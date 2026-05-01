Salud

Las vacunas antigripales en spray nasal crean un 'campo de batalla' en la nariz de los adultos

Healthday Spanish

Guardar
Imagen DLSNH3Q6LJFJDLL5LAZEQLD5VM

JUEVES, 30 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las vacunas contra la gripe con spray nasal parecen funcionar de manera diferente a las vacunas tradicionales, creando un campo de batalla en la nariz para los virus invasores, según un nuevo estudio.

La vacuna FluMist desencadena una respuesta inmunitaria directamente en el tejido nasal en adultos, informaron los investigadores el 29 de abril en la revista Science Translational Medicine.

PUBLICIDAD

Esta respuesta inmune permanece en las vías respiratorias superiores y no puede detectarse en muestras de sangre, lo que ha ocultado los posibles beneficios de la vacuna nasal en adultos, según los investigadores.

"La idea general era que la vacuna FluMist no hacía casi nada en la mayoría de los adultos", dijo el investigador principal Shane Crotty, director científico del Instituto de Inmunología La Jolla en California.

PUBLICIDAD

"Pero hemos demostrado que, sorprendentemente, la mayoría de las personas están respondiendo directamente a la vacuna en sus tejidos nasales", dijo en un comunicado de prensa.

FluMist ha demostrado ser eficaz en niños y está autorizado para adultos, pero los científicos no encontraron señales de células inmunitarias antigripales circulando en la sangre de los adultos tras recibir la vacuna nasal.

Eso hizo que los expertos se preguntaran si la vacuna nasal podría proteger contra la gripe, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores aprovecharon las células inmunitarias de las fosas nasales, utilizando una nueva técnica de hisopo nasal profundo para recoger muestras para su estudio.

Descubrieron que las células inmunitarias de las vías respiratorias superiores responden rápidamente a infecciones virales e incluso conservan recuerdos de infecciones pasadas que podrían usarse para prevenir nuevas infecciones. Esta actividad solo se detectaba en las vías respiratorias superiores, no en el torrente sanguíneo.

En hisopos nasales recogidos de 25 adultos antes y después de recibir FluMist, los investigadores encontraron un aumento dramático de las células inmunitarias que combaten la gripe en sus vías respiratorias superiores.

Esta respuesta fue duradera, ya que las células inmunitarias permanecieron activas en las fosas nasales seis meses después de la vacunación, según los investigadores. Sin embargo, estas células solo estaban en la nariz y no circulaban en la sangre.

"Esto realmente dice que si solo miras la sangre tras una vacunación intranasal o mucosa, probablemente te estés perdiendo alguna inmunología realmente interesante", dijo la investigadora principal Hannah Stacey, investigadora postdoctoral del Instituto La Jolla, en un comunicado de prensa.

El equipo comparó estos hallazgos con 25 adultos que recibieron una vacuna regular contra la gripe y descubrió que su respuesta inmunitaria era completamente diferente.

La vacuna inyectada aumentó los anticuerpos antigripales en el torrente sanguíneo, pero no creó una respuesta inmunitaria protectora en las vías respiratorias superiores, según el estudio.

Los investigadores subrayaron que estos hallazgos no significan que FluMist funcione tan bien como la inyección habitual. Todavía están determinando si la respuesta de las células inmunitarias nasales es lo suficientemente fuerte como para ofrecer una protección duradera contra la gripe.

Mientras tanto, estos resultados podrían ayudar a juzgar mejor la eficacia de los nuevos tipos de vacunas nasales, según los investigadores.

"Supongamos que tienes una nueva vacuna intranasal y quieres probar la efectividad de cuatro dosis diferentes", dijo Crotty. "Puedes usar la técnica de hisopado nasal profundo para comparar las respuestas a las vacunas en pequeños grupos de personas. Entonces podrías tomar una decisión basada en la ciencia sobre qué vacuna debería avanzar. Esto podría acelerar realmente el desarrollo futuro de vacunas para vacunas sin aguja."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las vacunas antigripales en spray nasal.

FUENTES: Instituto de Inmunología de La Jolla, nota de prensa, 29 de abril de 2026; Medicina Traslacional Científica, 29 de abril de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La prerehabilitación reduce a la mitad las complicaciones postoperatorias, según una reseña

Healthday Spanish

La prerehabilitación reduce a la mitad las complicaciones postoperatorias, según una reseña

La FDA aprueba la toma diaria de comprimidos de Idvynso para tratar el VIH

Healthday Spanish

La FDA aprueba la toma diaria de comprimidos de Idvynso para tratar el VIH

Siete recomendaciones para cuidar la salud mental y mejorar el bienestar en el trabajo

En el marco del Día Internacional del Trabajador, Ineco brindó en exclusiva para Infobae estrategias prácticas basadas en neurociencia para potenciar la energía, gestionar el estrés cotidiano y promover entornos laborales que favorezcan tanto la productividad como el desarrollo personal

Siete recomendaciones para cuidar la salud mental y mejorar el bienestar en el trabajo

Un método con IA revela datos inéditos sobre el ADN humano y abre nuevas vías para tratar enfermedades

Un equipo internacional logró mapear la estructura interna de los nucleosomas y detectar 14 estados diferentes, lo que podría transformar la comprensión y el abordaje de múltiples patologías

Un método con IA revela datos inéditos sobre el ADN humano y abre nuevas vías para tratar enfermedades

El secreto de Tokio: el entrenamiento de una experta de 81 años para blindar el cuerpo contra caídas

La propuesta de ejercicios de Yoriko Atomi, presentada en The Times, permite fortalecer la musculatura y mejorar la coordinación motora en tan solo dos semanas, según expertos japoneses

El secreto de Tokio: el entrenamiento de una experta de 81 años para blindar el cuerpo contra caídas
DEPORTES
13 frases de Coudet tras la victoria ante RB Bragantino: de la autocrítica por el juego de River a la “chapa” por los ocho triunfos

13 frases de Coudet tras la victoria ante RB Bragantino: de la autocrítica por el juego de River a la “chapa” por los ocho triunfos

El llamativo discurso de un famoso streamer mexicano contra la selección argentina: “Ya estoy harto”

Del increíble penal de Martínez Quarta a la atajada de Beltrán: la secuencia clave en Bragantino-River Plate por la Sudamericana

El video del rapto de furia de Colidio: el golpe a la cámara cuando lo estaba filmando en la pausa de hidratación

River Plate le ganó 1-0 sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

TELESHOW
Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

Gladys La Bomba Tucumana se conmovió en Gran Hermano al hablar de la muerte de su novio: “Siempre será mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Un método con IA revela datos inéditos sobre el ADN humano y abre nuevas vías para tratar enfermedades

Un método con IA revela datos inéditos sobre el ADN humano y abre nuevas vías para tratar enfermedades

22 feminicidios en República Dominicana en 2026: nueve de cada 10 de las víctimas no denunció a su agresor

Giro en la justicia dominicana: El Estado deberá agotar todas las vías de búsqueda asumiendo la vida de la víctima desaparecida

Guatemala: Presidente Arévalo concluye entrevistas con candidatos a Fiscal General

República Dominicana: Gobierno propone recorte presupuestario del 50% a partidos políticos para afrontar crisis en Medio Oriente