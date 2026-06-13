El verano español de Trueno y Teresa Prettel: Mate en las rocas, vinilos y atardeceres

Trueno compartió las fotos de sus vacaciones con Teresa Prettel, su pareja (Instagram)

Trueno eligió España para tomarse un respiro. El rapero argentino publicó un álbum de fotos bajo el título “Siesta, mundial y que empiece la gira”, una secuencia de 20 imágenes que documenta sus días de descanso junto a su novia, Teresa Prettel, con una gira en el horizonte como fecha límite del paréntesis.

El recorrido arranca en un hotel de diseño. Trueno aparece en el pasillo con gorra negra de Jordan Brand, anteojos de sol y musculosa blanca, el pulgar hacia arriba como única declaración de intenciones. El tono del álbum entero es ese: casual y directo, como si la cámara apareciera por accidente en el medio de un día sin agenda.

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La primera parada reconocible es Granada. El artista aparece apoyado sobre el muro de piedra de una calle empedrada del barrio histórico, con una remera blanca, shorts Nike y unas Air Force 1 azules, tomando un café helado. Más adentro en la ciudad, el álbum registra una visita a la Alhambra: una toma aérea captura los jardines nazaríes con setos geométricos, cipreses, naranjos y una fuente central de piedra. Es la única imagen del viaje sin personas.

Trueno disfruta de un refresco mientras posa casualmente en una calle empedrada durante sus vacaciones

El sensual look que eligió Teresa

Por su parte el trapero eligió unos shorts de básquet y una remera blanca

El barrio árabe tiene también su lugar. Trueno posa en el umbral de un café de paredes ocre y, en otro registro, aparece sentado en un interior con azulejos en azul y dorado, chimenea de estuco y un cuadro enmarcado en oro sobre la pared desconchada. Hace señas con los dedos hacia la cámara. La remera dice “Lil Kid With a Big Dream”.

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Fue también en las calles de Granada donde apareció un gato callejero al que Trueno se detuvo a acariciar junto a una puerta de hierro con azulejos. En el antebrazo, visible en primer plano, lleva un tatuaje con texto en letra pequeña. La foto tiene algo de pausa genuina: ni el artista ni el animal posan para nadie.

El viaje tuvo su tramo costero en una zona rocosa del Mediterráneo con aguas turquesas y montañas al fondo, compatible con la Costa Tropical de Granada. Trueno aparece sobre las rocas, sin remera, sosteniendo un mate y un termo negro. Argentino en Europa, pero el ritual del mate no se negocia.

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La pareja compartió un íntimo momento juntos durante sus vacaciones, capturado en un espejo

En el carrete no faltaron los momentos musicales, en honor a la carrera del rapero

A pesar de estar en España, Trueno no negoció el mate

La imagen más trabajada del álbum llega al atardecer: un auto negro con la patente personalizada “TURR4ZO” estacionado sobre una ruta costera mientras el cielo se incendia en naranja detrás de las montañas. Dos siluetas se ven de espaldas frente al mar.

Teresa Prettel tiene presencia propia, no solo como acompañante. En una foto se saca una selfie con luz natural dorada mientras Trueno aparece desenfocado al fondo, pensativo. Los dos aparecen juntos en tres registros: un selfie de espejo nocturno con beso, otro de día en una habitación luminosa con balcón, y una toma en lo que parece un festival nocturno, bajo estructura metálica con luces de colores, donde Trueno le da un beso en la cabeza a Terese mientras ella apoya la cabeza sobre él.

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El viaje tuvo también sus momentos de consumo cultural. En una tienda de discos, Trueno revisa vinilos con concentración: tiene entre las manos Lo mejor de Los Violadores y Odisea en el lodo de 2Pac. La remera que lleva ese día dice “Amor & Furia”.

El espectacular atardecer que presenciaron a orillas del mar

La vista que tenía la pareja

"Siesta, mundial y que empiece la gira", escribió el rapero en el pie de la publicación

La gastronomía española apareció en un plato de jamón ibérico sobre mantel blanco, y la noche de restaurante tuvo escenografía propia: Trueno posó en la escalera de un local cuyas paredes están cubiertas de fotos de celebridades, con un cuadro de El Padrino sobre su cabeza. Hace señas hacia la cámara con cara de pocos amigos. El cuadro y el gesto se complementan sin que nadie lo haya planificado.

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