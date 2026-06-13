Silvina Escudero recordó cuando un exnovio arrojó el celular para que no descubriera una infidelidad: “Lo tiró del balcón”

La actriz abrió la puerta de su intimidad y contó lo que llegó a hacer su expareja para que no lo descubra

Silvina Escudero atraviesa un momento sensible en su vida personal. A menos de dos meses de haber confirmado su separación de Federico, con quien se casó en 2022 tras una larga relación, y tras la reciente pérdida de su mascota, la actriz y locutora enfrenta una etapa de cambios profundos. En medio de este proceso, Escudero mantiene una agenda laboral intensa, combinando su participación en Polémica en el bar (América) con nuevos desafíos profesionales, como su desembarco en el mundo del streaming.

Así las cosas, al frente de AME (Al modo Escudero), la influencer recordó una antigua experiencia que vivió: “Voy a contar una historia que me pasó por revisar celulares”, introdujo Escudero ante su audiencia. La bailarina relató que, durante una reunión con su pareja de aquel entonces, recibió un mensaje que llamó su atención: “Estábamos conversando y le llegó un mensaje. Inmediatamente mis ojos se dirigieron a la pantalla. Vi que aparecía una dirección, y la dirección era justamente la de su casa”. En ese momento, prefirió no confrontar y esperó a que finalizara el encuentro. Al terminar, decidió encarar a su pareja: “Le pregunté quién era”.

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La reacción de su entonces novio la sorprendió por completo. “Se puso muy nervioso. Me contestó ‘¿qué?’ y le insistí que había visto algo y que me dejara ver el celular. Ante eso, tiró el teléfono por el balcón del séptimo piso para que no pudiera revisarlo. Lo lanzó, con el costo que tiene un celular, para que se destruyera en el asfalto. ¿Podés imaginar lo que debía tener ese celular?”, relató Escudero.

Agregó que ni siquiera recuerda la excusa que le dio su pareja en ese momento y que aún le resulta increíble el nivel de desesperación que evidenció con ese gesto. Si bien Silvina evitó revelar nombres, quienes la conocen interpretaron que hacía referencia a Matías Alé, exnovio de la conductora, conocido por su historial de infidelidades y por mantener múltiples contactos femeninos en su dispositivo.

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Silvina Escudero enfrenta una etapa de cambios tras su separación y la pérdida de su mascota

En este nuevo ciclo profesional y personal, Escudero elige compartir sus vivencias con honestidad, mostrando sin filtros episodios que marcaron su historia afectiva y que, a la vez, reflejan los desafíos de recomenzar después de una separación y una pérdida significativa.

A finales de abril, Escudero se separó de Federico. En un momento de vulnerabilidad, con la emoción ganándole a las palabras y con una confesión que, más que confirmar una ruptura, Silvina dejó al descubierto la dimensión de una historia que había permanecido durante años blindada de la exposición.

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La bailarina habló por primera vez sobre el final de su relación, revelando detalles íntimos y su proceso personal, en una charla donde primaron la emoción, la sinceridad y el apoyo de sus amigos y familiares (Video: LAM/ América TV)

Sentada en la mesa de Polémica en el Bar, el programa del que forma parte cada noche, la bailarina y empresaria rompió uno de los silencios más férreos de su vida personal y confirmó que, después de nueve años de relación y más de tres de matrimonio, su vínculo había llegado a un punto final. Pero lo hizo lejos del escándalo y de las narrativas habituales sobre las separaciones mediáticas. No habló de traiciones ni de desencuentros irreparables. Habló, en cambio, de una historia inmensa, atravesada por la pasión, por tragedias compartidas, por la enfermedad, por segundas oportunidades y por un amor que, según dejó en claro, no se extinguió, aunque el proyecto en común haya tomado otro rumbo.

“A nosotros nos ha tocado como pareja vivir cosas maravillosas y nos ha tocado vivir tragedias. Un montón, que muchas las supimos sobrellevar”, dijo en un momento que se volvió inmediatamente uno de esos instantes televisivos donde la verdad irrumpe sin filtro. No era una frase al pasar. Era una definición profunda sobre la naturaleza de ese vínculo. Porque si algo reveló Silvina en esa noche fue que detrás de la imagen reservada de una pareja que eligió siempre el bajo perfil existía una historia mucho más compleja y conmovedora de lo que se conocía.

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