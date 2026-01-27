Cómo una manzana al día puede cambiar tu salud

El consumo diario de manzanas reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta un 40%, según estudios publicados por Time y Healthline (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo diario de manzanas se vincula con una serie de beneficios para la salud, según investigaciones recientes de medios internacionales como Healthline y Time. Un estudio publicado en Time señala que una manzana al día puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta en 40%. La evidencia científica respalda que este hábito impacta en áreas clave como la prevención de enfermedades cardíacas, la regulación del peso y la protección contra algunos tipos de cáncer.

Se destaca por su perfil nutricional. Este fruto contiene fibra dietética, vitamina C y antioxidantes como flavonoides, que influyen en el bienestar general. Healthline informa que la fibra soluble presente en la manzana, especialmente la pectina, ayuda a disminuir los niveles de colesterol en sangre. Además, sus antioxidantes, como la quercetina y la catequina, protegen el sistema cardiovascular de daños en las arterias.

La manzana aporta fibra dietética, vitamina C y antioxidantes como flavonoides, esenciales para la salud del corazón y la prevención de enfermedades crónicas (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe de Newstarget detalla que la ingesta regular de manzanas ayuda a regular el azúcar en sangre. La fibra soluble retrasa la absorción de glucosa, lo que contribuye a evitar picos bruscos y favorece el control glicémico. Esto representa una ventaja para las personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o quienes buscan mantener estables sus niveles de azúcar.

La Universidad de Oxford realizó una investigación, citada por Time, en la que se comparó el consumo diario de manzanas con la toma de medicamentos para reducir el colesterol. Los resultados mostraron que quienes incorporaron una manzana diaria experimentaron mejoras similares en los indicadores de salud cardiovascular. Según Time, “este hallazgo sugiere que un cambio de hábito sencillo puede tener un impacto comparable a tratamientos farmacológicos en personas sanas”.

El efecto de la manzana se extiende al peso corporal. El informe de Healthline explica que la sensación de saciedad que aporta la fruta ayuda a reducir el consumo calórico diario. Al incluir una manzana entera en la dieta, muchas personas reportan menor apetito entre comidas y una tendencia natural a evitar alimentos ultraprocesados.

Una investigación de la Universidad de Oxford demuestra que comer una manzana al día mejora tanto la salud cardiovascular como ciertos medicamentos (Imagen ilustrativa Infobae)

La salud intestinal también se ve favorecida por el consumo de manzanas. Newstarget remarca la presencia de pectina, que actúa como prebiótico al alimentar las bacterias benéficas del intestino. Un microbioma equilibrado fortalece el sistema inmunológico y mejora la digestión, lo que se refleja en una mayor protección frente a infecciones y enfermedades crónicas.

Diversos estudios recientes, recopilados por Rollingout, exploran la relación entre la manzana y la reducción del riesgo de cáncer. Los antioxidantes y flavonoides presentes en la fruta contribuyen a contrarrestar el daño oxidativo y la inflamación, factores asociados con el desarrollo de tumores en órganos como el colon, los pulmones y el tracto digestivo. Según Rollingout, “las personas que incluyen manzanas en su dieta diaria muestran una tendencia menor a padecer ciertos tipos de cáncer en comparación con quienes no lo hacen”.

Consumir manzanas favorece la sensación de saciedad, ayuda a regular el peso corporal y disminuye la ingesta de alimentos ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función cognitiva es otro aspecto relevante. Investigaciones citadas por Rollingout sugieren que los antioxidantes de la manzana pueden proteger las células cerebrales, lo que favorece la memoria y la capacidad de aprendizaje en etapas avanzadas de la vida. Algunos experimentos en animales han mostrado que la presencia constante de esta fruta en la alimentación preserva habilidades cognitivas, aunque los especialistas advierten que aún se requieren más estudios en humanos para confirmar estos hallazgos.

El impacto de la manzana en la salud pública ha llevado a organizaciones y expertos a recomendar su inclusión diaria en la alimentación. Healthline destaca que “no se trata de un remedio mágico, pero los múltiples beneficios comprobados la convierten en una opción accesible y eficaz para mejorar la calidad de vida”.

La relación entre el consumo de frutas y la reducción de enfermedades crónicas es avalada por investigaciones como la publicada por Time, que evidenció una disminución significativa del riesgo de infartos y accidentes cardiovasculares entre quienes comen frutas frescas a diario. El estudio, realizado en 2025, incluyó a miles de participantes de diferentes regiones y concluyó que el simple hecho de incorporar una fruta como la manzana puede marcar la diferencia en la incidencia de afecciones graves.

Healthline también señala que, además del aporte nutricional, la manzana destaca por su versatilidad y facilidad de acceso. Esta fruta puede incluirse en desayunos, meriendas o postres, manteniendo su valor nutricional sin necesidad de elaboraciones complejas.

La inclusión habitual de manzanas en la dieta protege la memoria y las funciones cognitivas, favoreciendo el bienestar cerebral en la vejez (Imagen ilustrativa Infobae)

El respaldo científico a la manzana se refleja en la consistencia de los resultados observados en distintas poblaciones y contextos. Según datos reportados en Newstarget, “las personas que consumen manzanas con regularidad presentan mejores indicadores de salud metabólica y cardiovascular que quienes no lo hacen”.

Si bien los expertos subrayan que ningún alimento puede sustituir por completo un estilo de vida saludable, la evidencia recogida por medios como Healthline y Time confirma que el consumo diario de manzanas representa una estrategia sencilla y eficaz para fortalecer la salud de manera integral.