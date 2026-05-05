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Impacto en el Real Madrid: un futbolista confirmó un “incidente” con un compañero en medio de la crisis

Medios españoles habían señalado que Antonio Rüdiger abofeteó a Álvaro Carreras en un entrenamiento. Y el lateral emitió un comunicado en sus redes sociales

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Álvaro Carreras y Antonio Rudiger
Carreras y Rüdiger, frente a frente

Álvaro Carreras confirmó a través de sus redes sociales un encontronazo con Antonio Rüdiger en el entrenamiento del Real Madrid, aunque el lateral izquierdo buscó restarle trascendencia al episodio y aseguró que el asunto ya está cerrado. La publicación llegó horas después de que varios medios españoles difundieran la versión de que el defensa alemán había abofeteado a su compañero.

El primero en dar a conocer el incidente fue el periodista Miguel Serrano en Onda Cero, quien situó el altercado en la ciudad deportiva de Valdebebas en un periodo comprendido entre los partidos ante el Alavés y el Betis. Según esa información, Rüdiger le dio “un tortazo” a Carreras en el marco de una discusión que se habría producido tras el entrenamiento posterior a la cena de conjura que el equipo celebró en febrero. La noticia fue confirmada posteriormente por el periodista Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE.

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El medio británico The Athletic también se hizo eco del episodio y confirmó la existencia de un incidente entre Rüdiger y un jugador de la primera plantilla, sin revelar la identidad del afectado. De acuerdo con ese reporte, el central alemán pidió disculpas ante el vestuario e invitó a comer a toda la plantilla y a sus familias para dar por zanjado el asunto.

Fue pasada la medianoche del martes en España cuando Carreras tomó la palabra. El lateral publicó un comunicado en su perfil de Instagram en el que reconoció el choque, pero lo encuadró como algo menor y ya superado. El texto íntegro decía lo siguiente:

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“En los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena.

Primer plano de Álvaro Carreras con camiseta blanca del Real Madrid, cabello oscuro y banda. Tiene las manos cerca de la boca y una leve sonrisa
El posteo de Álvaro Carreras que encendió la polémica

La polémica llega en un momento en que Carreras ha perdido protagonismo en el once titular. Según distintos medios ibéricos, ni el entrenador Arbeloa ni el club estarían satisfechos con la actitud del jugador, circunstancia que habría precipitado su desaparición del equipo. El defensa, que regresó al Real Madrid tras su etapa en el Benfica, había sido uno de los laterales izquierdos de referencia del equipo durante buena parte de la temporada.

El episodio no es el primero que enfrenta a ambos jugadores en público. En abril, durante la derrota del Real Madrid en Son Moix ante el RCD Mallorca, las cámaras de DAZN captaron a Rüdiger recriminando a Carreras su posicionamiento defensivo tras el primer gol rival: “Eh, eres defensor... tienes que apretar más”, le espetó el central alemán en pleno partido.

El Real Madrid no se ha pronunciado de forma oficial sobre el asunto. El club afronta el próximo fin de semana un clásico ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, partido en el que los azulgranas podrían proclamarse campeones de LaLiga en caso de no perder. El Merengue está segundo con 77 puntos, a 11 unidades del líder blaugrana, con cuatro fechas por disputarse en el certamen y en medio de una temporada opaca para el elenco de la capital: no ganó ningún título, mostró un rendimiento irregular y cesanteó al entrenador que inició el ciclo: Xabi Alonso.

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