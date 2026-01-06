Salud

Las 5 semillas que los nutricionistas recomiendan para mejorar la salud y sumar nutrientes esenciales

Pequeñas en tamaño, pero grandes en beneficios: estos superalimentos pueden potenciar tu bienestar diario y convertirse en aliados de una alimentación más saludable

Las semillas recomendadas por expertos
Las semillas recomendadas por expertos son clave para una dieta equilibrada y rica en antioxidantes y proteínas vegetales

Pequeñas en tamaño, pero enormes en beneficios: las semillas se han convertido en protagonistas de una alimentación equilibrada y preventiva. Incorporarlas en la dieta diaria puede marcar la diferencia en la salud, gracias a su capacidad para aportar nutrientes esenciales y mejorar el funcionamiento del organismo.

Tras consultar a nutricionistas como Staci Gulbin y Melissa Prest, expertos de Good Housekeeping y Harvard Health han seleccionado las seis semillas más saludables para sumar a la mesa semanal.

De la salud cardiovascular al bienestar digestivo, cada variedad ofrece propiedades únicas, ricos nutrientes esenciales, antioxidantes y grasas saludables, además de facilidad para incorporarlas en múltiples recetas diarias, aportando sabor, textura y un impulso nutritivo a cualquier comida.

1. Semillas de sésamo

Las semillas de sésamo destacan por su composición rica en fibra, proteínas y compuestos antiinflamatorios. Los expertos citados señalan: “Algunas investigaciones sugieren que la suplementación con sésamo puede ayudar a reducir los niveles de colesterol total y triglicéridos”, explicó Staci Gulbin.

Incorporar semillas de sésamo en
Incorporar semillas de sésamo en la alimentación ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos, según nutricionistas citados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variedades negras sobresalen por su mayor contenido de antioxidantes y nutrientes, lo que podría contribuir a la reducción de la presión arterial. Good Housekeeping aconseja sumarlas a platos con proteínas, panes planos o ensaladas para potenciar su valor nutricional.

2. Semillas de chía

Las semillas de chía ofrecen beneficios para la salud ósea y el metabolismo. Estudios recientes demuestran que pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo, disminuir la presión arterial y mejorar el perfil lipídico”, señaló Melissa Prest.

Su aporte de fibra, proteínas, antioxidantes y minerales las convierte en una opción versátil, que puede añadirse a yogures, bebidas o diferentes comidas sin alterar el sabor original de los platos.

3. Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza aportan hierro, zinc, magnesio y proteína vegetal, ayudando a prevenir la anemia ferropénica y fortalecer el sistema inmunológico. Un estudio en Journal of Food Science and Technology confirmó que su consumo diario mejora los niveles de hierro en mujeres jóvenes. Pueden incorporarse fácilmente a ensaladas, panes o leches vegetales para aprovechar sus beneficios.

El consumo regular de semillas
El consumo regular de semillas de calabaza aporta hierro y zinc, fortaleciendo el sistema inmunológico y previniendo la anemia ferropénica (Imagen Ilustrativa Infobae).

4. Semillas de lino

Las semillas de lino aportan omega-3 vegetal, fibra y antioxidantes. Un estudio de 2023 publicado en Nutrients mostró que consumir 30 gramos diarios ayuda a reducir la presión arterial y el colesterol en adultos con riesgo cardiovascular. Su inclusión en yogures, batidos o panes facilita sumar estos beneficios a la dieta diaria.

5. Semillas de girasol

Las semillas de girasol destacan por su alto contenido de proteína vegetal, vitamina E, magnesio y beta-sitosterol, un compuesto vegetal asociado a la protección de la salud cerebral. Investigaciones recientes sugieren que el beta-sitosterol puede reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer y demencia.

Además, sus subproductos como harinas y cáscaras ofrecen oportunidades adicionales para enriquecer la dieta con nutrientes funcionales.

Las semillas de girasol destacan
Las semillas de girasol destacan por su contenido de vitamina E y beta-sitosterol, compuesto que protege la salud cerebral y previene demencia (Imagen Ilustrativa Infobae).

Los expertos consultados recomiendan incorporar estas semillas paulatinamente a la dieta, en ensaladas, yogures o como snack. Al comenzar a consumirlas de manera habitual, conviene acompañarlas con suficiente agua, dado su alto contenido de fibra y el efecto que puede tener sobre la digestión.

Un hábito sencillo con alto impacto en la salud

Incorporar seis semillas diferentes a la alimentación diaria constituye una estrategia eficaz y accesible para mejorar el bienestar general. Estas semillas aportan una amplia variedad de nutrientes, fibra y compuestos bioactivos que favorecen la salud cardiovascular, digestiva y cognitiva, además de facilitar la prevención de múltiples afecciones.

De acuerdo con especialistas citados por Good Housekeeping, sumar estas semillas no solo enriquece las comidas, sino que también cuenta con respaldo científico en cada elección alimentaria. Para obtener todos sus beneficios y evitar molestias digestivas, es recomendable añadirlas gradualmente a la dieta y acompañarlas con suficiente agua. Así, este gesto cotidiano se transforma en una herramienta práctica para cuidar la salud de manera integral.

