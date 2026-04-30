Cultura

Renunció el jurado de la Bienal de Venecia tras la polémica por la participación rusa

La dimisión fue motivada por el desacuerdo respecto a la inclusión de una delegación de Rusia, cuyas autoridades enfrentan órdenes de arresto internacional

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Renunció el jurado de la Bienal de Venecia tras la polémica por la participación rusa (Foto AP/Antonio Calanni, archivo)
Renunció el jurado de la Bienal de Venecia tras la polémica por la participación rusa (Foto AP/Antonio Calanni, archivo)

El jurado internacional de la próxima Exposición de Arte de la Bienal de Venecia renunció este jueves tras una disputa por la decisión de la organización de permitir que Rusia participe en el evento de este año.

Las renuncias se produjeron una semana después de que el jurado anunciara que excluiría de los premios a los países cuyos líderes tengan órdenes de arresto por crímenes de guerra emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI), lo que afecta a Rusia e Israel. La exposición está programada para inaugurarse el 9 de mayo.

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Los organizadores del evento —la principal exposición internacional de arte del mundo— anunciaron en marzo que permitirían la participación de Rusia, decisión que ha recibido fuertes críticas de Ucrania y la Unión Europea.

Los críticos sostienen que la participación de Rusia ofrecerá una plataforma destacada para el uso del poder blando.

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Bruselas advirtió que podría retirar su financiación, mientras que el gobierno italiano —que ha apoyado a Ucrania en la guerra— recalcó que la Bienal actúa “totalmente de forma independiente” de los deseos de Roma.

. La exposición está programada para inaugurarse el 9 de mayo (REUTERS/Manuel Silvestri)
. La exposición está programada para inaugurarse el 9 de mayo (REUTERS/Manuel Silvestri)

Tras las renuncias, la Bienal informó que “ha decidido que la ceremonia de premiación de la 61ª Exposición Internacional de Arte, previamente programada para el 9 de mayo, se celebrará el domingo 22 de noviembre”.

Añadió también que entregará dos premios, uno de los cuales podrá ser obtenido por cualquiera de las “Participaciones Nacionales incluidas en la 61ª Exposición, según la lista oficial, siguiendo el principio de inclusión e igualdad de trato”.

Según el comunicado, la decisión es “coherente con el espíritu fundacional de La Bienal, basado en la apertura, el diálogo y el rechazo de cualquier forma de cierre o censura”.

“La Bienal busca ser, y debe seguir siendo, un espacio de tregua en nombre del arte, la cultura y la libertad artística”, señala la institución.

Las renuncias ocurrieron un día después de que el Ministerio de Cultura enviara inspectores a la Bienal para investigar el caso, según informaron medios italianos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró este jueves que su gobierno “no está de acuerdo con la decisión” tomada por el presidente de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco.

Giorgia Meloni apuntó las responsabilidades sobre Pietrangelo Buttafuoco, director de la bienal (REUTERS/Yara Nardi/File Photo)
Giorgia Meloni apuntó las responsabilidades sobre Pietrangelo Buttafuoco, director de la bienal (REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

“Yo no habría tomado esa decisión”, declaró en una conferencia de prensa, pero “la Bienal es un organismo independiente”.

La Bienal de Venecia es una organización cultural internacional fundada en 1895 que organiza importantes festivales culturales y alterna cada año su exposición principal de arte con la de arquitectura.

Los países participantes instalan pabellones en Venecia y la bienal de arte suele atraer a más de 600,000 visitantes durante sus siete meses de duración.

En los días posteriores a la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Bienal prohibió la asistencia de cualquier persona vinculada al gobierno ruso en esa edición.

Rusia también estuvo ausente en el evento siguiente en 2024, pero figura en la lista de participantes nacionales para la exposición de 2026.

Artistas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia —aliado cercano de Moscú que permitió el uso de su territorio en la invasión— estarán presentes en Venecia, junto con otros de Irán, Israel y Estados Unidos.

Fuente: AFP

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