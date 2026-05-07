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Ratifican la matanza de osos en Alaska: un magistrado autorizó una medida para proteger a otra especie

Fuertes protestas y una demanda sacuden la decisión de sacrificar a los mamíferos para asegurar el resguardo de los caribúes en la primavera

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Autorizan matanza de osos en Alaska
Un juez de Alaska autorizó reanudar la matanza de osos para proteger otra especie (National Park Service)

El estado de Alaska se ha sumergido en repercusiones ante un reciente fallo de un juez del Tribunal Superior del estado en torno a la gestión de la fauna silvestre. El magistrado Adolf Zeman autorizó a los agentes a reanudar la matanza de osos negros y pardos, incluso mediante disparos desde helicópteros, como parte de un plan estatal destinado a la recuperación de la manada de caribúes de Mulchatna.

Esta decisión llegó tras un pedido de suspensión presentado por la Alianza para la Vida Silvestre de Alaska y el Centro para la Diversidad Biológica, entidades que mantienen una demanda activa cuestionando la legalidad del programa.

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El juez Zeman sostuvo que los grupos conservacionistas no lograron demostrar que las autoridades estatales actuaron sin base razonable al aprobar la medida. El momento del fallo resulta especialmente relevante, ya que coincide con el inicio de la temporada de partos de la manada, periodo en el que las crías de caribú son especialmente vulnerables a la depredación por parte de osos y lobos, destacó Associated Press.

El Departamento de Pesca y Caza de Alaska recibió el fallo con satisfacción, señalando a través de su portavoz Sam Curtis que la decisión permite continuar con el programa de manejo durante una etapa considerada crítica para la recuperación de la manada. Curtis expresó, mediante un comunicado citado por CBS News, que mantener esta estrategia resulta “coherente con los datos científicos” disponibles.

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Autorizan matanza de osos en Alaska
Las autoridades señalan que la depredación de crías por osos y lobos representa una amenaza crítica durante la temporada de partos de los caribúes (AP)

La autorización judicial allana el camino para que los equipos estatales retomen la eliminación de osos en la región, utilizando avionetas y helicópteros en las zonas de cría, una táctica que ya se había implementado en temporadas anteriores, según recoge el medio local Anchorage Daily News.

Cuál es la situación de los caribúes de Mulchatna en Alaska

La manada de caribúes de Mulchatna, ubicada en el suroeste de Alaska, ha sido históricamente una fuente de alimento fundamental para los cazadores nativos de la región. En su época de mayor auge, esta manada llegó a alcanzar una población estimada de 190.000 animales y proporcionaba anualmente hasta 4.770 para el consumo de decenas de comunidades, según datos del Departamento de Pesca y Caza de Alaska difundidos por Associated Press.

Sin embargo, la población comenzó a descender a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Para el año 2019, el número se había reducido a aproximadamente 13.000 ejemplares. El año pasado, los registros oficiales estimaron unos 16.280 caribúes. A raíz de esta drástica disminución, la caza ha sido prohibida desde 2021, medida que permanece vigente en la actualidad.

Las autoridades estatales consideran que el programa de control de osos es una herramienta clave para promover la recuperación de la manada. El argumento central sostiene que la depredación de crías por parte de mamíferos depredadores representa una amenaza significativa, especialmente durante la temporada de partos, cuando son especialmente vulnerables. Por ello, la eliminación selectiva busca aumentar las probabilidades de supervivencia de las nuevas generaciones de caribúes.

Osos Alaska - Estados Unidos - 2024
Entre 2023 y 2024, el estado de Alaska sacrificó 180 osos, mayoritariamente pardos, en el marco del programa de control para preservar los caribúes

En documentos judiciales y declaraciones públicas, funcionarios del Departamento de Pesca y Caza subrayaron que la manada se ha mantenido en niveles bajos, pero comenzó a evidenciar una “respuesta positiva” desde 2023, cuando se intensificaron las acciones de eliminación de osos en la zona de cría. Estos datos respaldan la continuidad del programa, al menos desde la perspectiva oficial, que lo presenta como una medida de emergencia para restablecer el equilibrio entre depredadores y presas en el ecosistema de Mulchatna.

La controversia detrás de la decisión en Alaska

La reanudación del programa ha estado marcada por una intensa oposición legal y social. La Alianza para la Vida Silvestre de Alaska y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron una demanda para frenar la caza aérea de osos, argumentando que la medida viola la Constitución estatal y carece de sustento científico suficiente, indica Anchorage Daily News. Estos grupos solicitaron una orden judicial para suspender las operaciones mientras se resuelve el litigio.

Uno de los puntos centrales del debate se relaciona con la ausencia de datos claros sobre el tamaño y la sostenibilidad de la población de osos en la región. Los demandantes sostienen que la Junta de Caza de Alaska autorizó el programa sin contar con información clave sobre la dinámica de las especies involucradas. De acuerdo con la denuncia, entre 2023 y 2024 el estado sacrificó 180 osos (la mayoría pardos), a los que se suman otros 11 abatidos el año anterior, según cifras recogidas por Associated Press.

Dos osos pardos con pelaje marrón, uno mirando al frente y el otro agachado, se encuentran en el agua espumosa de un río o cascada
El fallo judicial responde a una demanda de la Alianza para la Vida Silvestre de Alaska y el Centro para la Diversidad Biológica, que cuestionaban la legalidad del programa (Freepik)

Los grupos conservacionistas rechazan la matanza indiscriminada de los mamíferos, advirtiendo que no existe evidencia suficiente de que esta práctica contribuya efectivamente a la recuperación de la manada de caribúes. Cooper Freeman, director en Alaska del Centro para la Diversidad Biológica, manifestó que el estado “simplemente no ha demostrado que la matanza indiscriminada de osos nos vaya a ayudar a lograrlo”, e instó a abandonar lo que considera “un vergonzoso despilfarro de los limitados recursos del estado”, abogando por una gestión basada en la ciencia.

En 2023, la Asociación de Vida Silvestre de Alaska comunicó que, según un grupo de biólogos estatales, las principales causas del declive de la manada eran enfermedades y escasez de alimento, y que “la depredación por osos ni siquiera figura entre las tres principales causas de mortalidad identificadas en la manada de Mulchatna”, según reportó CBS News.

El programa ha sido objeto de litigios continuos. El año pasado, otro juez criticó el proceso de adopción inicial del plan, señalando que el estado no había reunido datos suficientes sobre la sostenibilidad de la población de osos. Las regulaciones de emergencia implementadas entonces fueron posteriormente anuladas, y el proceso fue sometido a revisión pública antes de su nueva autorización en julio pasado.

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