¿La canela puede ayudar a bajar la presión arterial?

La canela se estudia por su potencial para bajar la presión arterial y apoyar la salud cardiovascular, según investigaciones recientes

La canela, mucho más que un condimento aromático presente en postres y bebidas, comienza a captar la atención de la ciencia por su capacidad para apoyar la salud cardiovascular. Durante siglos, la medicina tradicional la ha utilizado para distintos fines, y hoy, diversos estudios modernos exploran su potencial para contribuir al control de la presión arterial.

Lejos de ser solo un recurso popular, la canela se posiciona como un posible complemento natural que puede favorecer el bienestar del corazón, con beneficios que van más allá de su sabor característico. Las investigaciones más recientes revelan efectos prometedores y abren la puerta a nuevas formas de integrar este ingrediente milenario en una estrategia de salud integral.

Compuestos bioactivos y efectos vasodilatadores

La canela contiene compuestos bioactivos como cumarinas, flavonoides y polifenoles, reconocidos por sus propiedades vasodilatadoras. Estos componentes ayudan a relajar y expandir los vasos sanguíneos, lo que facilita el flujo de sangre y reduce la resistencia arterial. Este mecanismo puede contribuir a estabilizar la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión.

Diversos estudios científicos destacan que la canela podría funcionar como complemento natural para la disminución de la presión arterial en adultos con hipertensión leve

Estudios publicados señalan que el consumo regular de canela durante 12 semanas puede disminuir tanto la presión sistólica como la diastólica en quienes presentan hipertensión leve o moderada.

El impacto positivo de la canela no se limita al sistema circulatorio. Diversas investigaciones han demostrado que este ingrediente puede mejorar la sensibilidad a la insulina, un aspecto fundamental en el manejo de la presión arterial. El American Journal of Hypertension destaca que la resistencia a la insulina es un factor de riesgo importante en el desarrollo de hipertensión.

Al favorecer una mejor utilización de la insulina por parte del cuerpo, la canela ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y, de manera indirecta, a mantener estable la presión arterial. Este efecto resulta especialmente beneficioso para personas con prediabetes o diabetes tipo 2, que enfrentan un mayor riesgo cardiovascular.

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

La inflamación crónica y el estrés oxidativo son factores que contribuyen al deterioro del sistema cardiovascular y al desarrollo de hipertensión. La canela aporta polifenoles y otros compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, la canela protege las arterias frente al daño oxidativo y la inflamación crónica asociada a la hipertensión

Estudios científicos evidencian que estos elementos ayudan a reducir la inflamación en las arterias y protegen las células frente a los radicales libres. Este efecto protector resulta clave para mantener la salud de los vasos sanguíneos y prevenir complicaciones cardiovasculares.

El consumo de canela también se asocia con la reducción de los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”. De este modo, la canela puede jugar un papel adicional en la prevención de la hipertensión y en la protección frente a eventos graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Precauciones y uso responsable

Aunque los beneficios de la canela son cada vez más evidentes, los especialistas insisten en que debe considerarse como un complemento a los tratamientos médicos y no como un sustituto. Es fundamental consultar con un profesional de la salud antes de incorporar suplementos de canela a la dieta, especialmente porque pueden contener altas cantidades de cumarina, una sustancia tóxica para personas con enfermedades hepáticas.

Especialistas advierten que la canela debe integrarse con precaución a la alimentación, complementando—y no reemplazando—los tratamientos médicos para la presión arterial elevada

La canela puede integrarse a una alimentación saludable, añadiéndose a la avena, infusiones o yogur, pero nunca debe reemplazar los tratamientos médicos destinados a controlar la presión arterial. Las estrategias principales para mantener la presión bajo control siguen siendo una dieta baja en sodio, limitar el consumo de alcohol, mantener un peso adecuado, realizar ejercicio regular y gestionar el estrés.

En conclusión, la evidencia actual muestra que la canela puede ofrecer beneficios como parte de un enfoque integral para la salud cardiovascular, siempre que su consumo sea responsable y supervisado por profesionales.