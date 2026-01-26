Salud

Por qué los relojes biológicos se equivocan al calcular nuestra edad real y cómo la IA podría ayudar

Un creciente número de expertos señala que los dispositivos que intentan medir el envejecimiento físico y mental presentan inconsistencias y márgenes de error, lo que ha impulsado la búsqueda de métodos más precisos basados en tecnología avanzada

Los relojes biológicos emplean marcadores epigenéticos y algoritmos para estimar el riesgo de enfermedades y el desgaste físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha entre la edad que figura en el documento y la que realmente refleja el cuerpo se volvió un tema clave en los debates sobre salud y longevidad. La edad cronológica solo cuenta los años vividos, pero dice poco sobre cómo se encuentra una persona por dentro o cuánto ha resistido el paso del tiempo.

En cambio, la edad biológica intenta medir el desgaste físico y mental real, a partir de señales y marcadores que revelan el estado del organismo y del cerebro. Este enfoque gana terreno porque permite detectar diferencias profundas entre personas con la misma edad cronológica, pero con niveles de envejecimiento y salud completamente distintos.

Según el columnista Graham Lawton, la edad biológica resume, en una única métrica, el declive progresivo que cada persona experimenta con la edad. Esta información resulta clave no solo para el individuo, que puede usarla para ajustar hábitos de vida e intervenir a tiempo, sino también para los científicos, quienes pueden evaluar la eficacia de intervenciones contra el envejecimiento sin esperar décadas a que se manifiesten los resultados.

Además, múltiples empresas han detectado una demanda creciente de estos servicios, ofreciendo pruebas comerciales a precios elevados debido al interés social por conocer la “edad real” frente a la edad del calendario.

La diferencia entre edad cronológica y edad biológica permite una visión más precisa sobre salud y longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de los llamados relojes biológicos parte de la observación de marcadores específicos que varían con la edad. Los primeros relojes se fundamentaban en la epigenética, es decir, en cambios moleculares del ADN que alteran los patrones de expresión genética a lo largo de la vida.

Un grupo de investigadores liderados por Steve Horvath en la Universidad de California en Los Ángeles comprobó que ciertos marcadores epigenéticos tienden a modificarse de forma predecible con los años. Midiendo estos marcadores y procesando los datos a través de algoritmos complejos, se obtenía una estimación de la edad biológica que, al menos en teoría, debía aproximarse al declive real del organismo.

Con el tiempo, han surgido otros relojes basados en diferentes parámetros: desde proteínas presentes en la sangre y la longitud de los telómeros (estructuras que protegen los extremos de los cromosomas), hasta metabolitos en la orina, imágenes faciales y radiografías.

La variedad de métodos ilustra la popularidad creciente de estas métricas, pero también ha generado un problema: los distintos relojes no siempre arrojan el mismo resultado para una misma persona. Esta falta de consenso pone en duda la fiabilidad de las mediciones y complica su uso tanto en la práctica clínica como en la investigación.

Una evidencia clara de estas discrepancias surge del ensayo clínico CALERIE, que estudió el impacto de la restricción calórica —una intervención antienvejecimiento validada en varios organismos— en 220 adultos.

En este estudio, se aplicaron cinco relojes biológicos distintos para medir los efectos de la dieta. Dos de ellos mostraron una reducción significativa en la edad biológica de los participantes que siguieron la restricción calórica, pero los otros tres relojes no detectaron cambios relevantes. Esta divergencia plantea la pregunta fundamental de a cuál de estas métricas se le debe dar crédito y evidencia la confusión que pueden generar en la interpretación de resultados tanto para individuos como para científicos.

El ensayo clínico CALERIE evidenció disparidad en los relojes biológicos, ya que solo algunos detectaron beneficios de la restricción calórica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto problemático es la ilusión de precisión que proyectan estas herramientas. La mayoría de los relojes biológicos entrega una cifra exacta, sin mostrar el margen de error ni la incertidumbre inherente al proceso de medición y análisis.

Según un artículo publicado en la revista npj Aging, esta precisión aparente es solo superficial, ya que existen muchos factores biológicos y estadísticos que pueden alterar la exactitud de la estimación.

El resultado es que las personas pueden tomar decisiones importantes sobre su salud con base en datos poco fiables, lo que acarrea el riesgo de generar una confianza infundada o, por el contrario, una ansiedad innecesaria por resultados que quizá no reflejan la realidad.

A pesar de estas limitaciones, los relojes biológicos no se consideran herramientas inútiles. De acuerdo con Dmitrii Kriukov y su equipo en el Instituto de Ciencia y Tecnología Skolkovo de Rusia, todos los problemas identificados en los relojes actuales podrían resolverse con avances tecnológicos y metodológicos.

La cuestión, sin embargo, es si vale la pena invertir esfuerzos en perfeccionar métodos que, por ahora, ofrecen información parcial y a veces contradictoria.

El uso de grandes modelos de salud basados en IA promete predicciones más precisas, aunque aún están en desarrollo según Nature Medicine (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la inteligencia artificial emerge como una alternativa prometedora. Los llamados grandes modelos de salud (LHM, por sus siglas en inglés) se basan en las arquitecturas de los modelos de lenguaje, como los que impulsan chatbots de IA, pero entrenados específicamente con grandes volúmenes de datos médicos y de salud. Estos modelos están diseñados para predecir el riesgo de muerte y de enfermedades relacionadas con la edad con mayor precisión que los relojes biológicos tradicionales.

Un artículo reciente en Nature Medicine sostiene que los LHM ya superan el desempeño de los métodos convencionales, aunque todavía se encuentran en fase de desarrollo y perfeccionamiento.

Mientras tanto, y hasta que estas nuevas tecnologías se consoliden, la recomendación de expertos como Lawton es que quienes se someten a pruebas de edad biológica tomen los resultados con cautela, conscientes de sus limitaciones y de la evolución constante de la ciencia del envejecimiento.

