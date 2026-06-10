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La deslumbrante confesión de Cucurella sobre sus primeros entrenamientos con Messi en el Barcelona

El lateral español compartió su experiencia al coincidir con el astro argentino, relatando el ambiente y las precauciones que existían al practicar junto a La Pulga en el conjunto culé

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El recuerdo de Cucurella sobre sus entrenamientos con Messi

El defensor español Marc Cucurella recordó sus días como futbolista del filial de Barcelona y el impacto que le causó compartir entrenamientos con Lionel Messi. Fue durante la temporada 2017-2018, cuando el actual lateral izquierdo de Chelsea tuvo la oportunidad de participar en prácticas junto al astro argentino.

En una entrevista con Davoo Xeneize, relató que la experiencia significó un desafío particular para los jóvenes que ascendían al primer equipo culé y, al referirse a la dinámica que se generaba alrededor de La Pulga, contó: “Había una ley no escrita que no te podías acercar mucho”.

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En ese sentido, el lateral izquierdo señaló que el respeto y la cautela eran constantes en los entrenamientos que compartía con el número 10. “Él no se acordará ni de mí, pero yo estaba cagado”, reveló sobre sus sensaciones personales durante esos días, en entrenamientos donde le tocaba marcarlo.

Al describir la situación en el campo, detalló que le tocó marcarlo, “pero de lejos”, y remarcó que la posibilidad de enfrentarlo en los ejercicios suponía una presión extra para quienes recién comenzaban a tener contacto con el plantel mayor. “Posiblemente podía ser tu último día entrenando con ese equipo”, añadió.

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El futbolista de larga y voluminosa cabellera rizada profundizó sobre lo que se vivía cada vez que surgía alguna jugada riesgosa en la que Messi podía salir lastimado.

Recordó así un episodio de pretemporada en el que un joven brasileño del club, Vitinho, resbaló y terminó impactando al argentino sin intención. Aquella vez, el entrenador interrumpió la práctica para advertir que ese tipo de situaciones no podían repetirse y pidió mantener una distancia prudente con la figura del plantel.

Marc Cucurella Lionel Messi
Marc Cucurella y Lionel Messi compartieron entrenamientos en Barcelona durante la temporada 2017-2018

Cucurella relató -y avaló- que este trato especial respondía al nivel de Messi y su influencia dentro del equipo. A partir de su experiencia, destacó la velocidad mental y la capacidad de anticipación del delantero argentino. “Un compañero me dijo: ‘Es que el cerebro le va más rápido que el de los demás’”, comentó.

Siguiendo los elogios, el defensor contó que, en partidos frente al Barcelona, Messi recibía el balón y ejecutaba pases a un toque sin mirar al destinatario, mientras los rivales apenas intentaban anticipar sus movimientos.

“Tú le vas a explicar a tus nietos, pero no es lo mismo explicarlo que verlo”, expresó el español, que con estas palabras dejó en claro su admiración por el jugador del Inter Miami y se refirió al privilegio de haber coincidido con él en el campo de juego.

Cucurella disputó un partido oficial con la camiseta blaugrana. Fue el 24 de octubre de 2017, cuando ingresó al terreno de juego en un partido de la Copa del Rey frente al Real Murcia. Luego se marchó a Eibar, pasó por Getafe y recaló en la Premier League en 2021, tras ser adquirido por Brighton Hove Albion, su último club previo a incorporarse en Chelsea, donde se afianzó como titular.

Ahora se prepara para su primera Copa del Mundo con la selección de España. Este martes fue parte del amistoso contra Perú con el que la Roja cerró su preparación de cara al debut mundialista, que será el próximo lunes ante Cabo Verde.

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