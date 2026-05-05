Nuevo conjunto de fármacos eficaz contra la EII resistente al tratamiento, muestran ensayos

MARTES, 5 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Una nueva terapia combinada con medicamentos podría ayudar a personas con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) para quienes otros medicamentos han dejado de funcionar, según un par de nuevos estudios.

El tratamiento combina dos fármacos ya aprobados para tratar enfermedades inflamatorias, guselkubam (Tremfya) y golimumab (Simponi), según informan hoy investigadores en una reunión conjunta de cuatro grupos médicos clave en Chicago.

PUBLICIDAD

Cada fármaco actúa contra diferentes proteínas que impulsan la inflamación relacionada con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, según los investigadores.

"Actualmente, en tratamiento para EII, cada terapia sucesiva produce rendimientos decrecientes, y los pacientes que han fallado múltiples tratamientos tienen opciones muy limitadas", dijo el investigador principal, el Dr. Bruce Sands, jefe de gastroenterología del Mount Sinai Health System en Nueva York, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

"Al combinar dos mecanismos de acción, estamos viendo una eficacia que parece ser aditiva -- sin aumentar el riesgo de seguridad", dijo Sands.

El problema es que el sistema inmunitario es inteligente y puede adaptarse a los antiinflamatorios individuales, dijo la investigadora principal , la Dra. Maria Abreu, directora ejecutiva del Instituto F. Widjaja de EII en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

"En algunos pacientes, el sistema inmunitario encuentra esencialmente la manera de sortear las terapias individuales", dijo Abreu en un comunicado de prensa. "Al atacar dos vías a la vez, podríamos ser capaces de 'superar' al sistema inmunitario y lograr mejores resultados."

Sands y Abreu realizaron dos ensayos clínicos paralelos que examinaron la combinación de guselkumab y golimumab, que se han fusionado en un tratamiento de dosis fija única.

PUBLICIDAD

Ambos ensayos incluyeron personas con EII moderada a severamente activa que ya habían fallado una o más terapias. El ensayo de Sand involucró a 693 personas con enfermedad de Crohn, y el de Abreu incluyó a 572 personas con colitis ulcerosa.

A estas personas se les asignó recibir un placebo, golimumab o guselkumab solo, o el medicamento combinado en una de tres dosis.

PUBLICIDAD

Una versión de dosis alta del medicamento combinado mostró mejores resultados entre personas que habían fallado dos o más medicamentos previos, según los resultados.

Las personas del ensayo de Chron tuvieron mejor respuesta a las 48 semanas con una dosis alta del fármaco combinado que aquellas que recibieron golimumab solo, según los investigadores.

PUBLICIDAD

La combinación benefició especialmente a quienes habían fallado dos o más tratamientos previos: sus tasas de remisión eran más de 20 puntos porcentuales superiores a las del gulselkumab y casi 40 puntos superiores a las del placebo.

Del mismo modo, las personas en el ensayo de colitis ulcerosa obtuvieron mejores resultados con la combinación de dosis alta que con golimumab. Las tasas de remisión de los pacientes resistentes al tratamiento fueron más de 20 puntos porcentuales superiores a las del guselkumab y casi 20 puntos porcentuales más altas que las del placebo.

PUBLICIDAD

Basándose en estos resultados, los investigadores afirmaron que la combinación debería avanzar hacia ensayos clínicos finales de fase 3, que podrían proporcionar la prueba necesaria para la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Johnson & Johnson patrocinó ambos ensayos clínicos.

PUBLICIDAD

Sands y Abreu tienen previsto presentar sus hallazgos hoy en la reunión de la Semana de las Enfermedades Digestivas , patrocinada conjuntamente por la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, la Asociación Americana de Gastroenterología, la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal y la Sociedad de Cirugía del Tracto Alimentario.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la enfermedad de Crohn.

FUENTE: Semana de las Enfermedades Digestivas, comunicado de prensa, 5 de mayo de 2026