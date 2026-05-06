Economía

“Terminaste imponiendo un corralito”: Milei y Caputo cruzaron a Cavallo por pedir la eliminación del cepo cambiario

El presidente y el ministro de Economía cuestionaron la receta del exfuncionario para bajar el riesgo país y acumular reservas, y lo acusaron de “hacer culto de violar la propiedad privada”

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Javier Milei, Domingo Cavallo, Luis Caputo
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, cruzaron a Domingo Cavallo por sus dichos sobre el cepo cambiario.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron al cruce de las declaraciones del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien había insistido con la necesidad de liberar por completo las restricciones cambiarias para que caiga el riesgo país.

A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado consideró que el modelo planteado por el padre de la Convertibilidad “contiene expropiaciones masivas”.

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“Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, planteó Milei acerca de la gestión de Cavallo al frente del Ministerio de Economía en la década del 90 y principios de los 2000.

Por su parte, Caputo también cuestionó las declaraciones del su colega: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”.

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Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor”, sentenció el jefe de la cartera económica.

A su turno, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, Felipe Núñez, cargó contra el exfuncionario mediante la misma red social: “Mingo, tu teoría era que la infla no podía bajar del 20%, después del 8% y después del 4%. Por ahí estaría bueno que cambies vos tu modelo, porque el del Ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo”.

Domingo Cavallo
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, insistió con la eliminación total del cepo cambiario. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

De esta manera, el enfrentamiento entre la administración libertaria y el economista liberal suma un nuevo capítulo. Si bien en un principio el presidente se mostraba elogioso con el accionar del ex titular del Palacio de Hacienda durante el gobierno de Carlos Menem, las reiteradas críticas de Domingo Cavallo al programa de La Libertad Avanza derivaron en un quiebre del vínculo y un enfrentamiento abierto entre las partes.

Qué había dicho Cavallo

Cavallo planteó un mensaje claro al Gobierno: la condición para que el riesgo país siga descendiendo es eliminar el cepo cambiario y habilitar la libre circulación de capitales. Así lo expresó durante una entrevista en el canal Ahora Play, donde analizó cuáles son los principales factores que, desde su perspectiva, mantienen a la Argentina en la categoría de “mercado de frontera” y le impiden alcanzar el estatus de “economía emergente”.

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir”, sostuvo.

A la vez, el analista económico fue enfático al explicar por qué la calificación crediticia del país no mejora de manera sostenida. “Vean los informes de las calificadoras de riesgo. La razón por la cual todavía somos ‘mercado de frontera’ y no pasamos a ser ‘economía emergente’ es por los controles de cambios y porque no hay libre movimiento de capitales”, advirtió el ex ministro antes de que se conozca que la calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró la nota sobre la deuda soberana argentina. Además, insistió: “El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que les estoy sugiriendo y si lo hacen con convicción.”

En su análisis, Cavallo también recomendó modificar la estrategia respecto a las reservas internacionales. “Tienen que decir ‘vamos a acumular reservas’ y hacerlo, sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio”, indicó. En tal sentido, consideró que una baja eventual del dólar permitiría al Banco Central aumentar su stock de reservas genuinas.

Al mismo tiempo, el exfuncionario señaló que una mejora en la calificación argentina generaría efectos positivos para la gestión financiera oficial: “La baja del riesgo país va a significar que el Gobierno va a poder renovar los vencimientos, sobre todo el capital que vaya venciendo de la deuda, sin ninguna dificultad, pagando tasas moderadas de interés, como las que está pagando ya el sector privado al que le han dado un régimen cambiario de esta naturaleza”.

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