Líbano e Israel celebrarán nuevas conversaciones en Washington los días 14 y 15 de mayo para prolongar el alto el fuego

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa; la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, y el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, posan para una foto antes de su reunión en el Departamento de Estado en Washington, DC, Estados Unidos, el 14 de abril de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de conversaciones de paz los días 14 y 15 de mayo en Washington, según anunció un funcionario estadounidense el jueves, a pesar de un nuevo ataque israelí en el centro de Beirut.

El ataque del miércoles por la noche acabó con la vida de un alto comandante de Hezbollah. Israel ha declarado que seguirá atacando al grupo respaldado por Irán, a pesar del alto el fuego vigente en Líbano.

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Las conversaciones de la próxima semana serán las terceras entre Israel y Líbano, países que no se han comunicado directamente durante décadas y que no mantienen relaciones diplomáticas.

“Habrá conversaciones entre Líbano e Israel el jueves y el viernes de la próxima semana en Washington”, declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

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En las últimas conversaciones, celebradas el 23 de abril, ambas partes se reunieron en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, quien anunció una prórroga de tres semanas del alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Brian Snyder

También afirmó que esperaba una reunión histórica durante el período de alto el fuego entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

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Sin embargo, Aoun declaró el lunes que aún no era el momento oportuno para una reunión, argumentando que primero ambos países debían alcanzar un acuerdo de seguridad.

El secretario de Estado, Marco Rubio, en una conferencia de prensa el martes, afirmó que “no existe ningún problema entre el gobierno libanés y el gobierno israelí” y que el problema radicaba en Hezbollah.

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“En general, creo que un acuerdo de paz entre Líbano e Israel es perfectamente alcanzable y debería lograrse”, declaró Rubio.

Israel ha llevado a cabo intensos bombardeos sobre Líbano, así como una operación terrestre en el sur del país.

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El primer ministro libanés considera aún "prematuro" hablar de una reunión entre Aoun y Netanyahu

La respuesta israelí se produjo al lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah, un grupo chií respaldado por el clero gobernante de Irán, que había jurado vengar el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, al inicio de la guerra contra Irán lanzada por Trump y Netanyahu el 28 de febrero.

Un ataque israelí el miércoles también causó la muerte de cuatro personas en el valle oriental de Bekaa, e Israel afirmó que su objetivo era Hezbollah.

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Las dos rondas de conversaciones previas en Washington se celebraron entre los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos.

(Con información de AFP)

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