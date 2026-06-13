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El verano español de Trueno y Teresa Prettel: Mate en las rocas, vinilos y atardeceres

El rapero y su novia gozaron de unas vacaciones en España antes de regresar a la rutina

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Primer plano de Teresa Prettel, rubia, con flequillo, piel brillante por el sol, usando top blanco y prenda negra. Trueno aparece desenfocado al fondo
Trueno compartió las fotos de sus vacaciones con Teresa Prettel, su pareja (Instagram)

Trueno eligió España para tomarse un respiro. El rapero argentino publicó un álbum de fotos bajo el título “Siesta, mundial y que empiece la gira”, una secuencia de 20 imágenes que documenta sus días de descanso junto a su novia, Teresa Prettel, con una gira en el horizonte como fecha límite del paréntesis.

El recorrido arranca en un hotel de diseño. Trueno aparece en el pasillo con gorra negra de Jordan Brand, anteojos de sol y musculosa blanca, el pulgar hacia arriba como única declaración de intenciones. El tono del álbum entero es ese: casual y directo, como si la cámara apareciera por accidente en el medio de un día sin agenda.

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La primera parada reconocible es Granada. El artista aparece apoyado sobre el muro de piedra de una calle empedrada del barrio histórico, con una remera blanca, shorts Nike y unas Air Force 1 azules, tomando un café helado. Más adentro en la ciudad, el álbum registra una visita a la Alhambra: una toma aérea captura los jardines nazaríes con setos geométricos, cipreses, naranjos y una fuente central de piedra. Es la única imagen del viaje sin personas.

Un hombre joven con gorra, camiseta blanca y pantalones cortos negros se inclina sobre un muro de ladrillo en una calle empedrada, bebiendo de un vaso
Trueno disfruta de un refresco mientras posa casualmente en una calle empedrada durante sus vacaciones
Una mujer rubia con gafas de sol, top corto azul, y jeans posa frente a un espejo tomando una selfie. Un hombre se ve en el reflejo detrás de ella
El sensual look que eligió Teresa
Trueno sentado en un banco azul, con gorra hacia atrás, camiseta blanca y pantalones cortos negros. Detrás, una pared amarilla y azulejos moriscos
Por su parte el trapero eligió unos shorts de básquet y una remera blanca

El barrio árabe tiene también su lugar. Trueno posa en el umbral de un café de paredes ocre y, en otro registro, aparece sentado en un interior con azulejos en azul y dorado, chimenea de estuco y un cuadro enmarcado en oro sobre la pared desconchada. Hace señas con los dedos hacia la cámara. La remera dice “Lil Kid With a Big Dream”.

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Fue también en las calles de Granada donde apareció un gato callejero al que Trueno se detuvo a acariciar junto a una puerta de hierro con azulejos. En el antebrazo, visible en primer plano, lleva un tatuaje con texto en letra pequeña. La foto tiene algo de pausa genuina: ni el artista ni el animal posan para nadie.

El viaje tuvo su tramo costero en una zona rocosa del Mediterráneo con aguas turquesas y montañas al fondo, compatible con la Costa Tropical de Granada. Trueno aparece sobre las rocas, sin remera, sosteniendo un mate y un termo negro. Argentino en Europa, pero el ritual del mate no se negocia.

Reflejo en un espejo de una pareja besándose; el hombre, sin camiseta y gorra, sostiene un teléfono, y la mujer, de rosa, apoya su brazo
La pareja compartió un íntimo momento juntos durante sus vacaciones, capturado en un espejo
Trueno, con gorra negra, besa la frente de Teresa Prettel, rubia, quien usa camiseta blanca y pantalones oscuros. Ambos están abrazados en un lugar con estructura metálica
En el carrete no faltaron los momentos musicales, en honor a la carrera del rapero
Trueno, sin camiseta, con gorra negra y shorts Nike, de pie en una playa rocosa. Sostiene un termo y un mate en sus manos
A pesar de estar en España, Trueno no negoció el mate

La imagen más trabajada del álbum llega al atardecer: un auto negro con la patente personalizada “TURR4ZO” estacionado sobre una ruta costera mientras el cielo se incendia en naranja detrás de las montañas. Dos siluetas se ven de espaldas frente al mar.

Teresa Prettel tiene presencia propia, no solo como acompañante. En una foto se saca una selfie con luz natural dorada mientras Trueno aparece desenfocado al fondo, pensativo. Los dos aparecen juntos en tres registros: un selfie de espejo nocturno con beso, otro de día en una habitación luminosa con balcón, y una toma en lo que parece un festival nocturno, bajo estructura metálica con luces de colores, donde Trueno le da un beso en la cabeza a Terese mientras ella apoya la cabeza sobre él.

El viaje tuvo también sus momentos de consumo cultural. En una tienda de discos, Trueno revisa vinilos con concentración: tiene entre las manos Lo mejor de Los Violadores y Odisea en el lodo de 2Pac. La remera que lleva ese día dice “Amor & Furia”.

Coche oscuro en carretera costera al atardecer. Sol naranja se refleja en el mar y el cielo, con nubes vibrantes, sobre montañas y una playa
El espectacular atardecer que presenciaron a orillas del mar
Vista aérea de una cala de arena bañada por aguas turquesas y rocas, rodeada de vegetación frondosa. Al fondo, colinas con edificios bajo un cielo azul claro
La vista que tenía la pareja
Un joven, Trueno, de pie en un arco con paredes ocres, vistiendo camiseta blanca, shorts negros y zapatillas claras, ajustándose una gorra
"Siesta, mundial y que empiece la gira", escribió el rapero en el pie de la publicación

La gastronomía española apareció en un plato de jamón ibérico sobre mantel blanco, y la noche de restaurante tuvo escenografía propia: Trueno posó en la escalera de un local cuyas paredes están cubiertas de fotos de celebridades, con un cuadro de El Padrino sobre su cabeza. Hace señas hacia la cámara con cara de pocos amigos. El cuadro y el gesto se complementan sin que nadie lo haya planificado.

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