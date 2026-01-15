Qué comer si se sufre de artritis: consejos de especialistas para mejorar la calidad de vida

La dieta influye en la artritis y puede reducir la inflamación y el dolor articular, según nuevas investigaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

La influencia de la alimentación en la artritis está ganando terreno en la investigación médica, situándose como un factor clave en el manejo y la evolución de la enfermedad.

Según recientes estudios citados por la Mayo Clinic, lo que se pone en el plato a diario puede marcar la diferencia: una dieta antiinflamatoria, rica en grasas omega-3 y antioxidantes, contribuye a disminuir la inflamación y el dolor articular, fortalecer los huesos y facilitar el control del peso.

Estas mejoras inciden directamente en la movilidad, la energía y la calidad de vida de quienes conviven con artritis, ofreciendo una herramienta adicional para afrontar sus síntomas y proteger la salud a largo plazo.

El impacto de la dieta en la artritis

Especialistas de Mayo Clinic sostienen que las elecciones alimentarias diarias inciden directamente en el bienestar, especialmente entre personas con artritis. Mantener un patrón nutricional saludable contribuye a elevar los niveles de energía y el ánimo, además de disminuir el riesgo de enfermedades como la hipertensión y las cardiopatías.

La influencia de la alimentación en la artritis está ganando terreno en la investigación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación adecuada puede reducir los síntomas articulares y prevenir efectos secundarios asociados a medicamentos, además de proteger contra la pérdida ósea. Los expertos de Mayo Clinic recomiendan dar prioridad a alimentos de origen vegetal —frutas, verduras y cereales integrales—, incluir proteínas magras y productos lácteos bajos en grasa.

Estas opciones ayudan a disminuir el dolor y la inflamación, y favorecen un peso saludable, un factor determinante para aliviar la carga sobre las articulaciones.

Control del peso y salud ósea

Controlar el peso resulta esencial para quienes padecen artritis, ya que el sobrepeso incrementa la presión sobre las articulaciones y puede intensificar el malestar. Mantenerse en un rango saludable protege las articulaciones y mejora la calidad de vida.

Además, asegurar una ingesta adecuada de calcio y vitamina D contribuye a la salud ósea y previene fracturas, especialmente en personas con artritis reumatoide o bajo tratamiento con corticosteroides.

Entre los nutrientes beneficiosos destacan las grasas omega-3, presentes en pescados de agua fría como el salmón, el atún y la caballa, así como en nueces, semillas de chía, linaza y alimentos de soja, que contribuyen a la regulación de los procesos inflamatorios. El aceite de oliva virgen extra, aunque no contiene omega-3, también muestra efectos antiinflamatorios, según datos de Mayo Clinic.

Una alimentación rica en omega-3, antioxidantes y fibra favorece la movilidad y la calidad de vida en personas con artritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes, como las vitaminas C y E, el caroteno, el licopeno y los flavonoides, abundan en frutas y verduras coloridas. Sobresalen la espinaca, la remolacha, los arándanos y las cerezas.

Algunas investigaciones apuntan que el jugo de cereza o granada, junto con otras fuentes ricas en flavonoides, pueden aliviar el dolor y la inflamación articular. Las legumbres, los frutos secos, el té verde, el vino tinto, el chocolate negro, la canela, el jengibre y la cúrcuma también figuran entre los alimentos recomendados por su perfil antioxidante.

Fibra y salud intestinal

La fibra es otro componente relevante para la salud articular. Presente principalmente en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, favorece la diversidad y el equilibrio de la flora intestinal. Un intestino saludable se asocia con una mejor capacidad para regular la inflamación, lo que resulta especialmente importante para personas con artritis.

El equipo de Mayo Clinic destaca la dieta mediterránea como una de las más respaldadas por la investigación clínica. Este patrón se basa en verduras, frutas, cereales integrales, frutos secos, pescado, legumbres y aceite de oliva, limitando la carne roja y los productos procesados. Los estudios indican que este modelo de alimentación reduce la inflamación y los síntomas articulares, y protege contra enfermedades cardiovasculares y otras afecciones crónicas.

Alimentos como pescados de agua fría, nueces, semillas y aceite de oliva aportan propiedades antiinflamatorias beneficiosas para la artritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras estrategias alimentarias, como las dietas vegetariana o vegana, han mostrado potencial para reducir marcadores de inflamación en ciertos pacientes. También existen casos donde evitar alimentos con gluten resulta beneficioso, especialmente en personas con enfermedad celíaca. No obstante, la evidencia científica aún es preliminar y no permite generalizar estos efectos a toda la población con artritis.

El ayuno intermitente ha despertado interés entre algunos especialistas, ya que alterna períodos de ingesta con ventanas de ayuno. Algunas investigaciones sugieren que este método podría reducir la inflamación y mejorar síntomas asociados a diversas condiciones, como el Alzheimer, el asma y la esclerosis múltiple. Sin embargo, este enfoque puede provocar efectos secundarios y no es adecuado para todas las personas.

El consumo de alimentos sin gluten favorece la salud de pacientes con enfermedad celíaca y síntomas asociados a la artritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los avances científicos resultan prometedores, Mayo Clinic advierte que la investigación continúa explorando los mecanismos y el alcance de la influencia de la alimentación sobre los síntomas de la artritis. No es realista esperar resultados inmediatos o universales tras modificar los hábitos alimenticios.

Mientras la ciencia profundiza en el tema, Mayo Clinic aconseja optar por una alimentación equilibrada como referencia útil para quienes buscan mejorar su bienestar conviviendo con artritis.