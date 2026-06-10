Panamá importará arroz en cáscara ante posible escasez, debido al fenómeno atmosférico de El Niño

Al traer el arroz en cáscara también se beneficia a la industria molinera, encargada de transformar el grano. (MIDA)

La importación de un contingente arancelario adicional de 786,000 quintales de arroz en cáscara, con fecha límite de ingreso al país hasta el 15 de septiembre de 2026, fue aprobada por el gobierno panameño.

Esto, ante la situación climática actual que ha provocado retrasos en el inicio de las siembras del cereal, del que los panameños consumen aproximadamente 160 libras per cápita anual, (72.57 kilogramos)

Cerca del 90% de los nacionales consumen arroz al menos dos veces al día, convirtiéndose en uno de los consumos más altos de la región.

“Esta medida busca cubrir las necesidades de consumo de la población panameña hasta el inicio del siguiente período de cosecha, debido a que la producción nacional se ha visto afectada por el fenómeno de El Niño”, indicó en una nota el Consejo de Gabinete.

PUBLICIDAD

Al traer el arroz en cáscara se beneficia a la industria molinera, que en el proceso de transformación del grano se queda con el arrocillo, el puntillaje, la pulidura y el afrecho fino, subproductos que venden a los productores.

El arroz blanco, con sus diferentes acompañamientos, no puede faltar en la mesa de los panameños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Decreto que autoriza la importación, el 9-26, indica que “el Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, a través de un Acuerdo de Reunión Ordinaria de 26 de mayo de 2026, recomendó la aprobación de un contingente arancelario por 786,000 quintales de arroz en cáscara, con fecha límite de ingreso hasta el 15 de septiembre de 2026”.

PUBLICIDAD

Reitera que la medida responde a que la situación climática actual ha provocado retrasos en el inicio de las siembras y afectaciones en el desarrollo del cultivo a nivel nacional.

En la reunión del Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, que contó con la participación de representantes de los productores, agroindustriales, importadores, distribuidores de insumos y del gobierno, se informó que los análisis de inventarios actuales y los contingentes arancelarios por importar garantizan la producción nacional esperada hasta la tercera semana de septiembre de 2026, señala una nota de prensa oficial.

Agrega que este balance técnico confirmó la necesidad del nuevo contingente, debido a que las proyecciones de las cosechas esperadas para los primeros meses del período agrícola 2025-2026 se encuentran retrasadas y disminuidas por los efectos climáticos.

PUBLICIDAD

Se informa que esta decisión fue respaldada por la recomendación hecha por el Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, y que la está encaminada a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

El clima y las plagas afectan las plantaciones del cereal, disminuyendo su producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Al ser el arroz el principal producto de la canasta básica y la fuente principal de carbohidratos en la dieta panameña, se reafirma la necesidad de incentivar su producción, comercialización y consumo”, afirma el gobierno.

En su comunicación, el Consejo de Gabinete manifiesta que también aprobó el Decreto N. 8-26, mediante el cual se crean 11 incisos arancelarios y se elimina uno en el Arancel Nacional de Importación de Arroz.

PUBLICIDAD

“Esta medida es el resultado del análisis técnico realizado por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el desdoblamiento de la Subpartida 1006.30, con el fin de identificar las variedades de arroz que no se producen en el territorio nacional”, puntualiza.

También se manifiesta que el decreto señala que, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad Nacional de Aduanas, se estableció la necesidad de modificar el arancel, lo que estima permitirá incorporar un mayor grado de especificidad a las partidas de arroz y sus productos derivados que están destinados a la industria gastronómica.

PUBLICIDAD