10 alimentos que podrían mejorar la memoria y la concentración

Estudios relacionan una alimentación saludable con mejoras en la memoria, la concentración y el bienestar neurológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre lo que comemos y el funcionamiento cerebral es más estrecha de lo que parece. Una nutrición adecuada aporta al cerebro los nutrientes necesarios para conservar la memoria, la concentración y el bienestar neurológico, según destaca Sport Life.

El medio señala los 10 alimentos recomendados por especialistas, recogidos por Sport Life, que pueden integrarse a la dieta diaria para favorecer el rendimiento cerebral y prevenir el deterioro cognitivo.

1. Pescado

El pescado es una de las principales fuentes de ácidos grasos omega-3, esenciales para la estructura de la membrana celular cerebral y la transmisión eficiente de impulsos nerviosos, de acuerdo con Sport Life.

El pescado aporta ácidos grasos omega-3 fundamentales para la salud del cerebro y el funcionamiento neuronal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los más recomendados están el salmón, el atún y las sardinas, que destacan por su alta concentración de omega-3. En particular, el atún aporta vitamina C y las sardinas, vitamina B12, nutrientes claves para las funciones neurológicas.

2. Nueces

Las nueces ofrecen omega-3 de origen vegetal, vitamina E y polifenoles antioxidantes, elementos que protegen el tejido cerebral frente a los radicales libres. Según Sport Life, consumir alrededor de 5 nueces diariamente contribuye al mantenimiento de la salud cerebral.

Las almendras, avellanas, piñones y semillas como las de girasol, calabaza y sésamo son alternativas ricas en vitamina E, relacionada con la protección antioxidante del cerebro.

3. Verduras de hojas verdes

Las verduras de hojas verdes, como la espinaca y el brócoli, destacan por sus nutrientes que apoyan la memoria y la concentración. Estos vegetales proporcionan vitaminas y minerales que participan en procesos clave del cerebro.

Las verduras de hojas verdes, como la espinaca y el brócoli, aportan nutrientes fundamentales para la memoria y la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación regular de estas verduras ayuda a la protección cerebral a largo plazo, como señalan los estudios recogidos por Sport Life.

4. Frutas

Las frutas aportan antioxidantes y vitaminas necesarias para el cerebro. Las bayas son reconocidas por su capacidad de proteger el tejido cerebral, mientras que la banana es fuente de carbohidratos complejos que brindan energía sostenida.

El kiwi y la naranja aportan vitamina C, que refuerza tanto la defensa antioxidante como el funcionamiento cerebral en actividades cotidianas.

5. Cereales integrales

Los granos enteros, como el trigo y el arroz integral, proporcionan carbohidratos complejos que entregan energía constante al cerebro. Esta energía sostenida evita bajas repentinas en la atención y concentración.

El trigo y el arroz integral destacan como fuentes clave de energía para el cerebro gracias a sus carbohidratos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por cereales integrales no solo beneficia la función cerebral, sino que también contribuye al bienestar general.

6. Té verde

El té verde contiene antioxidantes y una cantidad moderada de cafeína. Su consumo puede ser útil para mejorar la memoria, la atención y la concentración, según Sport Life.

La recomendación es beberlo en cantidades moderadas para maximizar sus beneficios cognitivos sin afectar el descanso.

7. Proteínas

Las proteínas son imprescindibles para la construcción y la reparación de los tejidos cerebrales. Se encuentran en carnes magras, productos de soja y lácteos bajos en grasa, como indica la publicación.

Las carnes magras representan una de las fuentes más recomendadas de proteínas esenciales para la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su presencia constante en la dieta favorece la regeneración y el adecuado funcionamiento celular, clave para procesos como el aprendizaje.

8. Agua

La hidratación resulta vital, ya que el cerebro está compuesto principalmente de agua. “Mantenerse hidratado es importante para una buena salud cerebral, ya que el cerebro está compuesto en gran parte de agua”, destacan especialistas de Sport Life.

La falta de líquidos puede afectar la memoria, el ánimo y la capacidad de concentración, por lo que beber agua durante el día es fundamental.

9. Cacao

El cacao natural es rico en antioxidantes y compuestos que favorecen las funciones cognitivas. Su consumo en forma poco procesada es el preferido, ya que el chocolate industrial suele contener azúcares añadidos y grasas.

El cacao natural destaca como fuente importante de antioxidantes beneficiosos para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir cacao puro potencia la acción antioxidante y apoya la salud neurológica sin los riesgos asociados a productos ultraprocesados.

10. Tofu y productos de soja

El tofu y los productos de soja aportan isoflavonas, compuestos vegetales relacionados con la protección de la memoria y el fortalecimiento de la cognición.

Estas opciones representan alternativas de origen vegetal que no comprometen la calidad de los nutrientes esenciales para el cerebro.

Consejos adicionales

Junto a los alimentos mencionados, Sport Life aconseja limitar la ingesta de procesados, azúcares añadidos y grasas saturadas.

Mantener una alimentación equilibrada y variada favorece la protección y el buen funcionamiento cerebral durante todo el ciclo de la vida.