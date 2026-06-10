Gran gesto técnico y remate inatajable: el golazo del Colo Barco con el que Argentina abrió el marcador ante Islandia

El ex jugador de Boca abrió el marcador en el último partido de Argentina previo a la Copa del Mundo 2026

Argentina se puso en ventaja rápidamente ante Islandia gracias a un golazo de Valentín Barco a los 8 minutos. La Albiceleste disputa el último partido amistoso de cara al Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

Luego de una serie de rebotes y en la que la defensa escandinava no pudo despejar la pelota, le quedó al ex jugador de Boca Juniors que de primera metió un zurdazo que hizo estéril la reacción del arquero Elías Rafn Ólafsson.

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Fue el segundo tanto del Colo Barco en la Selección Mayor luego del convertido a Zambia en otro cotejo amistoso disputado en marzo. La anotación del extremo izquierdo fue una ratificación de su gran momento que le valió su transferencia al Chelsea y luego de una gran temporada en el Racing Estrasburgo.

Una de las publicaciones de Yaz Jaureguy dirigidas a Valentín Barco

La reacción del entorno del futbolista de 21 años no tardó en llegar y su pareja, Yaz Jaureguy, publicó dos historias en su cuenta de Instagram. “Nunca falla”, escribió la joven con un extracto del festejo de Valentín. La joven sumó otra captura en el momento de los himnos previo al cotejo y se expresó con aliento: “¡Vamos!"

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El jugador que se sabe lo que es ponerse la casaca nacional ya que integró los equipos juveniles, se mostró muy activo en el mediocampo con toques rápidos, recuperación y su precisión en su guante zurdo.

El otro posteo de Yaz Jaureguy para Valentín Barco

El futbolista oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo pasa por su mejor momento. Desde su irrupción en Boca Juniors sorprendió por su calidad técnica, velocidad por la banda izquierda y personalidad.

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El Colo se apresta a jugar su primer Mundial de mayores ya que disputó el Sub 20 en Argentina en 2023. Desde ese momento estuvo en el radar del entrenador Lionel Scaloni. Fue convocado, pero su falta de minutos en el Brighton y en el Sevilla le impidieron regresar. Su consolidación en Francia le permitió una nueva oportunidad y está cerca de cumplir un gran sueño.

La conversión de Barco le dio más tranquilidad al elenco albiceleste que si bien controló las acciones desde el inicio, sufrió una llegada rival que pudo haber terminado en gol.

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Albert Gudmundsson le enganchó a Agustín Giay en el vértice izquierdo del área y lanzó un centro a la carrera para Mikael Ellertsson, quien mandó la pelota por encima del travesaño.

El equipo argentino comparte el Grupo J. Debutará el martes próximo ante Argelia en Kansas, desde las 22.00 (hora de nuestro país). El lunes 22 se medirá ante Austria en Dallas, desde las 14.00. En la misma sede el sábado 27 se enfrentará con Jordania, a partir de las 23.00.

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