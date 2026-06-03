Salud

“El cambio climático implica una emergencia sanitaria”, advirtió el doctor Conrado Estol

El neurólogo explicó en Infobae al Mediodía cómo la crisis ambiental representa una amenaza directa para la salud global y describió el impacto invisible de la polución

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Conrado Estol alertó sobre las consecuencias sanitarias derivadas de la crisis ambiental y la exposición a la polución del aire

En una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía, el neurólogo Conrado Estol describió la emergencia sanitaria que representa el cambio climático, subrayando estadísticas y ejemplos internacionales que ilustran las consecuencias directas sobre la salud humana

Durante una charla con el equipo de Infobae al Mediodía—compuesto por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan— Estol advirtió que “el cambio climático implica una emergencia sanitaria” y remarcó la dificultad de percibir la magnitud del problema: “Nosotros, acá sentados, pensamos en el cambio climático y sentimos que es otoño, que pronto llegará el invierno, que hace frío afuera y no percibimos nada grave. Pero en realidad, ocurre algo grave”.

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Primer plano del doctor Conrado Estol, con cabello gris, traje azul marino y corbata roja, hablando. Detrás, una pantalla muestra el logo de Infobae
El doctor Conrado Estol alertó en Infobae al Mediodía sobre el vínculo entre la polución y millones de muertes anuales en el mundo

La polución del aire y el riesgo invisible para la salud

Estol relató un fenómeno registrado durante la pandemia en Katmandú, capital de Nepal: “En la ciudad, al mirar el horizonte, solo se veía gris. Hace unos pocos años, la gente en Katmandú podía ver el Everest. Durante décadas, esto no había sido posible. ¿Por qué? Porque durante el COVID disminuyó la polución del aire debido a la ausencia de tráfico vehicular. El smog se disipó y el Everest volvió a ser visible desde Katmandú después de muchos años”.

Los efectos de la polución son concretos. Según el neurólogo, “la polución del aire mata a siete millones de personas cada año”. Comparó esta cifra con el total de muertes anuales en el mundo: “Mueren 60 millones en total. Si siete millones mueren por la polución, ¿entendés lo que te estoy diciendo?”.

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“En Argentina superamos ampliamente el límite de polución que establece la Organización Mundial de la Salud”, señaló. Y especificó: “Por cada metro cúbico de aire, el nivel recomendado es de cuatro microgramos de partículas de 2,5 micrones. En Argentina, el promedio es de 15, y en Asia en general hay días en los que se alcanzan los 1.000 microgramos”.

“El cambio climático es una emergencia sanitaria”, sostuvo Estol, y detalló el impacto invisible de la contaminación en la salud cardiovascular. - EFE/Franck Robichon
“El cambio climático es una emergencia sanitaria”, sostuvo Estol, y detalló el impacto invisible de la contaminación en la salud cardiovascular. - EFE/Franck Robichon

Estol ilustró la gravedad del fenómeno con ejemplos de Asia y Estados Unidos: “En California, el 30 % de la polución del aire proviene de partículas que viajan desde China a través del océano Pacífico hasta llegar al estado”.

En cuanto a las muertes asociadas a la polución, señaló que la mayoría no se relaciona con enfermedades pulmonares: “El 80 % ocurre porque las partículas ingresan en la sangre e inflaman las arterias. Forman placas y las muertes se producen por infartos de corazón y accidentes cerebrovasculares”. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo en ciudades con altos niveles de contaminación: “Caminar un día en Nueva Delhi equivale a fumar un paquete de cigarrillos”.

Cambio climático, olas de calor e impacto en la vida cotidiana

Expertos piden a la OMS declarar la emergencia sanitaria internacional por los efectos del cambio climático
Expertos piden a la OMS declarar la emergencia sanitaria internacional por los efectos del cambio climático

El neurólogo destacó el aumento en la frecuencia de fenómenos extremos: “Las inundaciones que antes ocurrían cada 100 años, ahora se registran cada 15 o 20 años”. También mencionó su participación en investigaciones recientes: “Hace un mes, publicamos en una revista muy importante un trabajo sobre cambio climático y ACV. Observamos que el calor tiene una relación directa: las olas de calor provocan muertes tanto en Argentina como en el resto del mundo”.

Sobre el impacto de las olas de calor, Estol señaló: “Todos los veranos hay muertes por hipertermia. California tiene el Valle de la Muerte, donde las temperaturas superan los cincuenta grados. El calor extremo y repentino, las tormentas, los incendios, incluso en ciudades que están a kilómetros del foco, afectan a la población”. Al respecto, explicó que los incendios forestales liberan partículas peligrosas al aire: “Eso causa muertes por las partículas del incendio”.

El especialista remarcó que la dependencia de combustibles fósiles alimenta el ciclo del cambio climático: “El 80% de la energía del planeta proviene de la quema de combustibles, como la nafta de los autos. Cuando caminamos por la vereda y pasan 60 autos por minuto, el escape, aunque no siempre visible, está presente. Aunque no veamos el humo negro, hay una emisión constante”.

Estrategias de prevención y el desafío cotidiano

Imagen dividida de ciudad costera: izquierda, cielo naranja, sol, 40°C, asfalto caliente; derecha, cielo gris, nieve, -0°C, neblina. Señales SENAMHI en ambos lados.
La variabilidad del clima atenta contra el equilibro ecológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre las acciones individuales, Estol señaló: “Para protegerse, el ciudadano común puede usar una máscara. La N95 es conocida por su uso durante el COVID. También se puede contribuir eligiendo bolsas de papel en lugar de plástico, usando menos bolsas y optando por alternativas al auto cuando sea posible”.

Sobre las desigualdades globales, advirtió: “En África, muchas personas viven en chozas muy precarias. Las mujeres, junto a sus hijos, permanecen dentro de estas viviendas quemando madera para calentarse o cocinar. La cantidad de años de vida perdidos por esta causa es incalculable”.

Por otro lado, el experto aclaró que el impacto del cambio climático no debe limitarse a imágenes distantes: “Cuando hablamos de cambio climático, no se trata solo de la foto de un oso polar sobre un trozo de hielo. El cambio climático también nos afecta hoy, aquí”.

Grandes sequías también se producen por el cambio climático
Grandes sequías también se producen por el cambio climático

Por último, el médico mencionó investigaciones experimentales: “Se han realizado numerosos experimentos, como personas expuestas durante dos horas a emisiones de un motor diésel experimentaron un aumento significativo de la presión arterial. En China, estudiantes participaron en pruebas donde, durante una semana, vivieron en habitaciones con filtros de aire y otros sin filtro. Los resultados fueron claros: quienes estuvieron en ambientes sin filtro presentaron un aumento de la presión arterial, mientras que en los que contaban con filtro la presión disminuía”.

Estol cerró con una advertencia sobre el futuro cercano: “No se sorprendan si pronto se vuelve habitual tener filtros de aire en casas y edificios”.

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