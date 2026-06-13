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Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ya conocen a sus rivales para el debut en la gira de césped

El número uno argentino iniciará su nueva etapa junto al chileno Nicolás Massú en el ATP 500 de Queen’s ante el belga Alexander Blockx. En tanto, Tomás Etcheverry tendrá un exigente estreno en Halle frente al ruso Daniil Medvedev, ex número uno del mundo

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Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, los principales exponentes del tenis argentino en la actualidad (Fuente: Reuters / AP)
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, los principales exponentes del tenis argentino en la actualidad (Fuente: Reuters / AP)

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ya conocen a sus rivales para el debut en los torneos que marcarán el inicio del camino hacia Wimbledon.

El porteño, actual número 27 del ranking mundial, hará su estreno en el ATP 500 de Queen’s, en Londres, frente al belga Alexander Blockx (37°).

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El certamen británico representa una de las escalas más importantes de preparación para el tercer Grand Slam de la temporada y marcará el debut oficial de la sociedad entre Cerúndolo y Nicolás Massú. El ex tenista chileno, campeón olímpico en Atenas 2004 y entrenador de Dominic Thiem durante los años más exitosos de la carrera del austríaco, se sumó en la última semana al equipo que también integra el uruguayo Pablo Cuevas.

Para Cerúndolo será una buena oportunidad para sumar confianza sobre una superficie que suele ser desafiante para los argentinos. El argentino busca regresar al Top 20 y afianzarse entre los principales protagonistas del circuito.

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En una temporada en la que se mantiene como la principal raqueta nacional, el objetivo ahora pasa por dar un salto de calidad que le permita acercarse al lote principal del ranking ATP.

El porteño buscará tomarse revancha de Blockx, de apenas 21 años y quien lo eliminó en octavos de final del Masters 1000 de Madrid en sets corridos, con parciales de 7-6 (8) y 6-2. En caso de ganar, Cerúndolo se medirá en segunda ronda ante el estadounidense Jenson Brooksby o un rival surgido de la qualy.

Fran tiene buenos antecedentes sobre césped: en 2023 ganó el ATP 250 de Eastbourne al derrotar al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 1-6 y 6-4. Así logró el hito de ser el primer tenista argentino en conquistar un título sobre césped luego de 28 años de espera.

En 2023, en Eastbourne, Francisco Cerúndolo ganó un título sobre césped (Fuente: Reuters)
En 2023, en Eastbourne, Francisco Cerúndolo ganó un título sobre césped (Fuente: Reuters)

Tomás Etcheverry (30°) tendrá un estreno mucho más exigente en el ATP 500 de Halle, en Alemania: se enfrentará al ruso Daniil Medvedev, ex número uno del mundo y uno de los jugadores más peligrosos sobre superficies rápidas.

El duelo aparece como uno de los más atractivos de la primera ronda del torneo alemán. Medvedev, actual 8° del ranking ATP, cuenta con una extensa trayectoria en césped y fue semifinalista de Wimbledon en dos oportunidades, mientras que Etcheverry intentará dar el golpe para comenzar con el pie derecho una gira que puede resultar clave para seguir creciendo en la clasificación.

El argentino mostró un nivel irregular en la gira de polvo de ladrillo y buscará recuperar el impulso de la primera parte del año, cuando logró, en el ATP 500 de Río de Janeiro, el primer título de su carrera. El año pasado, en este mismo certamen, eliminó al ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo.

En caso de dar el golpe ante Medvedev, Etcheverry enfrentará al francés Terence Atmane (53°) o a un rival surgido de la clasificación.

La temporada sobre césped será breve pero intensa. Tras Queen’s y Halle, los principales jugadores del circuito pondrán la mira en Wimbledon, que comenzará a fines de junio en Londres y, como cada temporada, reunirá a las máximas figuras del tenis mundial.

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