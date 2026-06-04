El Salvador: Capturan a mujer por presuntamente generar material pornográfico infantil

Fiscalía General de la República de El Salvador capturó a Olinda Madai C. en San Miguel Centro por una acusación de generar material pornográfico infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron la captura de Olinda Madai C. en el municipio de San Miguel Centro, San Miguel, bajo la acusación de generar material pornográfico infantil. Según informó la FGR, este miércoles, la detención ocurrió tras recibir una alerta que motivó la apertura inmediata de una investigación.

De acuerdo con la información oficial, la captura de Olinda se efectuó en su residencia.

Durante el procedimiento, los agentes policiales decomisaron dos teléfonos celulares que serán presentados como prueba en el proceso judicial. Estos dispositivos, según la acusación, contendrían evidencia clave sobre los delitos imputados.

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La FGR detalló que los cargos presentados incluyen utilización de niños, niñas y adolescentes a través de tecnologías y agresión sexual continuada. Las autoridades aseguraron que la investigación se inició tras recibir una denuncia que alertaba sobre la posible producción de material de explotación sexual infantil. La reacción institucional fue inmediata, lo que permitió ejecutar la captura y asegurar elementos probatorios.

La detención en El Salvador se produjo tras una alerta que abrió una investigación y derivó en un operativo conjunto con la Policía Nacional Civil.(Cortesía: Fiscalía General de la República de El Salvador)

Atención inmediata y resguardo para las víctima

En el operativo, las autoridades localizaron a víctimas menores de edad en el lugar de los hechos. La Fiscalía General de la República anunció que estas personas recibirán atención integral de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, órgano dependiente de la institución encargada de brindar asistencia médica, psicológica y legal a quienes han sido afectados por delitos sexuales y de explotación.

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El proceso judicial que enfrentará la acusada se encuentra en fase inicial. Las autoridades han enfatizado que la protección de las víctimas y el resguardo de la evidencia digital serán prioridades absolutas durante las siguientes etapas. La FGR indicó que la investigación permanece abierta y que no se descartan nuevas diligencias.

La Fiscalía General de la República reiteró su compromiso de proteger y defender a todas las víctimas de delitos de explotación sexual y abuso, enfatizando la importancia de la denuncia ciudadana para combatir estos crímenes. En un comunicado publicado en sus canales oficiales, la institución sostuvo: “Continuaremos trabajando para garantizar justicia y acompañamiento a quienes han sido víctimas de estos hechos”.

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La Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia brindará asistencia médica, psicológica y legal, mientras la Fiscalía pidió denunciar hechos de explotación sexual infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PNC colaboró en todo momento con la Fiscalía para asegurar el cumplimiento de los protocolos de actuación y la preservación de la cadena de custodia de los elementos decomisados. Las autoridades señalaron que la incautación de los teléfonos será fundamental para determinar el alcance de la red de producción y distribución de material ilegal.

A través de distintas campañas y acciones coordinadas, las autoridades mantienen como eje principal la persecución de los delitos que afectan a la niñez y adolescencia. La institución ha insistido en la necesidad de fortalecer la cooperación entre entidades estatales y la comunidad para prevenir y sancionar estas conductas.

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Las investigaciones continúan y la FGR solicitó a la población que, ante cualquier situación de riesgo o conocimiento de hechos similares, acuda a las instancias oficiales para efectuar la denuncia correspondiente.

El caso se suma a las acciones en la lucha contra la explotación sexual infantil y la protección de los derechos de los menores.