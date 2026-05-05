Nuevas etiquetas de advertencia podrían ayudar a la gente a reducir el consumo de alcohol

MARTES, 5 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las bebidas alcohólicas en Estados Unidos llevan una etiqueta de advertencia, pero sería perdonable que dejaran poca impresión.

Vigente desde 1988, la etiqueta indica los riesgos de beber durante el embarazo o al volante, junto con un aviso general de que el alcohol "puede causar problemas de salud."

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Estas pequeñas etiquetas a menudo pasan desapercibidas y pasan desapercibidas para los consumidores, mezclándose en el diseño general del envase de una lata de cerveza, botella de vino o una quinta parte de licor, según los investigadores.

Nuevas etiquetas de advertencia que señalen riesgos específicos de enfermedades --incluyendo cáncer y enfermedades hepáticas-- podrían motivar mejor a la gente a reducir el consumo de alcohol, según informa un nuevo estudio.

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"Sabemos por el control del tabaco que las advertencias bien diseñadas pueden informar a los consumidores y fomentar elecciones más saludables", dijo la investigadora principal Anna Grummon, profesora adjunta en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, en un comunicado de prensa.

El consumo de alcohol contribuye a casi 180.000 muertes cada año en Estados Unidos, representando alrededor del 13% de las muertes entre adultos de 20 a 64 años, según los investigadores en notas de fondo. La mitad de la población adulta de EE. UU. bebe al menos una vez al mes, y las tasas de mortalidad relacionadas con el alcohol han aumentado tanto entre mujeres como en hombres durante las dos últimas décadas.

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Para el estudio, los investigadores diseñaron ocho nuevas etiquetas de advertencia y más de 1.000 adultos estadounidenses las leyeron en orden aleatorio junto con un mensaje de control y la etiqueta de advertencia actual de EE. UU. Todos los adultos tenían la edad legal para beber y decían que tomaban al menos una copa a la semana.

"Cada participante calificó múltiples advertencias que cubren una variedad de daños para la salud -- como cáncer, enfermedades hepáticas, hipertensión y demencia, entre otros -- para que pudiéramos hacer comparaciones directas y directas entre ellos", dijo Grummon.

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Todos los nuevos avisos sobre alcohol superaron la advertencia actual en EE. UU., según los investigadores. Las que destacaban el riesgo de cáncer fueron especialmente efectivas.

Los participantes también descubrieron que los iconos de advertencia con triángulos u octágonos --piensa en señales de ceda paso y stop-- eran más llamativos y efectivos que otros iconos como las lupas.

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Los investigadores están llevando a cabo un ensayo de seguimiento para ver si estas advertencias llevan efectivamente a las personas a beber menos.

"Dado que las muertes relacionadas con el alcohol están aumentando, esperamos que los responsables políticos consideren si actualizar las advertencias sobre el alcohol debería formar parte de una estrategia más amplia para abordar los daños relacionados con el alcohol", dijo Grummon.

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Los nuevos resultados se publicaron hoy en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Más información

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los efectos del alcohol en la salud.

FUENTE: Journal of Studies on Alcohol and Drugs, nota de prensa, 5 de mayo de 2026

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