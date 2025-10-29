Ducharse a oscuras: expertos explican por qué mejora el descanso, reduce el estrés y beneficia la salud mental

Persona disfrutando al cantar en la ducha, con gotas de agua cayendo y una expresión de alegría y relajación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ducha a oscuras ha pasado de ser una curiosidad viral a consolidarse como una tendencia respaldada por psicólogos y expertos en bienestar. Según expertos consultados por Real Simple, cada vez más personas adoptan este ritual nocturno en su rutina, convencidas de que puede ser la clave para mejorar el sueño y reducir el estrés. La práctica consiste en apagar o atenuar las luces durante la ducha, lo que ofrece una alternativa sencilla y accesible para quienes buscan un descanso más reparador y una transición suave entre el día y la noche.

La popularidad de la ducha a oscuras ha crecido en redes sociales en los últimos meses, aunque su fundamento va más allá de una moda pasajera. Ducharse sin luz brillante implica algo más que higiene: se busca crear un entorno sensorial que favorece la relajación corporal y mental. Nidhi Pandya, practicante ayurvédica avanzada y autora especializada en bienestar integral y medicina tradicional, explicó a Real Simple: “Al atenuar o apagar las luces, se crea un entorno sensorial que le indica al cuerpo que se relaje”.

Según Pandya, la ausencia de luz intensa ayuda a regular la respuesta al estrés y facilita la transición natural del organismo hacia el descanso nocturno. Para quienes quieran probar esta práctica, la sugerencia es ajustar la iluminación del baño hasta un nivel tenue que permita moverse con seguridad, pero sin la estimulación de la luz artificial intensa.

Beneficios psicológicos y fisiológicos de la ducha a oscuras

Los beneficios de ducharse a oscuras han sido destacados por varios especialistas consultados por Real Simple. Stefanie Mazer, doctora en psicología, señaló en el medio que ducharse a oscuras reduce la estimulación visual, lo que puede ayudar a calmar el sistema nervioso. Esta disminución de estímulos resulta especialmente útil para personas con ansiedad o inquietud mental tras una jornada exigente.

Además subrayó que las duchas tibias, tomadas aproximadamente 90 minutos antes de dormir, contribuyen a elevar la temperatura corporal central y, posteriormente, a descenderla, lo que fomenta la producción de melatonina: la hormona clave para el sueño. Además realizar este ritual en un ambiente poco iluminado potencia sus efectos, al minimizar las distracciones y preparar al cuerpo para el descanso.

Más allá de la mejora en el sueño y la reducción del estrés, la ducha a oscuras ofrece otros efectos positivos. Según Mazer, este momento puede transformar un ánimo negativo en una sensación de calma y frescura mental, incluso después de un día difícil.

La práctica también incentiva la atención plena; la falta de luz permite concentrarse en las sensaciones del agua, la piel y la respiración, creando un estado meditativo sin utensilios adicionales. Pandya destacó que la atmósfera suave y la mayor percepción sensorial que provoca la luz tenue pueden reavivar la intimidad y la sensualidad, convirtiendo la ducha en un espacio propicio para la conexión personal y romántica.

Un estudio científico reciente publicado por la Universidad de Kioto en la revista Journal of Sleep Research aporta evidencia directa sobre los beneficios de la ducha en ambientes tenues. En este trabajo, investigadores evaluaron los efectos de la ducha nocturna con baja iluminación sobre la calidad del sueño y el estrés fisiológico en adultos jóvenes.

Los resultados indicaron una disminución significativa en los niveles de cortisol y mejoras en el descanso nocturno para quienes seguían este ritual, en comparación con quienes utilizaban luz brillante. El estudio representa la primera vez que se mide experimentalmente el impacto de la iluminación durante la ducha en la calidad del sueño, extendiendo la atención científica a un momento previo al descanso.

Contexto histórico y cultural de la ducha a oscuras

Aunque la tendencia ha cobrado fuerza recientemente, ducharse a oscuras tiene raíces profundas en diversas culturas. Pandya relató a Real Simple que en la India, el baño vespertino a la luz de lámparas se utilizaba desde hace siglos como una forma intencionada de limpiar no solo el cuerpo, sino también la energía acumulada durante el día, preparando a las personas para el descanso o la intimidad.

En Japón, los baños nocturnos en casas de madera iluminadas con linternas o velas participaron de rituales de relajación y autocuidado. Incluso en la antigua Grecia y Roma, los espacios de baño como los tepidariums y caldariums se distinguían por la iluminación tenue, donde el vapor y la luz de las lámparas de aceite propiciaron un ambiente para la revitalización y la transformación personal.

Sumergirse en la penumbra durante el baño, lejos de ser una simple novedad, conecta con tradiciones ancestrales destinadas a ofrecer un espacio para la calma, la renovación y el bienestar integral.