Salud

Cinco alimentos que aportan melatonina natural y que no producen efectos negativos como los medicamentos

Seleccionar ciertas fuentes en la alimentación impulsa procesos del organismo vinculados a la memoria y la reparación celular

El consumo de alimentos con
El consumo de alimentos con melatonina natural, como frutos secos y frutas frescas, mejora la calidad del sueño en todas las edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La melatonina es una hormona esencial para regular el sueño y el bienestar general y aunque el cuerpo la produce de manera natural incluirla

se puede aumentar sus niveles de forma natural incorporando a la dieta diaria ciertos alimentos con melatonina, lo que contribuye a mejorar la calidad del sueño en personas de todas las edades.

El cerebro produce melatonina en respuesta a la oscuridad, lo que permite mantener el ciclo de sueño y vigilia, conocido como ritmo circadiano.

De acuerdo con Bupa Salud, este proceso es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, el mantenimiento de la memoria y la reparación celular.

La melatonina es clave para
La melatonina es clave para regular el sueño y el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los alimentos que ayudan a dormir mejor, según la ciencia

Como mencionamosa antes, consumir melatonina natural a través de la alimentación ayuda a reforzar el sistema inmune y proporciona beneficios antioxidantes y antienvejecimiento.

Y si se trata de buscar un consumo natural y tratar de incrementar sus niveles por medio de la alimentación el National Center for Complementary and Integrative Health recomienda los siguientes alimentos:

Frutos secos: Entre las principales fuentes recomendadas se encuentran los frutos secos, en especial el pistacho y las almendras, debido a su aporte de antioxidantes, minerales y grasas saludables.

Plátano: El plátano es otro alimento destacado, ya que aporta magnesio y triptófano. Estos nutrientes favorecen la liberación de serotonina, precursora de la melatonina, lo que fortalece su efecto sobre el descanso nocturno.

Cerezas ácidas: Las cerezas ácidas sobresalen por su capacidad para elevar los niveles de melatonina, especialmente cuando se consumen frescas. Es preferible evitar jugos industriales, pues suelen contener azúcares añadidos que aumentan la ingesta calórica.

Jitomate: El jitomate aporta melatonina en pequeñas cantidades, además de licopeno, un antioxidante que ayuda a proteger las células y a reducir la inflamación y el estrés oxidativo.

Cereales integrales: Otros alimentos relevantes incluyen a los cereales integrales tales como el arroz (en variedades integrales o negras), la avena y el maíz dulce, que facilitan el ingreso de triptófano al cerebro y contribuyen a la producción de la hormona.

Por su parte, otros alimentos ricos en triptófano son manzana, las ciruelas pasas, el tofu, la soja, la leche, los huevos y las carnes los cuales también promueven la liberación de serotonina y complementan la dieta para el bienestar general.

La forma más sencilla de integrar estos productos a la alimentación diaria consiste en preparar desayunos nutritivos y refrigerios saludables que incluyan alimentos ricos en melatonina, como los frutos secos y las frutas frescas.

Se recomienda consumir estos alimentos de manera equilibrada, prestando especial atención a las porciones de frutos secos por su aporte calórico.

La asesoría de un especialista en nutrición es clave para adaptar los hábitos alimenticios a las necesidades personales y evitar el uso innecesario de suplementos alimenticios sin orientación profesional.

Elegir fuentes naturales de melatonina, respaldado por orientación experta, es una alternativa segura y efectiva para fortalecer la salud y favorecer el descanso a largo plazo.

