Gisela Scaglia: “El Gobierno demostró que es más casta que lo que quiso combatir”

Gisela Scaglia, Diputada Nacional (Provincias Unidas), dio su postura sobre la controversia que rodea al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y como la protección que le ha dado el Gobierno le juega en contra.

Gisela Scaglia opinió sobre la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y afirmó que debe dar un paso al costado, ya que, según su mirada, los problemas judiciales del funcionario están socavando la credibilidad del gobierno de Javier Milei frente a quienes apostaron al cambio prometido en campaña. La diputada nacional por Santa Fe del bloque Provincias Unidas pasó por Infobae al regreso y fue contundente: “Si creías en el proyecto antes que en vos mismo, tenés que defenderlo. Y hoy la gente necesita creer que ese cambio valió para algo”.

La legisladora santafesina disparó contra la lógica que, a su juicio, se instaló en la cúpula del Ejecutivo nacional. Según Scaglia, el vínculo entre el presidente y su jefe de Gabinete se invirtió de manera llamativa: ya no es Adorni quien protege a Milei, sino el presidente quien sale a respaldar a su funcionario. “El jefe de Gabinete ya no es más un fusible del gobierno, hoy el gobierno lo defiende al jefe de Gabinete, por lo tanto, ese rol dejó de existir en la Argentina”, señaló. Y fue más lejos: “Si uno mira a Milei yendo a respaldarlo, ya te das cuenta que cambió un poco la lógica, se invirtieron los roles”.

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Para la diputada, esa inversión de roles tiene un costo político que termina recayendo sobre el propio presidente. “Al final del día, el costo siempre lo va a pagar el gobierno”, sostuvo, y vinculó ese deterioro con algo que considera más profundo que cualquier escándalo puntual: la pérdida de confianza. “¿Por qué te voy a creer en el plan económico? ¿Por qué te voy a creer con esto que vos me dijiste que iba a pasar?”, planteó.

Scaglia enmarcó su reclamo de renuncia en el contrato simbólico que el gobierno firmó con sus votantes. La casta, los privilegios, la mano en la lata: esas fueron las promesas que movilizaron a millones de argentinos. Traicionarlas, dijo, tiene consecuencias. “Sos más casta que la casta que quisiste combatir”, afirmó sobre quienes, frente a una sospecha instalada, eligen quedarse en el cargo antes que proteger el proyecto que juraron defender. Y recordó el sacrificio que implicó sostener ese proceso: “¿Vos sabés el sacrificio que hizo mucha gente en la Argentina para sostener esto y llegar hasta acá?”.

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Scaglia pidió la renuncia de Adorni, el presidente salió a respaldarlo y los roles entre el jefe de Gabinete y el Ejecutivo se invirtiero

La diputada reconoció que hay una lógica de resistencia dentro del gobierno —un “no me van a ganar”— pero advirtió que esa postura termina siendo contraproducente. Lo peor para la economía, insistió, es la desconfianza. Y la desconfianza crece cuando quienes prometieron transparencia no dan respuestas.

Dentro del PRO, partido del que Scaglia forma parte aunque no integra su bloque legislativo, la situación también genera tensiones. La legisladora reconoció diferencias internas, pero reivindicó lo que considera una convicción compartida: “El PRO ha sido un defensor siempre de que cuando pasó algo hay que ir a la Justicia y rendir cuentas”. Citó al expresidente Mauricio Macri como referencia: “Cada vez que le pasó algo dijo: ‘Soy el primero que muestro todo y que aclaremos la situación’”.

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Desde esa perspectiva, Scaglia también puso el foco en la relación entre el gobierno nacional y las provincias. Santa Fe, dijo, atraviesa una cosecha récord, hace obra pública y mantiene el esfuerzo fiscal, pero no recibe la contraparte en transferencias de recursos. “Los gobernadores del PRO la están peleando en su territorio con una situación crítica que tiene que ver con los recursos que no se transfieren y que te parece injusto”, planteó.

En ese marco, presentó un proyecto para modificar el esquema de retenciones, al que describió como un sistema que va en contra de quienes quieren producir más. “El campo es el motor de nuestro país”, afirmó, y señaló que cuando se le da herramientas al productor, el derrame es inmediato: compra maquinaria, invierte, genera actividad. Puso a Santa Fe como ejemplo de una provincia que eximió de ingresos brutos a los componentes productivos más relevantes, un modelo que, a su juicio, el gobierno nacional no replica.

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Scaglia reconoció diferencias dentro del PRO, pero reivindicó la convicción de que ante una irregularidad hay que ir a la Justicia y rendir cuentas

También cuestionó que los grandes instrumentos de incentivo a la inversión —el RIGI y el RIMI— estén diseñados para la minería y el petróleo, pero no para el agro. “Vos también hoy tenés productores agropecuarios que tienen grandes inversiones o que las podrías tener, que les ponés la mano en el bolsillo y no le das ningún incentivo”, señaló.

La diputada reclamó una reforma tributaria de fondo que siente a la Nación y las provincias en la misma mesa. Una reforma que contemple cómo se coparticipan los impuestos, cómo se financia la educación, la salud y la seguridad en territorios alejados de los grandes centros urbanos. “Para tener ingresos brutos a cero tenemos que ver cómo coparticipamos impuestos para que yo pueda tener una escuela abierta”, ejemplificó.

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Scaglia cerró con una defensa de las pymes industriales de su provincia, muchas de ellas con décadas de historia familiar, que hoy no saben si pueden mantener las puertas abiertas. “Esta es la patria PYME que tiene la Argentina”, dijo, y fue por ellas que insistió en la necesidad de que el gobierno tome decisiones que estén a la altura del sacrificio de quienes sostienen la economía real.