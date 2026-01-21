Salud

7 maneras saludables de comer remolacha para controlar la presión arterial

Expertos sugieren que quienes desean diversificar sus hábitos alimenticios pueden encontrar opciones prácticas para sumar este vegetal a sus rutinas sin depender de preparaciones tradicionales

Diversos estudios relacionan el consumo regular de remolacha con una mejor presión arterial y salud cardiovascular, según expertos de Verywell Health y el USDA (Freepik)

Aumentar el consumo de remolacha podría ser una de las estrategias más efectivas y sencillas para cuidar la salud cardiovascular. Este vegetal, apreciado tanto por su color intenso como por su perfil nutricional, se ha convertido en foco de estudios recientes y recomendaciones de expertos.

Según expertos de Verywell Health y el Foro de Perspectivas Agrícolas del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), sumar la remolacha a la alimentación diaria ofrece más de un beneficio, especialmente para quienes buscan controlar la presión arterial de manera natural y variada.

La remolacha se caracteriza por sus compuestos naturales, especialmente los nitratos, que el organismo transforma en óxido nítrico. Este proceso favorece la relajación de los vasos sanguíneos y puede influir en la reducción de la presión arterial.

Por otra parte, especialistas de Verywell Health resalta que el aporte de antioxidantes de la remolacha constituye otra vía de apoyo para regular la presión arterial y contrarrestar el efecto de la sal en el cuerpo. El Foro de Agricultura también respalda estos beneficios, al destacar el valor nutricional de la remolacha y su potencial para mejorar la salud cardiovascular.

Opciones recomendadas para consumir remolacha

1- La primera alternativa sugerida por los especialistas es el jugo de remolacha. Consumir cerca de una taza diaria, preferentemente en ayunas, facilita la absorción de nitratos y puede mejorar la eficacia en el control de la presión arterial.

l jugo de remolacha tomado en ayunas incrementa la absorción de nitratos y mejora la eficacia en el control de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

2- La segunda forma recomendada es la remolacha cruda. Rallada o en rodajas finas, puede agregarse a ensaladas con verduras de hojas verdes y frutos secos, opción indicada para quienes siguen la dieta DASH. Así se mantienen intactos los compuestos bioactivos que benefician tanto a la presión arterial como a la salud cardiovascular.

3- La remolacha cocida constituye otra alternativa frecuente y práctica, y es la tecera forma. Verywell Health indica que asarla u hornearla ayuda a conservar mejor los nitratos y antioxidantes. Se aconseja evitar la cocción excesiva, elegir la cocción al vapor o asada, mantener la piel y sumar un toque de jugo de limón para preservar sus nutrientes.

Los especialistas advierten que un consumo excesivo de remolacha puede aumentar el riesgo de cálculos renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

4- En la cocina tradicional, la sopa borscht, preparada con remolacha, es una opción más que permite incluir otras verduras compatibles con la dieta DASH, como zanahoria, boniato o repollo. Los expertos sugieren usar caldo de pollo bajo en sodio o agua y evitar la sal.

5- Para quienes buscan opciones sencillas, ambas fuentes mencionan como quinta opción la remolacha seca ofrece practicidad. Disponible en presentaciones como chips, puede elaborarse en casa al hornear rodajas finas a baja temperatura. Estas chips se consumen solas, en ensaladas o acompañadas con yogur bajo en grasa, añadiendo variedad y practicidad a la dieta.

6- Las remolachas encurtidas, con su sabor agridulce característico, resultan una alternativa para ensaladas y platos principales. Los expertos de Verywell Health recomiendan elegir versiones bajas en sodio y ajustar su consumo al plan alimenticio individual para ayudar a controlar la presión arterial.

La remolacha cocida al vapor o asada, conservando su piel, preserva mejor los nitratos y antioxidantes esenciales para la reducción de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

7- Finalmente, como séptima opción, la remolacha en polvo y los suplementos amplían las opciones para agregar este vegetal a batidos u otras preparaciones rápidas. Sin embargo, los especialistas advierten que la cantidad de nitrato en estos productos puede variar ampliamente. Por ello, enfatizan la prioridad de consumir la raíz natural.

Precauciones y advertencias sobre el consumo de remolacha

A pesar de los beneficios mencionados, los especialistas destacan algunas advertencias. El consumo excesivo de remolacha puede aumentar el riesgo de cálculos renales, favorecer la aparición de gota, causar molestias digestivas o interactuar con medicamentos antihipertensivos. En estos casos, se recomienda la moderación y la consulta con un profesional de la salud antes de realizar cambios importantes en la dieta.

El consumo de remolacha puede interactuar con medicamentos antihipertensivos, por lo que requiere supervisión profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo reseñado por Verywell Health, los suplementos de remolacha no siempre aportan la misma eficacia que la raíz fresca, y la variedad en sus componentes limita su fiabilidad como ayuda para reducir la presión arterial. Por esta razón, la incorporación diaria de alimentos naturales se mantiene como la principal recomendación. El Foro de Agricultura coincide en que priorizar alimentos frescos contribuye a mantener una dieta equilibrada y saludable.

