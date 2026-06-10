La tajante decisión de Felipe Fort que impactó a sus seguidores: “Cualquier cosa al Whatsapp”

Felipe Fort no explicó los motivos de su salida de Instagram ni confirmó si la decisión será definitiva

Felipe Fort, conocido por compartir aspectos de su vida personal en redes sociales, sorprendió con una decisión que generó repercusión entre quienes siguen su día a día. El joven, heredero de Ricardo Fort, mantiene un perfil activo en Instagram, donde suele mostrar desde su evolución física en el gimnasio hasta imágenes de sus viajes por distintos países. A través de estas publicaciones, abre una ventana a su intimidad y comparte momentos cotidianos con más de 830 mil seguidores.

Durante las últimas horas, anunció de manera repentina que cerraría su cuenta de Instagram. El comunicado se realizó mediante una historia con fondo negro, en la que expresó: “Me borro IG. Cualquier cosa al WPP”. Además, aclaró que continuará en contacto únicamente con quienes tengan su número personal, reservando el diálogo para su círculo de mayor confianza.

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Antes de esta decisión, Felipe había publicado una selfie con una campera con capucha y sin remera, aunque no brindó explicaciones sobre los motivos detrás de su alejamiento de la plataforma. Su cuenta, hasta ahora, reflejaba una gran actividad diaria y servía como espacio para compartir experiencias, pensamientos y momentos familiares.

Por el momento, no dio detalles sobre si se trata de una medida definitiva ni explicó las razones que lo llevaron a tomar esta determinación. La incertidumbre persiste entre sus seguidores, atentos a una posible explicación o regreso a la red social que lo acompañó en su exposición pública.

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El contundente posteo de Felipe Fort sobre sus redes sociales

En las últimas horas, Fort visitó Blender y fue consultado por José María Listorti por su futuro: “¿Te gustaría hacer streaming? ¿Te gustaría hacer televisión? ¿Qué te gustaría hacer?”. Tras unos segundos de reflexión, el joven comentó: “Actor, me parece, hacer una obra de teatro”.

Luego, fiel a su estilo, Listorti ahondó un poco más en las preferencias y referencias artísticas del hijo del empresario: “¿Y a quién admiras como actor? Aparte de mí, ¿a qué otros admiras?”. Lejos de elogiar al conductor, Felipe respondió de forma contundente: “Brad Pitt. Jake Gyllenhaal me gusta mucho, es mi actor favorito”.

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Felipe Fort contó que le gustaría actuar en una obra de teatro

Semanas atrás, el influencer captó la atención de sus seguidores al compartir una impactante foto que se viralizó en redes sociales. El joven empresario posó frente al espejo, mostrando el torso desnudo y luciendo un jean negro abierto que dejaba visible la ropa interior blanca. En la foto, se aprecia su estilo personal: un look relajado, el pelo ligeramente despeinado y los tatuajes que recorren sus brazos y pecho. La selfie, sin filtros ni texto, reflejó una actitud segura y espontánea, reafirmando una estética propia y cada vez más definida.

La publicación destacó por la ausencia de palabras o emojis. El contraste entre las prendas oscuras y la ropa interior blanca, sumado a la luz natural y la naturalidad de la pose, subrayó un mensaje de autenticidad. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en multiplicarse, elogiando tanto su imagen como la confianza que transmite. La foto se interpretó como una muestra de autoafirmación y control sobre su presencia pública.

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Felipe Fort se retrató frente al espejo y la imagen se volvió viral (Instagram)

Esta forma de compartir contenidos continúa la línea de exposición íntima que Felipe desarrolla en sus redes. Meses atrás, publicó un carrete de imágenes de uno de sus últimos cumpleaños celebrados junto a su padre, Ricardo Fort. En esas fotografías, se pudo ver el lado más afectuoso del empresario chocolatero, con abrazos, obsequios y gestos de cariño durante el festejo familiar. En una de las imágenes, Ricardo aparece sosteniendo una torta de cumpleaños y abrazando a Felipe, vestido con una camiseta blanca, un chaleco verde con botones metálicos, varios collares —incluyendo uno con una cruz y otro de cuentas rojas—, un reloj dorado y un anillo llamativo.