuidado conjunto del intestino y la piel se apoya en hábitos de vida saludables. Las recomendaciones se centran en una alimentación balanceada rica en fibra, con variedad de frutas y verduras, para nutrir bacterias beneficiosas.

Taglia aconsejó incorporar probióticos naturales presentes en alimentos como el yogur o el kéfir, y afirmó que los suplementos probióticos aún plantean dudas sobre la dosis y las cepas útiles. Limitar los alimentos ultraprocesados y aquellos con alto contenido de azúcar resulta fundamental porque pueden afectar negativamente el microbioma.

La hidratación, el ejercicio regular y el descanso suficiente también forman parte de este enfoque. Rockey destacó que la falta de sueño y el exceso de alcohol perjudican el equilibrio intestinal, mientras que la actividad física y el consumo de agua contribuyen tanto a la salud digestiva como a la cutánea.

El consumo de probióticos naturales,
El consumo de probióticos naturales, como yogur y kéfir, se aconseja para nutrir las bacterias beneficiosas del intestino y mejorar la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las pruebas diagnósticas, los expertos citados por Good Housekeeping señalaron que solo las prescritas por profesionales —como análisis de heces, sangre o pruebas de aliento para detectar desequilibrios bacterianos— cuentan con evidencia científica. En cambio, las pruebas caseras, como las de sensibilidad alimentaria, ofrecen escasa fiabilidad y no se recomiendan sin supervisión médica.

Revisiones confirman la existencia de una comunicación bidireccional entre intestino y piel, y la disbiosis intestinal se asocia a un aumento de la inflamación sistémica, con posibles repercusiones en enfermedades cutáneas como el acné.

Diagnóstico y abordaje profesional

Los especialistas advierten que no todo caso de acné está vinculado a un desequilibrio intestinal. “Si tienes acné, ¿significa que tienes disbiosis y un problema en el microbioma? No necesariamente”, apuntó Rockey en declaraciones recogidas por Good Housekeeping. Taglia coincidió, subrayando que no existe un patrón único y que, aunque la dieta incide en la piel, no es el único factor involucrado en el acné inflamatorio.

Los especialistas advierten que no
Los especialistas advierten que no todos los casos de acné se relacionan con disbiosis intestinal y aconsejan acudir a dermatólogos y gastroenterólogos certificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se sospecha que el acné puede estar asociado a problemas en el intestino, los expertos recomiendan consultar primero a un dermatólogo con formación en acné adulto. Estos especialistas suelen preguntar por síntomas como hinchazón, dificultad digestiva o variaciones en el peso.

Ante síntomas digestivos relevantes, puede ser conveniente la derivación a un gastroenterólogo. Rockey sugirió buscar un profesional con enfoque en microbioma intestinal, aunque admitió que son menos frecuentes fuera de las grandes ciudades.

Temas Relacionados

Microbioma IntestinalEstados UnidosDermatólogosGastroenterólogosRelación Acné-IntestinoProbióticosSalud Cutáneasalud intestinalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El exceso de vitamina B6 puede provocar daño neurológico irreversible, advierten expertos

El uso prolongado de suplementos con altas dosis de esta vitamina se asocia con neuropatías, entumecimiento y otros trastornos neurológicos

El exceso de vitamina B6

Cuántas veces es normal orinar por día en cada etapa de la vida, según un urólogo internacional

Cambios hormonales, medicamentos y ciertas enfermedades influyen en la frecuencia para ir al baño

Cuántas veces es normal orinar

Por qué la migraña se intensifica en los meses de calor, según neurólogos

Factores como la exposición solar, la falta de líquidos y los cambios de rutina exigen estrategias de prevención para quienes sufren esta enfermedad

Por qué la migraña se

¿Es malo hacer crujir las articulaciones?: qué dice la ciencia

El clásico “crack” de los dedos al doblarlos acompaña a millones de personas en sus rutinas diarias. Aunque a veces llama la atención, la mayoría de estos sonidos tienen una explicación sencilla y no representan un riesgo

¿Es malo hacer crujir las

Descubren un mecanismo para combatir la pérdida de memoria por la enfermedad de Alzheimer

Científicos de los Estados hicieron el hallazgo al llevar a cabo una experimentación con ratones. Cómo identificaron que la inhibición de una proteína facilita la eliminación de placas dañinas en el cerebro

Descubren un mecanismo para combatir
DEPORTES
El Chavo Fucks contó qué

El Chavo Fucks contó qué pasó con Latorre tras la discusión al aire y lanzó una filosa respuesta luego de que lo mandaran a “estudiar”

Prueba piloto en el Monumental: River Plate habilitará el consumo de cerveza durante el partido frente a Tigre

Del Top 50 al servicio militar obligatorio: quién es Soon-Woo Kwon, la carta fuerte de Corea del Sur ante Argentina

Tras el conflicto, Independiente vendió a Javier Ruiz y cerró la salida de otra promesa: la lista con todos los jugadores que dejaron el club

Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

TELESHOW
El desconsolado llanto de Fabián

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

INFOBAE AMÉRICA

La mente en modo ‘bajo

La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?

El tren Panamá–Costa Rica avanza con siete estudios técnicos en simultáneo

Canal de Panamá activa sistema de alerta temprana en cuenca donde se construirá nuevo embalse

Creación de empresas en alza: enero cierra con casi 900 nuevas entidades en El Salvador

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron infraestructura de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza