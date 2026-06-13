Recibió un brutal golpe en la cabeza, pero le cobraron falta en contra: por qué acertó el árbitro en sancionar el penal en Qatar-Suiza en el Mundial

Qatar y Suiza igualaron 1-1 en el estreno del Grupo B del Mundial 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, San Francisco, en un partido que dejó una polémica arbitral por el penal sancionado para el conjunto europeo.

La acción ocurrió a los 13 minutos del primer tiempo. Se produjo cuando el suizo Denis Zakaria lanzó un centro al área y su compañero Breel Embolo ganó de cabeza en el segundo palo, bajando la pelota hacia el centro del área. Por allí llegó Remo Freuler, quien alcanzó a tocar el balón justo antes de la salida del arquero Mahmoud Abunada.

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En el empate contra Qatar, Suiza abrió la cuenta con un penal que despertó alguna polémica (Reuters/Eloisa Lopez)

Al lanzarse de frente, Abunada impactó con su rostro sobre el jugador suizo, desestabilizándolo y provocando su caída. El choque fue fuerte y el portero qatarí se llevó la peor parte. Pero más allá de ello, el árbitro hondureño Saíd Martínez no dudó y sancionó penal.

La acción se produjo a los 13 minutos del primer tiempo (Reuters/Eloisa Lopez)

Más allá de las interpretaciones que suelen acompañar este tipo de acciones, el análisis técnico de la jugada permite sostener que la decisión adoptada por el juez fue correcta y plenamente respaldada por la Regla 12.

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Más allá de las especificaciones, la norma general allí aclara: “Se concederá un libre directo si, a juicio del árbitro, un jugador comete una de las siguientes faltas contra un adversario de una manera imprudente, temeraria o con el uso de una fuerza excesiva”.

El árbitro Saíd Martínez no dudó y cobró penal (Reuters/Eloisa Lopez)

El arquero qatarí abandonó su posición con determinación para impedir que el delantero suizo lograra controlar el balón. Su objetivo era claro: interceptar la jugada ofensiva utilizando cualquier parte permitida de su cuerpo, incluso exponiéndose a recibir en el rostro.

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Sin embargo, al lanzarse frontalmente sobre la trayectoria del atacante, no consiguió neutralizar la jugada de manera limpia. Por el contrario, termina impactando con su rostro y la parte superior de su cuerpo sobre el delantero suizo.

El arquero Mahmoud Abunada llegó un instante tarde a la disputa del balón (Reuters/Carlos Barria)

Ese contacto no es secundario ni irrelevante: es precisamente el elemento que genera la infracción, ya que provoca la desestabilización del atacante e impide que continúe normalmente la acción ofensiva.

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La valentía del arquero no está en discusión. Tampoco su deseo de evitar el gol. No obstante, el reglamento no premia la intención ni el sacrificio personal. El reglamento juzga hechos. Y el hecho concreto es que el guardameta, al intentar bloquear el control del balón, golpea al delantero con su rostro y su cuerpo, provocando una infracción dentro del área penal.

El reglamento le da tres tipos de interpretaciones al árbitro ante una falta cometida tras un “contacto físico”. La IFAB allí tipifica el accionar “imprudente” (“en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario”), el “temerario” (“un jugador realiza una acción que entraña daño físico –no necesariamente grave– sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario") y el que implica el “uso de fuerza excesiva” (“el jugador se excede en la fuerza y la impetuosidad empleada o pone en peligro la integridad física del adversario”).

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Mahmoud Abunada permaneció durante algunos segundos en el suelo y debió ser asistido, pero apenas se levantó el árbitro hondureño Saíd Martínez le mostró la tarjeta amarilla.

Tras la sanción, el goleador Embolo convirtió desde los doce pasos (Reuters/Eloisa Lopez)

Tras la sanción, Embolo no falló en la ejecución y abrió la cuenta para los suizos. Con la ventaja en el marcador, los europeos dominaron las acciones de juego y en la etapa inicial tuvieron otras ocasiones para ampliar el resultado. Pero se encontraron con la figura de Abunada, el más destacado del combinado asiático.

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El complemento fue un calco del primer tiempo, con Suiza dirigiendo las acciones y Qatar lejos de generarle peligro. Sin embargo, todo cambió en el cierre del encuentro. Cuando ya se jugaba el tiempo adicional, un centro desde el lado izquierdo del campo terminó en la cabeza de Boualem Khoukhi, quien llegó por el segundo palo y logró la paridad para los qataríes.

Con este empate, todo quedó igualado en el Grupo B del Mundial 2026, ya que ayer habían igualado los otros dos integrantes de la zona, Canadá y Bosnia.

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