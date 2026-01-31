Los beneficios que el cuerpo obtiene con solo 30 segundos de agua fría

Las duchas frías mejoran la función inmunológica y el ánimo, según estudios citados por BBC y Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas, inspiradas por deportistas profesionales y recomendaciones de la comunidad médica, incorporan la ducha fría en su rutina diaria.

Esta práctica, antes minoritaria, ha ganado espacio a escala global, respaldada por estudios que destacan beneficios físicos y mentales, como la recuperación muscular, el fortalecimiento del sistema inmunológico, la mejoría del estado de ánimo, la activación de la circulación sanguínea y una mayor capacidad de respuesta al estrés, según la BBC y expertos de Mayo Clinic.

El conocimiento científico sobre los efectos de la ducha fría aún es incipiente y que la investigación sigue en curso. La evidencia reunida hasta el momento muestra resultados prometedores, aunque se requieren más estudios para comprender sus implicaciones a largo plazo en distintos grupos de población.

Beneficios para la recuperación muscular y la circulación

Entre las ventajas más mencionadas se encuentra la recuperación muscular. Expertos de Mayo Clinic indican que ducharse con agua fría después del ejercicio reduce la inflamación y acelera la recuperación, aspecto relevante para quienes practican deportes de alto rendimiento. La BBC suma que la exposición al frío alivia dolores musculares y disminuye la hinchazón asociada a lesiones menores.

Expertos en salud destacan que el agua fría tras el ejercicio reduce la inflamación y acelera la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la circulación sanguínea, especialistas consultados en Sportlife señalan que el agua fría provoca una contracción veloz de los vasos sanguíneos, lo cual incrementa el ritmo cardíaco y mejora la distribución de oxígeno y nutrientes hacia los músculos y órganos.

Sin embargo, expertos de Mayo Clinic advierten que este estímulo repentino puede no ser adecuado para quienes padecen afecciones cardiovasculares, por lo que se recomienda consultar a un médico antes de adoptar este hábito.

Sistema inmunológico y bienestar mental

Los beneficios sobre el sistema inmunológico ocupan también un lugar central. Expertos de Sportlife sostienen que existen investigaciones que muestran mayor resistencia a infecciones respiratorias en personas que toman duchas frías diariamente.

La BBC destaca que quienes mantienen esta práctica presentan menos días de enfermedad en comparación con el resto de la población. El profesor Mike Tipton, experto en Fisiología Humana y Aplicada en la Universidad de Portsmouth, afirmó a la BBC: “El trabajo que hemos realizado indica que las personas que se bañan con agua fría tienen una función inmunológica mejorada, y esa mejora no se limita a quienes nadan al aire libre”.

Personas que incorporan duchas frías en su rutina diaria experimentan menor número de días de enfermedad respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición breve al frío impacta también en el bienestar mental y la gestión del estrés. Tanto la BBC y como Mayo Clinic subrayan que el agua fría estimula la liberación de endorfinas y neurotransmisores como la noradrenalina, con efectos inmediatos sobre la energía, el humor y la reducción de la ansiedad.

Así, ducharse con agua fría genera una sensación de activación mental y contribuye a disminuir el nivel de cortisol, lo que puede ser útil como preparación antes de entrenar o enfrentar jornadas exigentes.

Energía, productividad y cuidado estético

El aumento de la energía y la capacidad de alerta constituye otro de los aspectos destacados. Especialistas explican que la ducha fría activa el sistema nervioso central y acelera el metabolismo, lo que induce al organismo a consumir reservas energéticas para mantener la temperatura corporal. Este proceso favorece la atención y eleva la productividad, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En el plano estético, las fuentes coinciden en que el agua fría preserva los aceites naturales de piel y cabello, previniendo la resequedad y mejorando la tonicidad y el brillo. Este factor contribuye a la protección y firmeza de la piel, así como al cuidado de la apariencia.

Expertos recomiendan limitar la ducha fría entre 30 y 90 segundos para evitar riesgos como la hipotermia y potenciar sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los efectos complementarios, expertos de Mayo Clinic resaltan que el frío puede estimular la producción de testosterona y mejorar ciertas funciones sexuales, en línea con la respuesta hormonal del organismo. Los reportes también vinculan la ducha fría con una mejor conciliación del sueño, una mayor sensación de autoeficacia y una mejora en la capacidad productiva durante la jornada.

Las recomendaciones de los expertos enfatizan la importancia de regular la duración y la intensidad del contacto con el agua fría. La BBC y la Mayo Clinic mencionan estudios que encuentran beneficios en exposiciones breves, desde 30 hasta 90 segundos, y advierten sobre los riesgos de la exposición prolongada, que puede causar hipotermia.

El profesor Tipton aconseja iniciar con periodos cortos, preferiblemente al final de la ducha matutina, y avanzar progresivamente, permitiendo la adaptación corporal a la sensación térmica. Para personas con enfermedades cardíacas o bajo tratamiento médico, la consulta previa resulta indispensable.