Atención River Plate: el poderoso competidor que le apareció para llevarse a Thiago Almada

Thiago Almada se encuentra en la mira de un equipo poderoso (REUTERS/Rodrigo Valle)

River Plate tiene en carpeta a Thiago Almada para reforzarse de cara al siguiente semestre. La dirigencia del elenco de Núñez quiere que el volante con pasado en Vélez Sarsfield se sume a las huestes de Eduardo Coudet para afrontar la última parte del año con un plantel abundante en jerarquía. Sin embargo, al Millonario le surgió un poderoso competidor para hacerse con los servicios del mediapunta.

Flamengo realizó una consulta formal por Almada, mediocampista argentino del Atlético de Madrid, aunque el jugador dejó en claro que su prioridad es permanecer en el fútbol europeo. Según informó ge, portal deportivo de Globo, el volante tiene intención de esperar el desarrollo del Mundial para evaluar si recibe propuestas del Viejo Continente antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro.

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La consulta del club carioca responde a una necesidad puntual: el técnico Leonardo Jardim identificó el mediocampo como uno de los sectores prioritarios para reforzar en la próxima ventana de transferencias. De acuerdo con ge, el entrenador busca un sustituto para Arrascaeta, quien ya no logra estar disponible en todos los partidos. Un centrodelantero y un lateral izquierdo también figuran en la lista de búsqueda del Mengão.

Thiago Almada está un poco relegado en el Atlético Madrid (REUTERS/Ana Beltran)

El Guayo, titular de la selección argentina, disputó 44 partidos en la última temporada con el Atlético de Madrid —22 de ellos como titular— y registró cuatro goles y cuatro asistencias. Su contrato con el club español se extiende hasta 2030, lo que condiciona cualquier negociación. El jugador ya había sido apuntado por Palmeiras a principios de año, aunque aquella operación tampoco prosperó.

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River Plate aparece como el otro club interesado en el mediapunta. Infobae informó que el conjunto de Núñez ya estableció contactos preliminares y analiza los términos de una eventual negociación, atraído por el perfil ofensivo del jugador y su proyección internacional. Según ge, en caso de que Almada optara por regresar a América del Sur, el club argentino sería un fuerte competidor del Flamengo por sus servicios.

El interés del Millonario en Almada se enmarca en un mercado de pases activo para el club. River cerró recientemente la incorporación de Mauro Arambarri, volante uruguayo de 30 años proveniente de Getafe, por la totalidad de su pase a cambio de 6 millones de dólares. El mediocampista llega para cubrir otra de las prioridades señaladas por el técnico Eduardo Coudet.

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Además de Almada, el Millonario mantiene abiertos otros dos frentes en el mercado. Por Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Betis, el director deportivo Pablo Longoria ya se reunió en España para avanzar en las gestiones, aunque la negociación presenta dificultades: el club sevillano pagó 10 millones de euros por el jugador a mediados de 2025 y pretende recuperar al menos esa cifra.

La otra operación pendiente involucra a Ángel Correa, delantero en Tigres UANL de México, cuya primera oferta de River fue rechazada. Pese al rechazo inicial, fuentes cercanas al club aseguraron a Infobae que habrá un nuevo intento por traer al atacante, considerado prioridad por Coudet.

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Por lo pronto, las negociaciones siguen su curso, mientras Almada ultima detalles para disputar su segundo Mundial con la Albiceleste, esta vez en Estados Unidos, México y Canadá.