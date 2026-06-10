Las perlitas de la goleada Argentina: de la predicción de Barco y la reacción de Messi en su gol al mate del Dibu Martínez

Valentín Barco marcó un golazo ante Islandia y provocó la reacción de Messi desde el banco. Dibu Martínez no atajó pero su presencia llamó la atención en Alabama

Ante más de 88.000 espectadores que colmaron el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, la selección argentina disputó el último amistoso de preparación antes de su debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Islandia, con una victoria parcial que al cierre de esta edición iba 2-0. Pero el partido en sí fue apenas uno de los protagonistas de la noche.

Antes del pitazo inicial, el escenario —sede histórica del equipo universitario de fútbol americano Tigers de Auburn— ofreció una postal que pocas veces se repite en un partido de fútbol: el vuelo del águila. La tradición, conocida como “War Eagle” (Águila de Guerra), acompaña a los Tigres de Auburn desde hace casi tres décadas.

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Las aves, entrenadas por el centro de rapaces de la Universidad de Auburn, realizan un vuelo completo alrededor del estadio antes de cada encuentro y aterrizan en el centro del campo. Como este era el primer partido de fútbol de la historia en ese estadio —construido en 1939—, no estaba garantizado que la ceremonia se fuera a repetir, pero ocurrió.

Un águila sobrevoló el Jordan-Hare Stadium antes del encuentro entre Argentina e Islandia

La jaula apareció en la pantalla gigante, el ave quedó en libertad y miles de celulares se encendieron para registrar el momento, que terminó con un “premio” comestible para el animal.

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El origen del ritual se pierde entre versiones, pero la más extendida remite a un partido de 1892 ante Georgia. Según el relato popular, un veterano de la Guerra Civil asistió al encuentro con un águila que había rescatado años antes.

Durante el juego, el ave comenzó a girar sobre el campo mientras Auburn protagonizaba una remontada que terminó en victoria. Los hinchas lo tomaron como señal y el grito quedó instalado para siempre.

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Lionel Messi iba a ser el encargado de protagonizar el ritual junto al águila, pero el astro rosarino arrancó en el banco de suplentes y le cedió la cinta a Nicolás Otamendi.

La reacción de Lionel Messi tras el golazo del Colo Barco

Aun desde afuera del campo, su presencia fue ineludible: cada vez que las cámaras lo enfocaban y su imagen aparecía en la pantalla gigante, el estadio entero coreaba su nombre. Cuando Valentín Barco abrió el marcador a los 7 minutos con una volea de cara externa, Messi —sentado al lado de su compañero en el Inter Miami, Rodrigo De Paul— se limitó a aplaudir el tanto del ex Boca Juniors.

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Lo que pocos sabían en ese momento es que el gol del Colo Barco ya tenía historia propia antes de que el partido empezara.

Su pareja, Yaz Jaureguy, publicó en su cuenta de Instagram una captura de una conversación de WhatsApp en la que el delantero de 21 años le había escrito: “dale, que hoy hago un gol”.

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Ella acompañó la imagen con la frase “Nunca falla” junto a un extracto del festejo. Antes del encuentro, durante los himnos, también había publicado una historia con un simple “¡Vamos!” de aliento.

Las publicaciones de Yaz Jaureguy dirigidas a Valentín Barco

En el vestuario, los rituales también tuvieron su lugar. Emiliano “Dibu” Martínez salió a calentar con un mate que llevaba estampada su atajada del penal decisivo a Francia en el Mundial 2022, mientras que Leandro Paredes y De Paul mantuvieron su clásico intercambio de caramelos en la previa, una costumbre que los sigue partido a partido.

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El arquero de la selección Argentina presenció el calentamiento de sus compañeros, tomando un mate a un costado de la cancha.

Messi ingresó promediando los 25 minutos del segundo tiempo, en reemplazo de Giuliano Simeone. En su primera intervención con el balón, filtró un pase para Lautaro Martínez que derivó en penal tras una falta del arquero islandés.

El propio Messi ejecutó la pena máxima y la convirtió con un remate al lado izquierdo del portero Elías Rafn Ólafsson, que no alcanzó a llegar.

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El Jordan-Hare Stadium, que tiene capacidad para albergar a más de 88.000 personas, estrena así su historia en el fútbol con un partido que la Selección disputó como último ensayo antes de iniciar la defensa de la corona mundial bajo la conducción de Lionel Scaloni.