Teleshow

El conmovedor mensaje de Nicolás Riera a Thelma Fardin, tras la condena a Juan Darthés

La actriz compartió un sentido mensaje de agradecimiento y recibió una respuesta llena de amor de su novio, en un momento de justicia y apoyo que fue aplaudido

Guardar
La Justicia brasileña confirmó la condena a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin tras rechazar todos los recursos presentados por la defensa (Video: Instagram)

La Justicia brasileña dejó firme la condena de seis años de prisión en régimen semiabierto para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, un fallo histórico que cierra ocho años de lucha judicial y mediática. La noticia fue recibida con alivio y emoción por la actriz, que compartió en sus redes sociales un profundo mensaje de agradecimiento y un video que resume todo el proceso judicial. Entre los cientos de personas y entidades a las que mencionó, hubo un párrafo especial para su pareja, Nicolás Riera, y una amorosa respuesta del actor.

Thelma publicó en su cuenta de Instagram un video que recorre los momentos más duros y significativos de su batalla por justicia. Junto a las imágenes, escribió: “Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”. El texto se extiende en una larga lista de agradecimientos, que incluye a amigas, abogados, periodistas, organizaciones y compañeras de lucha.

PUBLICIDAD

Thelma Fardin agradeció públicamente en Instagram a su pareja, Nicolás Riera, por el apoyo durante el proceso judicial contra Juan Darthés
Thelma Fardin agradeció públicamente en Instagram a su pareja, Nicolás Riera, por el apoyo durante el proceso judicial contra Juan Darthés

Entre los nombres propios, Thelma mencionó a su círculo más íntimo, a quienes la acompañaron en los días más difíciles y en los pequeños grandes gestos que hicieron posible que llegara al final del camino con entereza. “A Ana Berard por su mirada siempre tan lúcida, gracias por contar la historia y por este resumen increíble. A Calu, Anita y Nati por la valentía. A mis amigas, amigos y compañeras por cuidarme siempre. A mis abogados por acompañarme todos estos años; Martín Arias Duval y Carla Amaral de Andrade Junqueira. A Luciana Peker por seguir cerca a pesar de los vendavales”, escribió.

La actriz también agradeció especialmente a Amnistía Internacional Argentina y a su equipo: “A @amnistiaar. Con nombres propios; Luli Galkin, Laura Duran, Mariela Belsky, Paola Rey y todo el equipo que siempre estuvo. Gracias”. También tuvo palabras para quienes cuidaron el archivo del caso, para el equipo de Equality Now, para las periodistas y actrices que pusieron el cuerpo, y para quienes la sostuvieron silenciosamente: “A las amigas que esta locura se llevó, a sus familias y a cada instante compartido”.

PUBLICIDAD

El mensaje se vuelve aún más íntimo cuando Thelma menciona a las personas que marcaron su vida en el proceso: “A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias”.

La reacción de Nicolás Riera a Thelma Fardin tras el fin de la batalla judicial con Juan Darthés
La reacción de Nicolás Riera a Thelma Fardin tras el fin de la batalla judicial con Juan Darthés

La respuesta de Nicolás Riera fue inmediata y contundente: “Acá, acompañándote y aprendiendo. Te amo”. La actriz replicó el gesto con un simple “Te amo”, sellando un momento de apoyo y amor que fue celebrado y replicado en redes sociales por seguidores, colegas y referentes del movimiento de mujeres.

El fallo de la Justicia brasileña, que rechazó las apelaciones presentadas por la defensa de Darthés, fue celebrado por organizaciones sociales y de derechos humanos. Amnistía Internacional Argentina consideró que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

El caso de Thelma Fardin se inició en 2018, cuando denunció públicamente a Juan Darthés por abuso sexual durante una gira de la tira juvenil “Patito Feo” en Nicaragua, en 2009. En ese momento, ella tenía 16 años y él 45. La denuncia fue punta de lanza para el movimiento “Actrices Argentinas” y motivó una ola de testimonios en la industria del espectáculo. Darthés, que siempre negó las acusaciones, se instaló en Brasil, donde fue juzgado y ahora deberá cumplir una condena en régimen semiabierto.

Juan Darthés habló tras el fallo a su favor
La condena de seis años en régimen semiabierto a Juan Darthés marca un precedente en la justicia sobre delitos sexuales en el ámbito artístico

El proceso judicial fue inédito en materia de cooperación internacional, con la participación de los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina. Durante el proceso, Thelma fue sometida a pericias y debió declarar en varias oportunidades, siempre acompañada por sus abogados y por organizaciones como Amnistía Internacional.

El video publicado por Thelma en Instagram es un resumen de la batalla judicial, de los momentos de soledad y de la red de apoyo que fue tejiendo a lo largo de los años. “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas”, escribió la actriz. “Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer”.

Temas Relacionados

Nicolás RieraNico RieraThelma FardínJuan Darthés

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinzia Francischiello sufrió un accidente en Gran Hermano y tuvo que abandonar la casa en ambulancia

Una astilla en el ojo obligó a la venezolana a salir de emergencia en ambulancia, generando alarma en la casa y un revuelo total en redes durante varias horas

Cinzia Francischiello sufrió un accidente en Gran Hermano y tuvo que abandonar la casa en ambulancia

La sinceridad de Laura Esquivel y Brenda Asnicar sobre el dinero que ganaron en Patito Feo: “¿Se hicieron ricas?"

La figuras de la exitosa tira juvenil relataron en una entrevista con un podcast español cómo fue su experiencia salarial durante el fenómeno televisivo de 2007

La sinceridad de Laura Esquivel y Brenda Asnicar sobre el dinero que ganaron en Patito Feo: “¿Se hicieron ricas?"

Georgina Barbarossa contó qué hará si comparte el Martín Fierro con Moria Casán: “Soy la enojada, la perjudicada y la dolida”

Ambas figuras compiten en la categoría “Conductoras” en el tradicional certamen que organiza Aptra. La pelea entre ambas ya tiene más de 20 años

Georgina Barbarossa contó qué hará si comparte el Martín Fierro con Moria Casán: “Soy la enojada, la perjudicada y la dolida”

La confesión íntima de Florencia de la V sobre dos famosas: “Me enamoré de mujeres”

La conductora y actriz abrió su corazón en una charla con Moria Casán y reveló cómo las artistas la conquistaron con su presencia y talento sobre el escenario

La confesión íntima de Florencia de la V sobre dos famosas: “Me enamoré de mujeres”

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

La influencer compartió imágenes inéditas de su transformación física y contó cómo afrontó los cambios en su cuerpo, el proceso de recuperación y la importancia de quererse más allá de las críticas ajenas

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

DEPORTES

El momento de la lesión que sacó a Leandro Brey del partido de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores

El momento de la lesión que sacó a Leandro Brey del partido de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores

El penal fallado por Di María que cortó una impresionante racha en el triunfo de Rosario Central ante Libertad

Lanús pierde con Always Ready en la altura de Bolivia en un duelo clave por la Copa Libertadores

Rosario Central venció 1-0 a Libertad de Paraguay y puso un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores

A 25 años de la despedida de Diego Maradona, presentaron un libro con fotos inéditas nunca antes vistas

TELESHOW

Cinzia Francischiello sufrió un accidente en Gran Hermano y tuvo que abandonar la casa en ambulancia

Cinzia Francischiello sufrió un accidente en Gran Hermano y tuvo que abandonar la casa en ambulancia

La sinceridad de Laura Esquivel y Brenda Asnicar sobre el dinero que ganaron en Patito Feo: “¿Se hicieron ricas?"

Georgina Barbarossa contó qué hará si comparte el Martín Fierro con Moria Casán: “Soy la enojada, la perjudicada y la dolida”

La confesión íntima de Florencia de la V sobre dos famosas: “Me enamoré de mujeres”

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

INFOBAE AMÉRICA

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

Marco Rubio afirmó que la paz entre Israel y Líbano es posible y acusó a Hezbollah como el único obstáculo

Golpe a la minería ilegal en zona norte de Costa Rica: Fuerza Pública detuvo a 12 personas en operativos recientes

Beyoncé deslumbra en la Met Gala gracias al trabajo de un maquillador mexicano-salvadoreño

Immanuel Kant, filósofo prusiano: “Pereza y cobardía son las causas por las que tantos hombres continúan siendo menores de edad durante toda su vida”