El Salvador

Sunset Park y el muelle turístico de La Libertad cierran tras fuerte oleaje en la costa salvadoreña

La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que permanecerán cerrados temporalmente espacios turísticos como medida preventiva ante las condiciones adversas en la costa

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El Puerto de La Libertad cerró temporalmente el Complejo Turístico y Sunset Park por los efectos de la Tormenta Tropical Cristina. (Infobae)
El Puerto de La Libertad cerró temporalmente el Complejo Turístico y Sunset Park por los efectos de la Tormenta Tropical Cristina. (Infobae)

El Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y Sunset Park cierran temporalmente a partir de este martes 9 de junio. La decisión fue comunicada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien informó que ambos espacios permanecerán inhabilitados para el público hasta nuevo aviso como medida de prevención y seguridad para turistas, comerciantes y residentes de la zona costera.

El anuncio, replicado en los canales institucionales, subraya que el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y el parque de diversiones Sunset Park no reabrirán sus puertas mientras persistan las condiciones de riesgo.

“Debido a las condiciones del clima, el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y el Parque de Diversiones Sunset Park permanecerán cerrados temporalmente. Gracias por su comprensión”, expresó la ministra Valdez en una publicación. La medida se mantendrá vigente hasta que existan garantías para la seguridad de visitantes y trabajadores.

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La ministra de Turismo, Morena Valdez, anunció el cierre del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y Sunset Park ante Tormenta Tropical Cristina. (Cortesía: Morena Valdez)
La ministra de Turismo, Morena Valdez, anunció el cierre del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y Sunset Park ante Tormenta Tropical Cristina. (Cortesía: Morena Valdez)

Esto responde a los efectos del fuerte oleaje generado por la Tormenta Tropical Cristina, que impactó principalmente la zona litoral de El Salvador. Según el último reporte oficial, una sección de más de 15 metros del muelle turístico del Puerto de La Libertad colapsó a causa de la fuerza del mar.

Además, el oleaje provocó daños leves en el sector de Sunset Park y en varios restaurantes ubicados en el área del malecón, donde el agua del mar ingresó y afectó la infraestructura.

Refuerzan protección y vigilancia en el malecón de La Libertad

Las autoridades de Obras Públicas anunciaron que desplegaron equipos para instalar una protección provisional en el malecón del Puerto de La Libertad. También informaron que, cuando las condiciones del clima lo permitan, iniciarán la construcción de una obra de protección permanente en la zona. Todo ello con el propósito de mantener la seguridad ante variabilidad del oleaje y lluvias en los próximos días.

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Equipos especializados formaron una barrera temporal en el malecón turístico, mientras las autoridades prevén construir una estructura definitiva en cuanto mejoren las condiciones climáticas en la costa. (Cortesía: Obras Públicas)
Equipos especializados formaron una barrera temporal en el malecón turístico, mientras las autoridades prevén construir una estructura definitiva en cuanto mejoren las condiciones climáticas en la costa. (Cortesía: Obras Públicas)

Por su Parte, la Fuerza Armada de El Salvador, a través de la Marina Nacional, mantiene desplegado un dispositivo de vigilancia y monitoreo en el Puerto de La Libertad y Sunset Park, en cumplimiento de la alerta naranja emitida por las condiciones marítimas adversas. El personal militar supervisa la seguridad en la zona y apoya las labores de prevención, mientras se evalúan los daños y se define el proceso de recuperación de las áreas afectadas.

El monitoreo continuará en todo el litoral, mientras se mantiene la alerta por la posibilidad de que el fenómeno marítimo se intensifique. Las autoridades insisten en acatar las recomendaciones y mantenerse informados a través de los canales gubernamentales para evitar incidentes.

De igual manera, señalaron que el monitoreo se extiende a otras zonas costeras como Acajutla y playa El Majahual, donde se reportan afectaciones de diversa magnitud.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que este 9 de junio, la velocidad del oleaje podrá alcanzar hasta 55 kilómetros por hora, con alturas que oscilarán entre 1.8 y 2.2 metros. Por su parte, para el 10 de junio, se prevé una ligera disminución en la velocidad máxima, que llegará a 50 kilómetros por hora, y alturas entre 1.7 y 2.2 metros.

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