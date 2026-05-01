Las vacunas antigripales en spray nasal crean un 'campo de batalla' en la nariz de los adultos

JUEVES, 30 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las vacunas contra la gripe con spray nasal parecen funcionar de manera diferente a las vacunas tradicionales, creando un campo de batalla en la nariz para los virus invasores, según un nuevo estudio.

La vacuna FluMist desencadena una respuesta inmunitaria directamente en el tejido nasal en adultos, informaron los investigadores el 29 de abril en la revista Science Translational Medicine.

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Esta respuesta inmune permanece en las vías respiratorias superiores y no puede detectarse en muestras de sangre, lo que ha ocultado los posibles beneficios de la vacuna nasal en adultos, según los investigadores.

"La idea general era que la vacuna FluMist no hacía casi nada en la mayoría de los adultos", dijo el investigador principal Shane Crotty, director científico del Instituto de Inmunología La Jolla en California.

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"Pero hemos demostrado que, sorprendentemente, la mayoría de las personas están respondiendo directamente a la vacuna en sus tejidos nasales", dijo en un comunicado de prensa.

FluMist ha demostrado ser eficaz en niños y está autorizado para adultos, pero los científicos no encontraron señales de células inmunitarias antigripales circulando en la sangre de los adultos tras recibir la vacuna nasal.

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Eso hizo que los expertos se preguntaran si la vacuna nasal podría proteger contra la gripe, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores aprovecharon las células inmunitarias de las fosas nasales, utilizando una nueva técnica de hisopo nasal profundo para recoger muestras para su estudio.

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Descubrieron que las células inmunitarias de las vías respiratorias superiores responden rápidamente a infecciones virales e incluso conservan recuerdos de infecciones pasadas que podrían usarse para prevenir nuevas infecciones. Esta actividad solo se detectaba en las vías respiratorias superiores, no en el torrente sanguíneo.

En hisopos nasales recogidos de 25 adultos antes y después de recibir FluMist, los investigadores encontraron un aumento dramático de las células inmunitarias que combaten la gripe en sus vías respiratorias superiores.

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Esta respuesta fue duradera, ya que las células inmunitarias permanecieron activas en las fosas nasales seis meses después de la vacunación, según los investigadores. Sin embargo, estas células solo estaban en la nariz y no circulaban en la sangre.

"Esto realmente dice que si solo miras la sangre tras una vacunación intranasal o mucosa, probablemente te estés perdiendo alguna inmunología realmente interesante", dijo la investigadora principal Hannah Stacey, investigadora postdoctoral del Instituto La Jolla, en un comunicado de prensa.

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El equipo comparó estos hallazgos con 25 adultos que recibieron una vacuna regular contra la gripe y descubrió que su respuesta inmunitaria era completamente diferente.

La vacuna inyectada aumentó los anticuerpos antigripales en el torrente sanguíneo, pero no creó una respuesta inmunitaria protectora en las vías respiratorias superiores, según el estudio.

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Los investigadores subrayaron que estos hallazgos no significan que FluMist funcione tan bien como la inyección habitual. Todavía están determinando si la respuesta de las células inmunitarias nasales es lo suficientemente fuerte como para ofrecer una protección duradera contra la gripe.

Mientras tanto, estos resultados podrían ayudar a juzgar mejor la eficacia de los nuevos tipos de vacunas nasales, según los investigadores.

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"Supongamos que tienes una nueva vacuna intranasal y quieres probar la efectividad de cuatro dosis diferentes", dijo Crotty. "Puedes usar la técnica de hisopado nasal profundo para comparar las respuestas a las vacunas en pequeños grupos de personas. Entonces podrías tomar una decisión basada en la ciencia sobre qué vacuna debería avanzar. Esto podría acelerar realmente el desarrollo futuro de vacunas para vacunas sin aguja."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las vacunas antigripales en spray nasal.

FUENTES: Instituto de Inmunología de La Jolla, nota de prensa, 29 de abril de 2026; Medicina Traslacional Científica, 29 de abril de 2026