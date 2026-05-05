Salud

Nuevas etiquetas de advertencia podrían ayudar a la gente a reducir el consumo de alcohol

Healthday Spanish

Guardar
Imagen 75GTZ5SXHRBJBNYAWUFTMY37GA

MARTES, 5 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las bebidas alcohólicas en Estados Unidos llevan una etiqueta de advertencia, pero sería perdonable que dejaran poca impresión.

Vigente desde 1988, la etiqueta indica los riesgos de beber durante el embarazo o al volante, junto con un aviso general de que el alcohol "puede causar problemas de salud."

PUBLICIDAD

Estas pequeñas etiquetas a menudo pasan desapercibidas y pasan desapercibidas para los consumidores, mezclándose en el diseño general del envase de una lata de cerveza, botella de vino o una quinta parte de licor, según los investigadores.

Nuevas etiquetas de advertencia que señalen riesgos específicos de enfermedades --incluyendo cáncer y enfermedades hepáticas-- podrían motivar mejor a la gente a reducir el consumo de alcohol, según informa un nuevo estudio.

PUBLICIDAD

"Sabemos por el control del tabaco que las advertencias bien diseñadas pueden informar a los consumidores y fomentar elecciones más saludables", dijo la investigadora principal Anna Grummon, profesora adjunta en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, en un comunicado de prensa.

El consumo de alcohol contribuye a casi 180.000 muertes cada año en Estados Unidos, representando alrededor del 13% de las muertes entre adultos de 20 a 64 años, según los investigadores en notas de fondo. La mitad de la población adulta de EE. UU. bebe al menos una vez al mes, y las tasas de mortalidad relacionadas con el alcohol han aumentado tanto entre mujeres como en hombres durante las dos últimas décadas.

Para el estudio, los investigadores diseñaron ocho nuevas etiquetas de advertencia y más de 1.000 adultos estadounidenses las leyeron en orden aleatorio junto con un mensaje de control y la etiqueta de advertencia actual de EE. UU. Todos los adultos tenían la edad legal para beber y decían que tomaban al menos una copa a la semana.

"Cada participante calificó múltiples advertencias que cubren una variedad de daños para la salud -- como cáncer, enfermedades hepáticas, hipertensión y demencia, entre otros -- para que pudiéramos hacer comparaciones directas y directas entre ellos", dijo Grummon.

Todos los nuevos avisos sobre alcohol superaron la advertencia actual en EE. UU., según los investigadores. Las que destacaban el riesgo de cáncer fueron especialmente efectivas.

Los participantes también descubrieron que los iconos de advertencia con triángulos u octágonos --piensa en señales de ceda paso y stop-- eran más llamativos y efectivos que otros iconos como las lupas.

Los investigadores están llevando a cabo un ensayo de seguimiento para ver si estas advertencias llevan efectivamente a las personas a beber menos.

"Dado que las muertes relacionadas con el alcohol están aumentando, esperamos que los responsables políticos consideren si actualizar las advertencias sobre el alcohol debería formar parte de una estrategia más amplia para abordar los daños relacionados con el alcohol", dijo Grummon.

Los nuevos resultados se publicaron hoy en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los efectos del alcohol en la salud.

FUENTE: Journal of Studies on Alcohol and Drugs, nota de prensa, 5 de mayo de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Es bióloga, su hijo sufre una condición autoinmune severa y creó un suplemento con erizos de mar que alivia síntomas

La investigadora Tamara Rubilar contó en Infobae al Mediodía cómo su investigación en Puerto Madryn derivó en un suplemento de venta libre que ya usan pacientes con enfermedades autoinmunes y ELA

Es bióloga, su hijo sufre una condición autoinmune severa y creó un suplemento con erizos de mar que alivia síntomas

Cómo el consumo de hamburguesas poco cocidas aumenta el riesgo de infecciones graves

Especialistas señalaron un peligro elevado de enfermedades severas por Escherichia coli y otras bacterias al ingerir carne molida insuficientemente cocinada, lo que ha motivado alertas sanitarias y cambios regulatorios

Cómo el consumo de hamburguesas poco cocidas aumenta el riesgo de infecciones graves

Cruceros y enfermedades infecciosas: qué reveló una revisión científica sobre la preparación de los puertos ante brotes

Investigadores de Alemania analizaron las evidencias sobre cómo responden los puertos cuando un crucero arriba con un brote activo a bordo. Qué recomendaciones hicieron sobre la coordinación entre barcos, puertos y autoridades sanitarias para cuidar mejor la salud de los pasajeros

Cruceros y enfermedades infecciosas: qué reveló una revisión científica sobre la preparación de los puertos ante brotes

Hospitales universitarios de la UBA: los directores médicos afirman que solo podrán funcionar 45 días más

Las autoridades de los 6 centros de salud de la Universidad de Buenos Aires volvieron a reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento aprobada el año pasado. Advirtieron que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención. La respuesta del Gobierno

Hospitales universitarios de la UBA: los directores médicos afirman que solo podrán funcionar 45 días más

El jugo natural que puede potenciar el efecto de los antibióticos contra las infecciones urinarias

Investigadores de Canadá probaron una combinación poco común para combatir este tipo de enfermedades. Por qué los resultados abren preguntas sobre el futuro de los tratamientos y el papel de los productos naturales frente a la resistencia bacteriana

El jugo natural que puede potenciar el efecto de los antibióticos contra las infecciones urinarias

DEPORTES

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid iguala contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid iguala contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

“Cerré mis ojos y quise despertarte”: la emotiva despedida de los seres queridos del polista que falleció durante un partido

El modelo matemático que acertó el campeón de los últimos tres Mundiales pronostica un ganador inédito: cómo le iría a Argentina

El consejo del ingeniero de Alpine que fue clave para que Franco Colapinto lograra su mejor resultado en la Fórmula 1

Francisco Comesaña superó la qualy y habrá 11 argentinos en el Masters de Roma

TELESHOW

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Muni Seligmann celebró la vida de su hijo Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

“Marginal, fondo de olla y cringe”: Yanina Latorre arremetió con dureza contra Furia

La foto de Priscila Crivocapich con el Rifle Varela en su cumpleaños número 43 en medio de rumores de romance

Liniers, de la conquista del The New Yorker a ilustrar al Dibu Martínez en su documental: “Es un héroe de comic”

INFOBAE AMÉRICA

Embajadores de Irán y Rusia participaron en la posesión del gobernador “evista” Leonardo Loza en Bolivia

Embajadores de Irán y Rusia participaron en la posesión del gobernador “evista” Leonardo Loza en Bolivia

Zelensky denuncia el “cinismo absoluto” de Rusia: mientras anuncia una tregua, sus ataques dejan 18 muertos en Ucrania

La Nobel iraní Narges Mohammadi sigue en estado crítico mientras su familia teme que el régimen use su enfermedad para aislarla

Rearme militar en Europa: entre recortes sociales y endeudamiento récord

Retiran populares papas fritas en bolsa del mercado por posible contaminación con salmonella