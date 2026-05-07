El Salvador

Fiscalía expone vigilancia y procedimientos previos a homicidios de la MS-13 en El Salvador

Los registros presentados en el juicio muestran cómo la agrupación criminal documentaba movimientos, elaboraba seguimientos y coordinaba acciones bajo indicaciones jerárquicas en el período analizado por las autoridades

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An alleged member of Mara Salvatrucha gang, also known as MS-13, attends an open hearing in a mass trial, after 486 alleged gang members were charged with more than 47,000 crimes committed between 2012 and 2022, according to prosecutors, at the Terrorism Confinement Center (CECOT) in Tecoluca, El Salvador, April 23, 2026.REUTERS/Jose Cabezas
An alleged member of Mara Salvatrucha gang, also known as MS-13, attends an open hearing in a mass trial, after 486 alleged gang members were charged with more than 47,000 crimes committed between 2012 and 2022, according to prosecutors, at the Terrorism Confinement Center (CECOT) in Tecoluca, El Salvador, April 23, 2026.REUTERS/Jose Cabezas

Miembros de la pandilla realizaban tareas de vigilancia sobre las víctimas, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco del proceso judicial contra la MS-13.

De acuerdo con las grabaciones presentadas como prueba, los integrantes de la estructura observaban las rutinas diarias, días de descanso y características físicas de las personas señaladas como objetivo, siguiendo instrucciones de los cabecillas.

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El material presentado corresponde a hechos ocurridos entre 2017 y 2018. En algunos casos, los pandilleros tomaban fotografías de las víctimas y compartían estos datos con otros miembros, con el fin de facilitar su identificación. La recopilación de información y la vigilancia formaban parte de un procedimiento previo a la ejecución de los homicidios.

Uno de los audios presentados detalla el seguimiento realizado a un custodio de un centro penal. Según el registro, los integrantes de la agrupación decidieron no actuar porque la persona iba acompañada de sus hijos, y esperaron hasta que estuviera sola para proceder.

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Este tipo de acciones muestra que existía una cadena de mando y que la toma de decisiones estaba sujeta a análisis previo.

La FGR indicó que en las grabaciones pueden escucharse los momentos en que ocurrieron los homicidios, incluyendo disparos de arma de fuego.

Tras los ataques, los responsables pronunciaban el nombre de la pandilla. Otras grabaciones revelan que, una vez privadas de libertad las víctimas, los integrantes de la estructura debían aguardar la confirmación de la ranfla antes de ejecutar el homicidio.

Otro de los audios documenta una “investigación interna” realizada por miembros de la MS-13 ante una denuncia de agresión sexual contra una menor.

El material muestra que los pandilleros revisaron llamadas telefónicas, interrogaron al señalado y, tras deliberar, decidieron dispararle en más de veinte ocasiones. Este caso refleja tanto la recopilación de pruebas como la toma de decisiones dentro de la organización.

Las evidencias expuestas por la Fiscalía muestran que la estructura de la MS-13 operaba bajo procedimientos sistematizados. El proceso incluía vigilancia constante, intercambio de información, comunicación entre miembros y confirmación obligatoria con los mandos superiores antes de llevar a cabo las acciones.

Alleged members of Mara Salvatrucha gang, also known as MS-13, attend an open hearing in a mass trial, after 486 alleged gang members were charged with more than 47,000 crimes committed between 2012 and 2022, according to prosecutors, at the Terrorism Confinement Center (CECOT) in Tecoluca, El Salvador, April 23, 2026.REUTERS/Jose Cabezas
Alleged members of Mara Salvatrucha gang, also known as MS-13, attend an open hearing in a mass trial, after 486 alleged gang members were charged with more than 47,000 crimes committed between 2012 and 2022, according to prosecutors, at the Terrorism Confinement Center (CECOT) in Tecoluca, El Salvador, April 23, 2026.REUTERS/Jose Cabezas

Durante la próxima jornada del juicio, el tribunal tiene previsto concluir la reproducción de audios relacionados con el tráfico de drogas, actividad utilizada por la estructura para autofinanciarse. Además, se contempla la posible incorporación de videos donde se observa la ejecución de algunas víctimas, lo que podría aportar elementos adicionales al proceso judicial.

Audiencia única abierta contra cabecillas y estructura de la MS-13

El proceso judicial se desarrolla en el contexto de una audiencia única abierta dirigida a 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes se les atribuyen 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre los imputados figuran 22 cabecillas históricos de la ranfla, 212 ranfleros y 152 corredores de programa, además de otros integrantes de la estructura.

Alleged leaders of Mara Salvatrucha gang, also known as MS-13, attend an open hearing in a mass trial, after 486 alleged gang members were charged with more than 47,000 crimes committed between 2012 and 2022, according to prosecutors, at the Terrorism Confinement Center (CECOT) in Tecoluca, El Salvador, April 23, 2026.REUTERS/Jose Cabezas
Alleged leaders of Mara Salvatrucha gang, also known as MS-13, attend an open hearing in a mass trial, after 486 alleged gang members were charged with more than 47,000 crimes committed between 2012 and 2022, according to prosecutors, at the Terrorism Confinement Center (CECOT) in Tecoluca, El Salvador, April 23, 2026.REUTERS/Jose Cabezas

Según los datos judiciales, 413 de los procesados permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, mientras que 73 se encuentran ausentes. Entre los delitos imputados se encuentran homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad.

La audiencia busca abordar la responsabilidad de los acusados en los hechos documentados, así como establecer el alcance de las operaciones y la estructura de mando dentro de la organización. El desarrollo de este proceso judicial es considerado uno de los más complejos por el volumen de imputados y la gravedad de los delitos atribuidos, lo que marca un precedente en el tratamiento judicial de estructuras criminales en el país.

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