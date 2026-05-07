El costo oculto de ampliar el Tribunal Supremo de Justicia; más magistrados, más escoltas y una factura que crece

Jorge Rodríguez quien propuso reformar el núemro de magistrados vota junto con la directiva de la AN para aprobar la refcorma de Ley en primera discusion

La propuesta para elevar de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una propuesta de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez Gómez, reabre el debate sobre el impacto presupuestario del máximo tribunal: seguridad, vehículos y mantenimiento, con recortes visibles solo en sueldos y pensiones.

La ampliación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 32 magistrados, planteada en una reforma parcial de su Ley Orgánica, implica un aumento sustancial de los costos asociados al funcionamiento del máximo tribunal, de acuerdo con estimaciones que reabren el debate público.

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Mantener una Sala Plena de 32 jueces supondría no menos de 100 escoltas, cuatro por cada magistrado, y una flota cercana a los 40 vehículos tipo camioneta de alta gama. En ese cálculo, una unidad quedaría asignada a cada magistrado y otras siete se sumarían como “extras”, una por cada integrante de la Sala Constitucional, para un total de 39 vehículos, sin contar los asignados a la presidencia del TSJ, que elevarían la cifra a alrededor de 45.

Bajo esta lectura, el nuevo esquema no reflejaría un recorte o ahorro presupuestario para el país, salvo sueldos y pensiones. El foco está en la propuesta legislativa que busca revertir la reducción aplicada en años recientes y volver de 20 a 32 magistrados.

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El planteamiento fija que cinco salas —Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral— pasen de tres a cinco magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional aumente a siete integrantes.

En abril 2022 se publicó la conformación de las salas con los magistrados y sus suplentes respectivos que la Asamblea Nacaional no respeta ahora

En paralelo, durante una sesión parlamentaria se incorporaron magistrados suplentes para cubrir de forma temporal las vacantes dejadas por ocho funcionarios jubilados y se conformó un comité para evaluar a más de 90 postulados para las nuevas magistraturas.

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Las críticas también apuntan a la seguridad jurídica: diputados omitieron respetar la adscripción por sala de magistrados suplentes, lo que reaviva la pregunta sobre el sentido de designarlos para una sala específica si, llegado el momento, se les reubica “donde mejor parezca”, sin atenerse a la normativa vigente.

A este panorama se suma un elemento político: hace años, la hoy presidenta interina, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, cuestionó públicamente el costo de mantener 32 magistrados; la reforma, sin embargo, devuelve al TSJ a esa misma cifra.

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Además del personal y la flota, los costos se ampliarían con el mantenimiento y el combustible de los vehículos, el armamento y la dotación de cada escolta, así como los gastos logísticos asociados (alimentación, entre otros).

Sala Constitucional

Los nombrados en 2022 como principales: Gladys María Gutiérrez Alvarado, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos y Tanía D’amelío Cardiet. Los suplentes: Cristóbal Cornieles Perret, Michel Adriana Velásquez Grillet, Olga Asunción Álvarez Álvarez, Jacqueline Del Valle Sosa Mariño y René Alberto Degraves Almarza.

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La presidente del TSJ, Caruslya Rodríguez juramenta a los nuevos magistrados

Según los nuevos nombramientos hechos por la Asamblea Nacional Tania D’amelio, magistrada sancionada por EEUU y quien fuera rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), ocupa la presidencia de la Sala.

Como vicepresidenta Lourdes Anderson, designada desde que nombraron a los magistrados exprés. Michel Velásquez, designada suplente de Calixto Ortega es familia de Cilia Flores.

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Janet Córdova, suplente de Gladys Gutiérrez, pertenece a la Sala de Casación Civil. Y Anabel Hernández, suplente de Luis Damiani, es suplente de la Sala Electoral.

Sala Político Administrativa

Los que están como principales en la Gaceta Oficial de 2022 son: Malaquías Gíl Rodríguez, Bárbara Gabriela César Siero y Juan Carlos Hidalgo Pandares. Los suplentes: Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, Emilio Antonio Ramos González y Luis Emilio Rondón González.

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Ahora, como presidente de la Sala Político Administrativa fue designado Jaime Jesús Báez Jiménez, cuando es integrante como suplente de la Sala de Casación Civil.

Nicolás Maduro y Cilia Flores durante un evento con magistrados del TSJ

El nombrado vicepresidente es Juan Pablo Torres Delgado quien en Gaceta aparece como suplente de la Sala Electoral. ¿Por qué preside la Sala Civil si era el rector de los tribunales civiles de Caracas?

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En el caso de Luis Emilio Rondón, era suplente de la Político Administrativa.

Sala Electoral

Los principales, desde 2022, son: Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta. Los suplentes: Grisell De Los Ángeles López de Zacarias, Juan Pablo Torres Delgado y Anabel Del Carmen Hernández Robles.

En el reacomodo que hace la Asamblea Nacional sigue Caryslia Rodríguez.

Sala de Casación Civil

En 2022 fueron designados como principales: Carmen Eneida Alves Navas, Henry José Timaure Tapia y José Luis Gutiérrez Parra. Como suplentes: Jaime Jesús Báez Jiménez, Janette Trinidad Cordova Castro y Juan Carlos Cuenca Vivas.

Katherine Nayarith Harington Padrón permanece como suplente en la sala de Casación Penal

El parlamento actual designa como presidente de esta Sala a Emilio Antonio Ramos González, quien pertenece a la Sala Político Administrativa, pasando por encima a un magistrado principal al suplir a Henry Timaure.

Ninguno de los magistrados que se identifica opositores preside alguna Sala. Dejan como vicepresidente a José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez (AD). Inocencio Figueroa pieza cercana a Henry Ramos Allup y José Gregorio Correa.

Sustituye a Carmen Alvez, la magistrada Jacqueline Del Valle Sosa Mariño, que en realidad aparece en Gaceta Oficial de 2022 como suplente en la Sala Constitucional.

Sala Penal

En 2022 fueron designados como principales: Elsa Janeth Gómez Moreno, Maikel José Moreno Pérez y Carmen Marisela Castro Gilly. Y suplentes: Heriberto Antonio Peña, Katherine Nayarith Haringhton Padrón y Pablo Antonio Gómez.

La Asamblea designa ahora para presidir la Sala a Marisela Castro, quien había sido Defensora Pública General, por lo tanto de confianza de Adelaida “Lala” Maduro, hermana de Nicolás Maduro Moros y con un hijo que era directivo del Banco Central de Venezuela (BCV).

Designan en la Penal a Grisell de Los Ángeles López de Zacarias, quien es suplente de la Sala Electoral. Y Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, quien aparece en la Sala Político Administrativa pero la nombran en la Sala Penal.

Sala Social

En 2022, los magistrados principales de esa Sala: Édgar Gavidia Rodríguez, Carlos Alexis Castillo Ascanio y Elías Rubén Bittar Escalona. Y los suplentes: Edelio Isabel González Díaz, Eneida Alexandra Moreno Pérez y Silio César Sánchez Zerpa.

Ahora es nombrado presidente Elías Rubén Bittar. Como suplente nombran a Eneida Alexandra Moreno Pérez, quien era suplente en la Sala de Casación Social. Igual ocurre con el sustituto de Gavidia,

A Gavidia lo sustituye Edelio Isabel González Díaz, quien era suplente en la Sala de Casación Social.