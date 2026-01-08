Problemas visuales y manejo: cuáles son las 7 señales que indican la necesidad de un control oftalmológico

La capacidad visual es un factor crucial para la seguridad vial y la prevención de accidentes de tráfico según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad visual influye directamente en la seguridad al volante. Sin embargo, numerosos conductores circulan con problemas oculares no diagnosticados o sin controles regulares, una situación que especialistas describen como un riesgo evitable. En el Reino Unido, el debate resurgió tras una propuesta oficial destinada a reforzar los requisitos de aptitud visual, en especial para los adultos mayores.

El proyecto plantea que los conductores mayores de 70 años deban someterse a exámenes de la vista cada tres años al renovar su licencia. La iniciativa surge en un contexto de aumento de los siniestros viales graves y evidencia médica que vincula el envejecimiento con una mayor prevalencia de enfermedades oculares.

Expertos consultados por The Telegraph explicaron que detectar a tiempo ciertos síntomas es fundamental para la seguridad vial, incluso en personas menores de esa edad.

Visión y riesgo en la conducción

El Dr. Paramdeep Bilkhu, optometrista terapéutico y asesor clínico del College of Optometrists, explicó que el envejecimiento incrementa la probabilidad de desarrollar afecciones oculares frecuentes.

Cataratas, glaucoma y degeneración macular son las enfermedades oculares más asociadas a errores al calcular distancias en la conducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indicó a The Telegraph, “los datos también muestran que las personas mayores tienen más probabilidades de verse involucradas en accidentes de tráfico relacionados con su visión”.

Las cifras respaldan esta preocupación. Desde 2010, los accidentes de tráfico graves en Gran Bretaña aumentaron cerca de un 20%. Durante el mismo período, los conductores mayores de 60 años involucrados en colisiones con resultado de muerte o lesiones graves crecieron un 47%.

7 señales de alerta antes de conducir

Los especialistas consultados por The Telegraph detallaron siete síntomas que indican la necesidad de una evaluación oftalmológica, incluso en personas menores de 70 años.

1. Dificultad para leer señales de tránsito

La visión borrosa es un problema frecuente. Cuando impide leer señales hasta estar muy cerca, puede deberse a una graduación incorrecta o al inicio de afecciones como cataratas, degeneración macular o alteraciones en la parte posterior del ojo. El Dr. Bilkhu explicó que, en algunos casos, el problema se resuelve con una actualización de la graduación.

La dificultad para leer señales de tránsito a corta distancia puede indicar visión borrosa o el inicio de afecciones oculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Necesidad de mover la cabeza para ver

La pérdida de visión periférica obliga a algunos conductores a girar la cabeza o modificar la postura. El Dr. Stephen Hannan, optometrista y director de servicios clínicos de Optical Express, señaló que este comportamiento puede asociarse al glaucoma, una afección que daña el nervio óptico y resulta difícil de detectar en fases iniciales. El Dr. Bilkhu advirtió que esta enfermedad suele avanzar sin síntomas evidentes durante largos períodos.

3. Deslumbramiento excesivo con los faros

El Dr. Hannan explicó a The Telegraph que el cristalino pierde claridad con la edad. La acumulación de proteínas puede provocar deslumbramiento, halos alrededor de las luces y mayor sensibilidad a los faros. Si el síntoma persiste, podría ser un signo temprano de cataratas.

El aumento del deslumbramiento con los faros y la aparición de halos luminosos pueden ser signos tempranos de cataratas (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Visión doble o distorsionada

Ver letras duplicadas, imágenes fantasma o sombras alrededor de las letras puede indicar degeneración macular, una afección que afecta la parte central de la retina.

Según el Dr. Hannan, esta patología dificulta tareas como leer, mirar televisión, conducir o reconocer rostros. Existen tratamientos que ralentizan su progresión y, en casos menos graves, permiten seguir conduciendo si se cumplen los requisitos legales.

5. Errores al calcular distancias

Rozar el cordón de la vereda, dudar en cruces o tener problemas al estacionar puede reflejar dificultades en la percepción de profundidad y en la visión binocular.

Con la edad, ambos ojos pueden dejar de trabajar de forma coordinada. El Dr. Hannan explicó que estas alteraciones pueden estar relacionadas con cataratas, glaucoma o degeneración macular.

6. Evitar conducir de noche

El rechazo a manejar al anochecer puede estar relacionado con problemas visuales que se intensifican con poca luz. Cataratas, glaucoma y miodesopsias, las llamadas moscas volantes, inciden de forma considerable.

Evitar conducir de noche puede responder a afecciones oculares que se agravan con poca luz, como cataratas, glaucoma o miodesopsias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista indicó que, si las moscas volantes aparecen por primera vez, deben ser evaluadas, ya que, en algunos casos, se vinculan con problemas en la parte posterior del ojo.

7. Cansancio y dolores de cabeza tras conducir

El esfuerzo visual excesivo puede causar fatiga, tensión ocular y dolores de cabeza, especialmente en personas con cataratas. El Dr. Hannan explicó que entrecerrar los ojos y forzar la vista para enfocar incrementa el cansancio después de conducir.

Revisión médica y seguridad vial

Ante la presencia de cualquier síntoma ocular, los especialistas aconsejaron consultar primero con un optometrista. El Dr. Bilkhu señaló que este profesional puede determinar si se requiere un examen visual, una derivación o atención urgente.

La detección temprana posibilita tratar o controlar muchas afecciones y establece si la persona cumple con los requisitos legales para conducir con seguridad.