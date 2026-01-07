Por qué el cáncer de estómago afecta cada vez más a personas menores de 50 años

El cáncer de estómago aumenta entre los adultos jóvenes en Estados Unidos y alarma a la comunidad médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fenómeno inquietante pone en alerta a la comunidad médica: el cáncer de estómago ya no es exclusivo de adultos mayores. Los especialistas de Mayo Clinic advierten que, aunque la tasa global de este tumor se mantiene estable, cada vez más jóvenes menores de 50 años reciben el diagnóstico, una tendencia que desafía las ideas previas sobre la enfermedad y obliga a repensar estrategias de prevención y detección.

“El cáncer de estómago, también llamado cáncer gástrico, se consideraba una enfermedad de adultos mayores. Sin embargo, afecta cada vez más a personas menores de 50 años, lo que refleja un cambio similar al evidenciado en el cáncer colorrectal y otros cánceres gastrointestinales”, explican los especialistas de Mayo Clinic. Aunque esta tendencia preocupa a los expertos, la incidencia total no ha registrado variaciones significativas.

Factores de riesgo: dieta, microbioma y hábitos de vida

El perfil de riesgo en pacientes jóvenes presenta particularidades que requieren atención. “La dieta es uno de los factores más probables que contribuyen al incremento del cáncer de estómago de aparición temprana”, detallan los expertos. Indican que el mayor consumo de alimentos ultraprocesados puede provocar inflamación crónica y alterar el microbioma intestinal, el ecosistema de microbios que habita en los intestinos.

La combinación de inflamación crónica y alteraciones en el microbioma se vincula a un riesgo elevado de cánceres gastrointestinales. Los especialistas mencionan otros mecanismos posibles, como el daño directo al ADN, la presencia de aditivos perjudiciales y la reducción de nutrientes protectores, en especial fibra y antioxidantes.

Especialistas de Mayo Clinic destacan que el cáncer gástrico ya no es exclusivo de adultos mayores y exige nuevas estrategias de prevención

Los factores de riesgo tradicionales siguen siendo relevantes, incluso en adultos jóvenes. “La infección por Helicobacter pylori, una bacteria que puede causar inflamación del revestimiento gástrico o úlceras, es un factor de riesgo importante”, puntualizan los especialistas. Además, señalan la influencia del tabaquismo, la ingesta frecuente de alimentos ahumados o en conserva, la obesidad y el consumo excesivo de alcohol.

En numerosos casos, los jóvenes diagnosticados con cáncer gástrico no presentan los factores clásicos, lo que dificulta la identificación y vigilancia de la enfermedad. Por este motivo, los expertos insisten en analizar el papel del estilo de vida, la dieta y el entorno en estos pacientes.

Dificultades para la detección precoz

El principal desafío persiste en la detección precoz, incluso entre menores de 50 años. “La detección temprana del cáncer de estómago sigue siendo difícil, sobre todo en adultos jóvenes”, advierten desde Mayo Clinic. Indican que los síntomas habituales pueden incluir indigestión persistente, distensión abdominal y dolor abdominal superior leve o acidez estomacal que no responde a medicamentos de venta libre.

Estos síntomas, por su carácter inespecífico, suelen confundirse con molestias menores, lo que retrasa la consulta médica. Si los síntomas se mantienen varias semanas o aparecen señales de alarma, como pérdida inexplicable de peso o vómitos, la prueba indicada es la endoscopia digestiva alta con biopsia, considerada el método diagnóstico estándar.

La ausencia de manifestaciones claras en etapas tempranas provoca que muchos jóvenes sean diagnosticados en fases avanzadas, lo que repercute en las posibilidades terapéuticas y el pronóstico.

Avances en tratamientos y medicina personalizada

Respecto al tratamiento, los avances de la última década son notables. “El tratamiento para el cáncer de estómago depende del estadio del tumor, su localización y las características moleculares, más que de la edad del paciente”, aclaran desde Mayo Clinic. Subrayan el desarrollo de cirugía mínimamente invasiva y técnicas robóticas como alternativas que favorecen mejor recuperación y calidad de vida.

Los nuevos procedimientos reconstructivos, como el reservorio en J o las reconstrucciones de doble tracto, buscan restaurar la función digestiva y disminuir complicaciones a largo plazo. Los especialistas destacan que estos enfoques permiten recuperar hábitos alimentarios previos al diagnóstico.

La medicina de precisión se consolida como eje en el manejo del cáncer gástrico avanzado. Los oncólogos analizan tumores para identificar biomarcadores como HER2, PD-L1 y marcadores de inestabilidad de microsatélites, a fin de personalizar el tratamiento mediante terapias dirigidas o inmunoterapia.

La detección temprana del cáncer de estómago es compleja en menores de 50 años debido a síntomas inespecíficos y retrasos en la consulta médica

Entre las terapias innovadoras, la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica constituye una alternativa para pacientes con extensión de la enfermedad a la cavidad abdominal. El procedimiento combina cirugía para extirpar tumores con la aplicación de quimioterapia caliente en el abdomen, con el objetivo de eliminar células malignas residuales. “Esta estrategia aumenta las probabilidades de controlar la enfermedad localmente”, destacan los especialistas.

Importancia del abordaje multidisciplinario

El pronóstico mejora si el cáncer de estómago se trata en centros de alta especialización. “Dado que el cáncer de estómago es relativamente poco común, los resultados suelen ser mejores cuando la atención se brinda en centros multidisciplinarios, como Mayo Clinic, con amplia experiencia en esta enfermedad”, remarcan los especialistas. Señalan la importancia de la colaboración entre cirujanos, oncólogos médicos y radioterapeutas para diseñar estrategias individualizadas.

Ante síntomas digestivos persistentes que no responden a los tratamientos habituales, resulta fundamental buscar evaluación médica de forma rápida. Obtener un diagnóstico oportuno y acceder a terapias coordinadas puede modificar el curso de la enfermedad y brindar nuevas oportunidades a los pacientes.