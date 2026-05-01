La prerehabilitación reduce a la mitad las complicaciones postoperatorias, según una reseña

JUEVES, 30 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Comer bien y hacer ejercicio antes de la cirugía reduce drásticamente las probabilidades de complicaciones en una persona, según un nuevo estudio.

Este tipo de cuidados de prerehabilitación redujeron casi a la mitad las complicaciones postoperatorias de los pacientes, según informaron los investigadores el 29 de abril en el Journal of the American College of Surgeons.

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Además, los investigadores encontraron que los pacientes pasaban un 11% menos de tiempo recuperándose en el hospital tras la cirugía si realizaban la prehabilitación.

"Estos hallazgos respaldan el valor de los programas de prerehabilitación para optimizar la salud de los pacientes, especialmente de aquellos con alto riesgo de complicaciones o que pueden beneficiarse de un apoyo adicional antes de someterse a la cirugía", afirmó la investigadora principal Dra. Justine Lee en un comunicado de prensa. Es jefa asociada de cirugía plástica y reconstructiva en la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA.

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La prerehabilitación es un concepto emergente en medicina, según los investigadores, con más hospitales ofreciendo programas de ejercicio, nutrición y apoyo psicológico para ayudar a los pacientes a prepararse para la cirugía.

Para el nuevo estudio, los investigadores revisaron 23 ensayos clínicos previos que involucraron a más de 2.100 pacientes que habían participado en programas de prehabilitación -- 18 centrados en el ejercicio y cinco en nutrición.

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Los resultados mostraron que, en general, los programas redujeron las complicaciones postoperatorias en un 48% y acortaron las estancias hospitalarias en un 11%.

Los programas de ejercicio parecían ser más efectivos, según los investigadores.

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Los pacientes que se sometieron a la prerehabilitación del ejercicio tenían un 55% menos de probabilidades de sufrir complicaciones, mientras que los programas de nutrición no redujeron el riesgo de complicaciones, según mostró el estudio.

Sin embargo, los programas de nutrición se asociaron con estancias hospitalarias un 14% más cortas en comparación con la atención estándar, encontraron los investigadores.

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"Tanto los programas de prerehabilitación nutricional como los basados en ejercicio pueden mejorar la recuperación tras la cirugía, pero cada uno puede ofrecer beneficios diferentes", dijo la investigadora principal Catherine Cascavita, estudiante de medicina en UCLA, en un comunicado de prensa. "Se necesita más investigación para determinar qué tipo de programa funciona mejor para cada paciente y su cirugía específica."

El tipo de cirugía podría haber influido en la efectividad de estos programas, dijo Cascavita.

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Los programas basados en ejercicio se usaban principalmente en cirugía ortopédica, mientras que los programas de nutrición se empleaban principalmente en cirugías gastrointestinales y cardíacas, explicó Cascavita.

Los futuros estudios deberían centrarse en hacer que los programas de prehabilitación estén más accesibles, estandarizando los protocolos y reduciendo barreras como el coste y la cobertura de seguros, según los investigadores.

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"Estamos empezando a entender cómo podemos mejorar los resultados quirúrgicos antes de que un paciente se someta a la cirugía", dijo Lee.

Más información

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Massachusetts General Hospital tiene más información sobre la prehabilitación.

FUENTES: Colegio Americano de Cirujanos, comunicado de prensa, 29 de abril de 2026; Journal of the American College of Surgeons, 29 de abril de 2026