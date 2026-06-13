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Luciano Ambrogi ganó el duelo argentino en Tucumán y jugará su primera final en el ATP Challenger

Venció a Guido Justo en un partidazo que duró más de tres horas. Este domingo enfrentará al colombiano Johan Rodríguez en busca del título

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Luciano Ambrogi festeja el pase a la final (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Luciano Ambrogi festeja el pase a la final (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Luciano Ambrogi avanzó a la final del AAT Challenger de Tucumán al derrotar a Guido Justo por 4-6, 7-5 y 6-2 en el cruce entre argentinos.

El rosarino, de 22 años y número 408° del ranking ATP, dio vuelta un partidazo que se extendió durante 3 horas y 11 minutos. Así se llevó el boleto para su primera final en el circuito. En busca del título, este domingo enfrentará al colombiano Johan Rodríguez.

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Justo (254°) había comenzado mejor la llave de semifinales en la cancha central del Tucumán Lawn Tennis Club. En el primer set, quebró dos veces seguidas y obtuvo la primera ventaja en el marcador.

El segundo parcial fue muy parejo. Ambrogi desniveló con un quiebre en el undécimo juego y, en adelante, fue absoluto dominador. Ganó siete games seguidos para emparejar el score y sacar diferencias en el set decisivo.

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Justo esbozó una reacción que no fue suficiente. Con determinación y solvencia, el rosarino sostuvo su servicio sin inconvenientes y sentenció un triunfo valioso, que además le permitió asegurar un salto de 47 lugares: figura 361° en el ranking en vivo.

Luciano Ambrogi mostró un muy buen nivel durante toda la semana (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Luciano Ambrogi mostró un muy buen nivel durante toda la semana (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La ilusión no se termina allí para Ambrogi, que irá por el premio mayor. “Creo que mejoré muchas cosas fuera de la cancha. Me faltaba un orden o más enfoque en ciertas cosas que antes no las tenía en cuenta”, destacó Ambrogi para explicar su buen nivel mostrado esta semana.

En la otra llave de semis, Johan Rodríguez (693°), la sorpresa del torneo, dio otro batacazo al superar a Nicolás Kicker (358°) por 6-3 y 6-4 en una hora y 26 minutos, con lo cual impidió una final entre argentinos.

La final enfrentará a dos jugadores que llegaron sin el cartel de favoritos, pero que construyeron méritos suficientes para ganarse un lugar en el partido decisivo. La acción arrancará a las 11, con entrada libre y gratuita y transmisión de Fox Sports.

El colombiano Johan Rodríguez es el otro finalista del AAT Challenger de Tucumán (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
El colombiano Johan Rodríguez es el otro finalista del AAT Challenger de Tucumán (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Ambrogi buscará un nuevo título para el país en el circuito ATP Challenger. Hasta el momento, el tenis argentino suma 12 trofeos en lo que va del año y se ubica en el primer lugar en el listado de máximos ganadores, por delante de Estados Unidos, con 10 conquistas.

La cosecha argentina tuvo nombres repartidos a lo largo de estos meses. Camilo Ugo Carabelli ganó en Rosario, Guido Justo festejó en Tigre I, Facundo Díaz Acosta fue el más destacado con tres títulos —Tigre II, São Leopoldo y Francavilla—, Mariano Navone levantó el trofeo en Cap Cana, Juan Manuel Cerúndolo se consagró en Bordeaux, Marco Trungelliti lo hizo en Kigali, Román Burruchaga en San Pablo, Genaro Olivieri en Santiago de Chile, Juan Manuel La Serna en Córdoba y Sebastián Báez en Prostejov.

Cuatro de los 12 títulos llegaron en el país -Rosario, Tigre I, Tigre II y Córdoba-. Además, tanto Justo como La Serna lograron su primer trofeo Challenger frente al público local, un momento que suele marcar un antes y un después en la carrera de cualquier tenista. Ambrogi tiene la misma ilusión.

El Challenger 50 de Tucumán es organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 60 mil dólares en premios.

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