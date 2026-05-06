El conmovedor mensaje de Nicolás Riera a Thelma Fardin, tras la condena a Juan Darthés

La Justicia brasileña confirmó la condena a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin tras rechazar todos los recursos presentados por la defensa (Video: Instagram)

La Justicia brasileña dejó firme la condena de seis años de prisión en régimen semiabierto para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, un fallo histórico que cierra ocho años de lucha judicial y mediática. La noticia fue recibida con alivio y emoción por la actriz, que compartió en sus redes sociales un profundo mensaje de agradecimiento y un video que resume todo el proceso judicial. Entre los cientos de personas y entidades a las que mencionó, hubo un párrafo especial para su pareja, Nicolás Riera, y una amorosa respuesta del actor.

Thelma publicó en su cuenta de Instagram un video que recorre los momentos más duros y significativos de su batalla por justicia. Junto a las imágenes, escribió: “Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”. El texto se extiende en una larga lista de agradecimientos, que incluye a amigas, abogados, periodistas, organizaciones y compañeras de lucha.

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Thelma Fardin agradeció públicamente en Instagram a su pareja, Nicolás Riera, por el apoyo durante el proceso judicial contra Juan Darthés

Entre los nombres propios, Thelma mencionó a su círculo más íntimo, a quienes la acompañaron en los días más difíciles y en los pequeños grandes gestos que hicieron posible que llegara al final del camino con entereza. “A Ana Berard por su mirada siempre tan lúcida, gracias por contar la historia y por este resumen increíble. A Calu, Anita y Nati por la valentía. A mis amigas, amigos y compañeras por cuidarme siempre. A mis abogados por acompañarme todos estos años; Martín Arias Duval y Carla Amaral de Andrade Junqueira. A Luciana Peker por seguir cerca a pesar de los vendavales”, escribió.

La actriz también agradeció especialmente a Amnistía Internacional Argentina y a su equipo: “A @amnistiaar. Con nombres propios; Luli Galkin, Laura Duran, Mariela Belsky, Paola Rey y todo el equipo que siempre estuvo. Gracias”. También tuvo palabras para quienes cuidaron el archivo del caso, para el equipo de Equality Now, para las periodistas y actrices que pusieron el cuerpo, y para quienes la sostuvieron silenciosamente: “A las amigas que esta locura se llevó, a sus familias y a cada instante compartido”.

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El mensaje se vuelve aún más íntimo cuando Thelma menciona a las personas que marcaron su vida en el proceso: “A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias”.

La reacción de Nicolás Riera a Thelma Fardin tras el fin de la batalla judicial con Juan Darthés

La respuesta de Nicolás Riera fue inmediata y contundente: “Acá, acompañándote y aprendiendo. Te amo”. La actriz replicó el gesto con un simple “Te amo”, sellando un momento de apoyo y amor que fue celebrado y replicado en redes sociales por seguidores, colegas y referentes del movimiento de mujeres.

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El fallo de la Justicia brasileña, que rechazó las apelaciones presentadas por la defensa de Darthés, fue celebrado por organizaciones sociales y de derechos humanos. Amnistía Internacional Argentina consideró que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

El caso de Thelma Fardin se inició en 2018, cuando denunció públicamente a Juan Darthés por abuso sexual durante una gira de la tira juvenil “Patito Feo” en Nicaragua, en 2009. En ese momento, ella tenía 16 años y él 45. La denuncia fue punta de lanza para el movimiento “Actrices Argentinas” y motivó una ola de testimonios en la industria del espectáculo. Darthés, que siempre negó las acusaciones, se instaló en Brasil, donde fue juzgado y ahora deberá cumplir una condena en régimen semiabierto.

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La condena de seis años en régimen semiabierto a Juan Darthés marca un precedente en la justicia sobre delitos sexuales en el ámbito artístico

El proceso judicial fue inédito en materia de cooperación internacional, con la participación de los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina. Durante el proceso, Thelma fue sometida a pericias y debió declarar en varias oportunidades, siempre acompañada por sus abogados y por organizaciones como Amnistía Internacional.

El video publicado por Thelma en Instagram es un resumen de la batalla judicial, de los momentos de soledad y de la red de apoyo que fue tejiendo a lo largo de los años. “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas”, escribió la actriz. “Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer”.

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