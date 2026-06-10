Un ex policía fue declarado culpable de abuso sexual por un jurado popular en Mar del Plata

Un jurado popular halló culpable a un expolicía por abuso sexual en Mar del Plata

Este martes, un jurado popular halló culpable a un ex policía de Mar del Plata por dos abusos sexuales y una tentativa de abuso.

La decisión se tomó un día antes de lo inicialmente previsto, tras una jornada en la que se expusieron los alegatos finales y se recibieron las instrucciones del Juez Juan Manuel Sueyro. La pena para Emilio Salim Abosalech será establecida en la audiencia de cesura programada para la próxima semana.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, el veredicto llegó luego de que el fiscal Fernando Berlingeri, el abogado de la parte damnificada, Mauricio Varela, y la defensora oficial Gabriela Peña presentaran sus argumentos ante el jurado. La causa incluyó tres hechos distintos, dos de ellos calificados como abuso sexual con acceso carnal y uno como tentativa de abuso sexual. Tras deliberar, el jurado consideró acreditadas las acusaciones y declaró la culpabilidad del acusado.

El primer episodio que el jurado analizó corresponde a octubre de 2016. En esa ocasión, Abosalech solicitó la compañía de la pareja de un amigo para asistir a un bar, argumentando que necesitaba “hacerle la cama” a un supuesto vendedor de drogas, aprovechando su condición de policía. La víctima declaró que, después de beber un trago mientras esperaba al supuesto objetivo, perdió la conciencia y al despertar se encontraba en la habitación de un hotel. Allí, el acusado la estaba aseando. Posteriormente, la mujer recibió mensajes intimidatorios, en los que el agresor le decía que poseía videos de esa noche y que los publicaría en internet.

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La segunda situación se produjo en 2021, cuando Abosalech fue a la casa de otra ex pareja con el pretexto de devolverle pertenencias. Según el testimonio de la mujer, el hombre la llevó a la fuerza a una habitación, intentó bajarle el pantalón y solo pudo evitar el abuso al defenderse con una patada. Antes de retirarse, el acusado minimizó la agresión con la frase: “No era para tanto”.

El tercer hecho, que motivó el arresto de Abosalech el 9 de mayo de 2022, ocurrió en el domicilio de su ex pareja en el barrio Villa Lourdes. La víctima, con quien el imputado compartía tres hijos, aseguró que el hombre le ofreció un pote de helado en el que había colocado una sustancia. Tras ingerirlo, la mujer se quedó dormida y fue abusada. Los menores también recibieron helado, pero no presentaron síntomas.

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La semana próxima se realizará la audiencia de cesura (0223.com.ar)

En la fase de instrucción, la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 resaltó conductas reiteradas y problemáticas en el entorno personal de Abosalech. Voceros judiciales indicaron que “todos los testigos que se hicieron presentes en sede fiscal lo describen como peligroso, sin límites y capaz de cualquier cosa”. La documentación presentada en el juicio reflejó que durante su formación en la escuela de policía en solo un año acumuló nueve derivaciones al gabinete psicopedagógico, siete atenciones psicológicas, cuatro sanciones disciplinarias y varios expedientes internos.

Durante la investigación, se tomaron testimonios de otras posibles víctimas, tanto familiares como personas del círculo cercano, quienes relataron situaciones de abuso o intentos de abuso. Sin embargo, estas personas no pudieron declarar formalmente durante el proceso.

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El caso de Emilio Salim Abosalech avanzó a la etapa de cesura, en la que se determinará la pena correspondiente. Esta audiencia, a cargo del juez Sueyro, se celebrará a partir de la semana próxima. Hasta entonces, el acusado permanece detenido a la espera de la resolución judicial.