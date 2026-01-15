Crece el número de personas en situación de calle en CABA: un censo alerta por adicciones y salud mental

El Relevamiento de Personas en Situación de Calle (REPSIC), realizado en noviembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Airesmostró estabilidad en la cantidad de personas que duermen en la vía pública y una mayor contención a través de los Centros de Inclusión Social (GCBA)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó hoy los resultados más recientes del Relevamiento de Personas en Situación de Calle, efectuado en noviembre de 2025, donde se registró una disminución de menores en esa situación, aunque persiste la preocupación por quienes enfrentan adicciones y trastornos de salud mental.

Según los datos presentados por Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, en una conferencia de prensa donde estuvo presente Infobae, el número de personas durmiendo en la vía pública se mantuvo estable respecto a mediciones anteriores, con un aumento del 3% en comparación con mayo de 2025. ​

Además, hubo un aumento de personas en situación de calle, con un incremento del 20% de la población albergada, que fue contenida en gran medida por los Centros de Inclusión Social (CIS).

El ministro Mraida destacó que la tasa de permanencia en los CIS aumentó, lo que favoreció la escolaridad, formación y empleo de las personas. ​Y remarcó que los principales desafíos siguen siendo “la salud mental, las adicciones, los vínculos familiares rotos y la cuestión metropolitana”. ​

“Estos Centros de Inclusión Social no solo redujeron la exposición al espacio público, sino que también incrementaron la permanencia de las personas dentro del sistema, lo que permitió sostener procesos de escolaridad, formación y acceso al trabajo”, precisó Mraida y destacó que se registró la menor cantidad de niños y adolescentes en la vía pública desde 2022, con solo 10 casos (0,6% del total). ​

El operativo censal se desplegó con una estructura territorial amplia y coordinada, que incluyó 85 equipos distribuidos en 74 recorridos de calle para cubrir de manera integral el territorio de la Ciudad.

Cada recorrido contó con una dotación específica, integrada por un chofer, un censista, un operador o una operadora del sistema RDA y un veedor de la Defensoría, lo que garantizó tanto la recolección sistemática de información como la supervisión institucional del proceso.

Esta modalidad permitió alcanzar una cobertura homogénea en los distintos barrios, optimizar los tiempos del relevamiento y asegurar estándares comunes de registro, con el objetivo de obtener datos precisos sobre la población en situación de calle y fortalecer el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Cantidad de personas censadas

La distribución de los casos relevados por el gobierno porteño evidenció un aumento moderado en la cantidad total de personas censadas, con 1.613 personas registradas en la vía pública y 3.563 en distintos dispositivos, lo que representó incrementos del 3 y del 20 por ciento respectivamente en relación con mayo de 2025.

El informe mostró que el crecimiento se concentró mayoritariamente dentro de los CIS, donde se registró el 91 por ciento del aumento total, equivalente a 598 personas, mientras que solo el 6 por ciento, 39 personas, correspondió a la vía pública.

En paralelo, 11.726 hogares percibieron el Subsidio Habitacional, un dato que reflejó el peso de esta herramienta en la estrategia de contención y acompañamiento, orientada a reducir la exposición en la calle y a fortalecer alternativas de alojamiento transitorio.

“La evolución de la población en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires mostró una tendencia diferenciada según el tipo de asentamiento entre 2017 y 2025. Mientras el número de personas censadas en dispositivos, como los CIS y programas de alojamiento, presentó un crecimiento sostenido y alcanzó las 3.563 personas, un 20 por ciento más que en mayo de 2025, la cantidad de personas en la vía pública se mantuvo relativamente estable”, sostuvo el ministro.

El último relevamiento registró 1.613 personas durmiendo en calle efectiva, lo que implicó un aumento leve del 3 por ciento respecto de la medición anterior. Estos datos reflejaron un desplazamiento progresivo de la población hacia dispositivos de contención, en el marco de una estrategia orientada a reducir la exposición en el espacio público y fortalecer respuestas institucionales.

Mraida precisó que los cambios de gestión en la red de CIS consolidaron una ampliación significativa de la capacidad de respuesta, con 58 dispositivos en funcionamiento y más de 4.900 plazas disponibles, diez de ellas incorporadas durante el último año.

La estrategia incorporó una segmentación específica que incluyó el primer centro destinado a personas con problemas de salud mental y patologías duales, así como un espacio con tratamiento avanzado en adicciones.

También dijo que se habilitaron centros para personas con mascotas, una barrera frecuente de acceso, además de dispositivos orientados a familias, mujeres, hombres solos y personas mayores. Como resultado de este enfoque, 1.300 personas egresaron con trabajo, 384 niños sostuvieron su escolaridad y 800 personas participaron en cursos de formación, lo que evidenció un impacto directo en los procesos de inclusión social.

En qué zonas hay más gente en situación de calle

La distribución de la población en situación de calle en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires para el período 2024-2025 muestra que el 34% de las personas se encuentran en la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución).

Si se suma el 15% registrado en la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), ambas ubicadas en el área central, se concentra la mitad de la población censada en situación de calle. La Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricio y Nueva Pompeya), situada en la Zona Sur, representa el 9% del total, mientras que las comunas 14 y 13, en la zona norte, agrupan el 8% y el 5% respectivamente.

El documento presentado por el funcionario porteño indica que el resto de las comunas del sur y del oeste de la ciudad registraron entre el 1% y el 2% de la población en situación de calle. El total censado en la vía pública en noviembre de 2025 asciende a 1.613 personas, según datos del Observatorio de Desarrollo Humano (MDHyH).

Menos chicos en las calles

La evolución de la presencia de niños, niñas y adolescentes (NNyA) en situación de calle en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires muestra una tendencia descendente entre abril de 2022 y noviembre de 2025.

En abril de 2022 se registraron 33 NNyA, equivalentes al 3,3% del total observado. Para abril de 2023, la cifra ascendió a 62 (5,0%), mientras que en noviembre de 2023 se contabilizaron 53 (4,6%).

En los relevamientos posteriores, los números disminuyeron considerablemente: en abril de 2024 se contabilizaron 26 NNyA (2,3%), en noviembre de 2024 la cifra fue de 39 (3,1%), en mayo de 2025 se registraron 20 (1,3%) y en noviembre de 2025 apenas 10 (0,6%).

El desglose por rango etario indica que en noviembre de 2025 solo se encontró una niña menor de 15 años en la vía pública, lo que representó el 0,1% del total, el dato más bajo de toda la serie histórica. Además, el Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA) censó a otros dos niños, quienes fueron derivados inmediatamente a un CIS.

En el caso de los adolescentes de 15 a 18 años, en noviembre de 2025 se registraron 9 casos, representando el 0,6% del total, también el número más bajo desde que se cuenta con registros. Estos valores reflejan una disminución sostenida en la cantidad de NNyA en situación de calle observados en la ciudad.

La evolución de los puntos de asentamiento de la población en situación de calle en ranchadas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2021 y 2025 revela fluctuaciones a lo largo del período. En mayo de 2021 se contabilizaron 35 puntos, representando el 5,6% del total observado. En abril de 2022 la cifra descendió a 30 puntos, equivalentes al 4,7%. Para abril de 2023, se identificaron 28 puntos (3,5%).

En noviembre de 2023 se registró un incremento, alcanzando 47 puntos, lo que representó el 6% del total. En abril de 2024 la cifra se ubicó en 43 puntos (5,2%), mientras que en noviembre de 2024 hubo una disminución significativa a 18 puntos (2,3%). Los relevamientos de mayo y noviembre de 2025 indican 29 puntos (2,9% y 2,8% respectivamente).

El documento aclara que una ranchada se define como un punto con dos o más personas en situación de calle donde se observó una construcción precaria. La información proviene del Observatorio de Desarrollo Humano (MDHyH) en base a REPSIC – IDECBA CABA, y muestra la persistencia de este tipo de asentamientos en la ciudad, con variaciones marcadas en los diferentes relevamientos anuales.

Franja etaria que está en la calle

La distribución de la población en situación de calle en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires para mayo de 2025, según grupo de edad, muestra que el 88% (1.427 personas) corresponde a la franja de 19 a 59 años.

El 8% (122 personas) tiene 60 años o más, mientras que solo el 1% (15 personas) corresponde a adolescentes de 15 a 18 años. No se registraron niños menores de 14 años en la observación. En el 3% de los casos (54 personas) no fue posible determinar la edad aproximada.

En cuanto a la distribución por sexo, el 83% de la población observada en la vía pública corresponde a varones (1.335 personas), mientras que el 14% (219 personas) son mujeres. Los censistas no lograron identificar el sexo en el 4% de los casos (59 personas).

El total de personas en situación de calle observadas en la vía pública asciende a 1.613, de acuerdo con los datos del Observatorio de Desarrollo Humano (MDHyH) en base a REPSIC – IDECBA CABA.

La distribución de la población encuestada en vía pública según lugar de nacimiento en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025 indica que el 31,9% afirmó haber nacido en CABA. El 67,1% señaló haber nacido fuera de la ciudad, mientras que el 1% no sabe o no contesta.

Dentro del grupo nacido fuera de CABA, el 39,5% (247 personas) declaró haber nacido en la Provincia de Buenos Aires, cifra que representa un aumento de 3 puntos porcentuales respecto al relevamiento de mayo de 2025. El 19,3% (121 personas) proviene de otra provincia argentina, mientras que el 8,3% (52 personas) nació en otro país, porcentajes similares a los observados en la encuesta anterior.

El informe destaca que casi un tercio (200 personas) de quienes aceptaron responder la entrevista en vía pública afirmó haber nacido en la ciudad, lo que representa una disminución de 3 puntos porcentuales en comparación con el relevamiento previo.

También se destaca que el 68,2% de las personas entrevistadas declaró estar en situación de calle desde hace un año o más. De este grupo, 427 personas afirmaron llevar más de un año en la calle, y la mitad de ellas, es decir 313, indicó que su permanencia supera los tres años, cifras que superan a las registradas en el relevamiento de mayo.

Por otro lado, el 30% de las personas en situación de calle, equivalente a 188 individuos, lleva menos de un año en esta condición. Solo el 5,4% (34 personas) indicó estar en situación de calle desde hace menos de un mes, porcentaje que representa una reducción de 1,5 puntos porcentuales respecto a la medición previa.

La población encuestada en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025 identificó los principales motivos por los que se encuentra en situación de calle.

El 42% (263 personas) señaló problemas laborales o económicos como la causa principal, mientras que el 33,9% (212 personas) mencionó conflictos familiares. El 7% (43 personas) atribuyó su situación a problemas de salud y el 12,8% (80 personas) a otros motivos. Un 4,3% no sabe o no contesta.

La frecuencia de contacto con familiares durante el último año entre la población en situación de calle encuestada en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025 muestra que el 44,9% (281 personas) no tuvo ningún contacto con familiares que no viven con ellos. Este porcentaje representa una disminución de 8 puntos porcentuales respecto a mayo de 2025.

El 24,6% de la población encuestada (154 personas) declaró haber mantenido contactos con familiares más de 10 veces en el último año, cifra que implica un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior.

El 18% (113 personas) tuvo contacto entre 1 y 5 veces, mientras que el 8,5% (53 personas) lo hizo entre 6 y 10 veces, porcentaje que es 2 puntos inferior al registrado en mayo de 2025. El 4% de los encuestados no supo o no contestó sobre la frecuencia de contacto.

En general, el relevamiento muestra avances en la contención de la población en situación de calle, especialmente en la reducción de niños en esta condición y el aumento de la permanencia en los CIS, aunque persisten desafíos importantes relacionados con la salud mental, las adicciones y los vínculos familiares.